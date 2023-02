Kolonisten laten een spoor van dood en vernieling achter in dorpen op bezette Westoever

De zwartgeblakerde huizen en auto’s in Hawara liggen er bij als stille getuigen van een gewelddadige nacht. Het dorp op de bezette Westoever, enkele kilometers ten zuiden van Nablus, werd zondagavond opgeschrikt door een groep van honderden Israëlische kolonisten die stenen gooiden, inwoners aanvielen en auto’s en huizen in brand staken.

De aanval was aangekondigd als wraakactie, nadat er eerder die dag twee kolonisten waren vermoord door een Palestijnse schutter toen ze door Hawara reden. De aanslagpleger, vermoedelijk lid van ‘de Leeuwenkuil’, een militie die vooral actief is in Nablus, is nog voortvluchtig. Het Israëlische leger heeft inmiddels extra troepen naar het gebied gestuurd.

Ondertussen blijft de situatie op de bezette Westoever hooggespannen; zondagmiddag is een 25-jarige Israëliër in de buurt van Jericho, ook op de Westoever, neergeschoten door een Palestijnse man. Hij overleed maandag in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Op sociale media ging de aankondiging al rond

De aanval van de honderden kolonisten op de Palestijnse bewoners van Hawara en de omliggende dorpen is de meest gewelddadige in decennia. Met dodelijke gevolgen. Een 37-jarige Palestijn stierf nadat hij in zijn buik was geschoten, en volgens de Palestijnse Rode Halve Maan zijn er 98 Palestijnen gewond geraakt, van wie vier ernstig. Tientallen auto’s en zeker vijftien huizen zijn in brand gestoken. In één geval moest een Palestijnse familie gered worden die was opgesloten in een brandend huis.

Premier Benjamin Netanyahu, die zich niet vaak expliciet uitlaat over geweld dat gepleegd wordt door kolonisten, riep zondag in een videoboodschap op ‘de wet niet in eigen hand te nemen’. De reacties vanuit de oppositie waren een stuk feller; zo bestempelde Merav Michaeli, hoofd van de Arbeiderspartij, de actie van de kolonisten als ‘een pogrom door gewapende milities’.

Vanuit zowel Palestijnse als Israëlische hoek is er ook kritiek op het feit dat het Israëlische leger niet adequaat heeft opgetreden. Ondanks dat er op sociale media al uren van tevoren berichten werden verspreid waarin kolonisten elkaar opriepen die avond naar Hawara te gaan voor ‘wraak’, leken de Israëlische veiligheidsdiensten geen voorzorgsmaatregelen getroffen te hebben.

‘Dorpen moeten branden’

De gewelddadigheden kwamen op dezelfde dag dat Israëlische en Palestijnse functionarissen, onder het toeziend oog van de VS en Egypte, in Jordanië met elkaar om de tafel gingen. De bijeenkomst was onder andere bedoeld om de situatie op de Westoever te de-escaleren, maar het geweld van zondag overschaduwde de uitkomst van de gesprekken.

De vraag is ook hoe serieus de Israëlische regering de oplopende spanningen neemt. Hoewel de Palestijnse en Israëlische partijen in Jordanië een gezamenlijke verklaring publiceerden waarin Israël toezegt de discussie rondom nieuwe nederzettingen op de Westoever enkele maanden stop te zetten, twitterde Netanyahu een halfuur later dat er ‘geen bevriezing is’.

Netanyahu heeft zichzelf vastgesmeed in een regeringscoalitie met partijen die fel voorstander zijn van de illegale nederzettingen op de Westoever. Hierdoor is het onwaarschijnlijk dat hij al te hard zal optreden tegen nederzettingen en kolonisten, om gemor binnen zijn eigen gelederen te voorkomen.

Met name als het over dit soort onderwerpen gaat zijn de uiterst rechtse geluiden binnen Netanyahu’s coalitie extra goed te horen. Zvika Fogel, lid van het uiterst rechtse Otzma Yehudit en voorzitter van het nationale veiligheidscomité van de Knesset, zei gisteren tijdens een radiointerview achter het geweld van de kolonisten te staan. “Na de moord van gisteren, moeten er dorpen branden als het leger niet handelt”, zei Fogel.

Even later, waarschijnlijk onder druk van andere coalitieleden, twitterde hij dat zijn woorden ‘verdraaid’ werden, en dat hij uiteraard niet bedoelde dat burgers het recht in eigen hand moeten nemen.

