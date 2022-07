Komt de export van graan uit Oekraïne dan eindelijk op gang? Dat zou best eens kunnen

Veel zou ervoor pleiten als Oekraïne de 20 miljoen ton graan die het nog in de silo’s heeft liggen toch nog, ondanks de oorlog, kan uitvoeren. Veel hongerenden in de wereld zouden daarmee geholpen zijn, met name in de Hoorn van Afrika; daar dreigt acute hongersnood door de gestegen graanprijzen.

Het zou ook Oekraïne helpen: graan is een belangrijk exportproduct voor het land dat dagelijks meer economische geruïneerd wordt door Rusland. Oekraïne probeert al enkele maanden, met hulp van de Europese Unie, zijn graanvoorraden zoveel mogelijk weg te werken.

Nu de nieuwe oogst voor de deur staat is het des te belangrijker dat alle methoden worden beproefd. Vrachtwagens en schepen brengen het graan naar de Roemeense Donaumonding en de Zwarte-Zeehaven Constanta. Treinen rijden naar Polen en Litouwen, vanwaar het graan in Gdansk en Klaipeda via de Baltische Zee wordt verscheept. Ook Duitsland stelde zijn spoornet ter beschikking voor vervoer naar Duitse, Poolse en Nederlandse havens.

Dat helpt, een beetje. Zo verliet vorige maand 2,5 miljoen ton graan het land, iets meer dan de 1,7 miljoen ton in mei. Ter vergelijking: voor de oorlog exporteerde Oekraïne maandelijks zo’n 6 à 8 miljoen ton. Wil Oekraïne daar weer in de buurt komen, dan moet dat via de havens aan de Zwarte Zee: Mikolaiv, dat regelmatig onder Russisch vuur ligt, en Odessa. Odessa, de belangrijkste diepzeehaven voor Oekraïne, is al sinds de grootschalige invasie in februari begon geblokkeerd.

Zeemijnen

Al weken praten Oekraïne, Rusland, de Verenigde Naties en Turkije over vrijgave van de haven. Odessa wordt nog regelmatig getroffen door Russische raketten. Zaterdagochtend was het weer raak: volgens lokale autoriteiten werd daarbij een opslagplaats getroffen.

Nog een probleem is dat Oekraïne mijnen heeft gelegd rond de haven, om te verhinderen dat Rusland een invasie-operatie vanuit zee onderneemt. Rusland eiste dat Oekraïne die mijnen weghaalde. Oekraïne weigerde dat, omdat het Rusland niet vertrouwde.

Ook eiste Rusland dat het alle lege schepen onderweg naar Odessa zou mogen controleren op wapens. Dat weigerde Oekraïne: met welk recht meent Rusland te mogen optreden als douanier aan de grens van Oekraïense wateren?

De vraag diende zich aan waarom Rusland geïnteresseerd zou zijn in een akkoord. Terwijl Oekraïne verstoken bleef van inkomsten, kon Moskou de afgelopen weken mooi weer spelen, door te zeggen dat Oekraïne een akkoord blokkeerde, en dat Rusland er juist hard aan werkte om het graan het land uit te krijgen. Zo hebben schepen vanuit de bezette Oekraïense haven Marioepol graan naar de Middellandse Zee gebracht.

Alles om de honger de wereld uit te helpen - alleen zei Moskou er een paar dingen niet bij. Bijvoorbeeld dat dit graan afkomstig was uit de door Rusland bezette gebieden, en dat het ofwel gestolen was ofwel verkregen tegen een lage prijs. Wat Moskou glashard ontkent, maar wel duidelijk is: regelmatig treffen Russische raketten graanopslagen. Ook zou het Russische leger Oekraïense graanvelden opzettelijk in brand steken.

Een Oekraïens schip met graan onderweg naar de monding van de Donau. Die route naar de Zwarte Zee biedt enig soelaas, maar opening van de haven van Odessa blijft noodzaak voor Oekraïne. Een akkoord daarover lijkt voorhanden. Beeld via REUTERS

Imagoschade

Een hoge graanprijs door schaarste is voordelig voor de Russische graanexport. Maar mogelijk begint Rusland langzamerhand last te krijgen van imagoschade in Afrika, of heeft het in de onderhandelingen iets weten los te peuteren in ruil voor inschikkelijkheid. Of heeft Oekraïne, met het mes op de keel, water bij de wijn gedaan? Mogelijk zal dat bekend worden als er eenmaal een akkoord ligt. Een doorbraak is mogelijk, zeggen onderhandelaars van alle betrokken partijen, Oekraïne incluis.

Eén obstakel dat Rusland steeds inbracht, lijkt van de baan. Moskou beweerde steeds dat westerse sancties het voor schepen onmogelijk maakten om het graan te vervoeren.

Maar afgelopen week kwam Washington met een officiële verklaring waarin nogmaals expliciet staat dat graan (evenals andere producten als kunstmest en zonnebloemolie) niet onder de Amerikaanse sancties valt, en dat verzekeraars en andere bedrijven niets hebben te vrezen van sancties als ze betrokken zijn bij graanexport. “De Verenigde Staten steunen de pogingen van de Verenigde Naties om zowel Oekraïens als Russisch graan de wereldmarkt op te krijgen”, heet het daarin.

Volgens het Russische ministerie van defensie is er een manier gevonden om te garanderen dat schepen naar Odessa geen wapens vervoeren, en dat schepen met graan niet onder vuur komen te liggen. Dat zou betekenen dat landen of, de Verenigde Naties, garant staan voor een oplossing.

Ook de Oekraïense president Zelenski erkende dat er ‘vooruitgang’ was geboekt. Deze woensdag praten de partijen verder in Istanbul.

Het lijkt nog te vroeg om te juichen. “Meer technisch werk is nog nodig om de vooruitgang concreet te maken”, erkende VN-chef Antonio Guterres, “maar er is duidelijk momentum.” Ook een anonieme Oekraïense functionaris betuigde zich vrijdag redelijk optimistisch tegenover persbureau Reuters. Op de vraag of een doorbraak mogelijk is, zei hij: “Dat hopen we echt. We zetten er zoveel haast achter als mogelijk is.”

Lees ook:

Turks-Russisch plan om graan uit Oekraïne te krijgen is onverteerbaar voor Zelenski

Turkije en Rusland denken dat een veilige corridor voor graantransporten uit Oekraïense havens binnen handbereik ligt. Oekraïne meent van niet.



Lees ook:

Kramatorsk, de volgende prooi van de Russen, bidt om bescherming

De slag om de Donbas woedt nu rond Kramatorsk. Daar zorgt de kerk voor de laatste bewoners. ‘Stelen wil ik niet. Dus haal ik dit brood, en zeg ik netjes ‘dankuwel’.’