Kom niet aan de Rus z'n boekweit

Voor veel Russen is boekweit dagelijkse kost. Berichten over een prijsstijging van de graansoort zorgden dan ook voor de nodige onrust in het land.

Goed ingepakt en innig gearmd met haar beste vriendin stapt Zoja Aleksandrovna monter door de ijskoude motregen. Bejaard of niet, de boodschappen moeten toch gedaan worden. In de supermarkt aan de Vredesprospekt in Moskou komt ze voor haar favoriete maaltje.

“Boekweit is ons belangrijkste voedingsmiddel”, zegt ze beslist. “Je wordt er niet dik van”, vervolgt ze, lachend. “In tegenstelling tot aardappelen. En het is lekker. Daarom eten we er veel van. Wij zijn dat zo gewend. In Nederland eten ze kaas, wij eten boekweit en borsjtsj. De prijzen vallen best mee. Iedereen zou het moeten eten.”

In menig Russische huiskamer waren de recente berichten over een stijging van de boekweitprijzen aanleiding voor de nodige onrust. Waar fluctuaties in de prijs van graan, olie of gas de gemiddelde Rus doorgaans onberoerd laten, houdt boekweit de gemoederen danig bezig.

“Anderhalf jaar geleden gingen de prijzen ook al omhoog”, klaagt Viktor Romanov, een witbebaarde zestiger met een rood alpinopetje buiten de winkel. “Maar ze kunnen je ook op een andere manier beduvelen, door een verpakkingen van niet een kilo, maar van 900 gram te verkopen, voor dezelfde prijs. Ik eet er uiteindelijk niet minder om. Niet elke dag, maar toch wel eens per week. Aan de prijzen kun je toch niets veranderen.”

In de buurtwinkel kost een pak van 900 gram nu 71 roebel, ongeveer een euro. Hoewel de meeste Russen het gelaten accepteren, zijn de stijgende prijzen voor sommigen aanleiding tot hamsteren, een gewoonte die teruggaat tot de Sovjetperiode. Bekend is het verhaal van een gepensioneerde vrouw die enkele jaren geleden na de eerste prijsstijging meer dan driehonderd kilo boekweit insloeg, met het oog op de te verwachte barre tijden. Het oog bleek groter dan de maag, want het was meer dan ze ooit op kon.

“Ik houd van boekweit”, glimlacht Anna Balasjova, een frêle vrouw van rond de zeventig. “Ik eet het vrijwel iedere dag. Ik geef de voorkeur aan gemalen boekweit, niet de volle korrels. Ik heb dat met de paplepel ingegoten gekregen. Thuis aten wij het vroeger altijd, zolang ik me herinner. Ook al mijn vrienden en kennissen eten het graag. De prijzen hebben geen invloed op mijn eigen gebruik. Het is tenslotte geen rode kaviaar.”

Rusland is tegenwoordig met zo’n veertig procent van de wereldproductie de grootste leverancier én consument van boekweit. In de negentiende eeuw kwam het gros van de productie nog uit de Verenigde Staten. Na de overschakeling op graan in dat land nam China de eerste positie over. Sinds dat land steeds meer nadruk legde op de rijstteelt is de productie van boekweit er gekelderd. Volgens experts zal de Russische productie, in hoofdzaak afkomstig uit de Zuid-Siberische Altaj-regio, ook hier onvermijdelijk teruglopen, naarmate het land de overstapt maakt naar graansoorten met een beduidend hogere opbrengst.

Uit de Russische keuken zal boekweit naar veler overtuiging hoe dan ook niet verdwijnen, al veranderen de tijden wel, verzucht Viktor Romanov: “Onze Russische keuken bestaat inmiddels uit van alles en nog wat. De jeugd eet alleen maar hamburgers en pizza’s. Dat is de nieuwe generatie.”

