Koerden willen buitenlandse IS-gevangenen nu zelf gaan berechten

Ze worden al jaren vastgehouden in gevangenissen in het noordoosten van Syrië: duizenden buitenlandse mannen die ervan verdacht worden te hebben gestreden voor de terreurgroep Islamitische Staat (IS). De mannen komen uit landen als Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Tunesië, maar die thuislanden zien er grotendeels vanaf ze te repatriëren of te berechten.

Het Koerdische bestuur in het gebied, dat ook de gevangenissen beheert, heeft er inmiddels genoeg van en geeft aan niet langer te wachten. Het wil de gevangenen nu zélf berechten.

Gerechtigheid voor de slachtoffers

In een verklaring die dit weekend naar buiten werd gebracht staat dat de gevangenen ‘open, eerlijke en transparante’ rechtszaken zullen krijgen, en dat mensenrechtenorganisaties en leden van de internationale coalitie die samen met de Koerden tegen IS vochten, welkom zijn om de rechtszaken bij te wonen.

De rechtszaken zijn volgens de autoriteiten ook van belang voor degenen die hebben geleden onder IS, en moeten dan ook voor ‘gerechtigheid voor de slachtoffers’ zorgen. Het is niet de eerste keer dat de Koerdische autoriteiten zeggen de buitenlandse gevangenen zelf te zullen berechten. In 2020 was er een soortgelijke aankondiging, maar daar kwam uiteindelijk weinig van terecht.

Toen werden er ook vragen gesteld bij de juridische legitimiteit van de Koerdische rechtbanken, omdat het gebied niet erkend wordt als onafhankelijke staat.

Vrouwen en kinderen worden wel langzaamaan teruggehaald

Er worden ook duizenden vrouwen en kinderen, die verdacht worden van betrokkenheid bij de terreurgroep, vastgehouden in kampen in de regio. Wanneer landen toch besluiten hun burgers terug te halen, dan is het vooral uit deze groep.

Vorig jaar was het volgens de Koerdische autoriteiten wat dat betreft een ‘recordjaar’. Er werden in totaal 517 IS-vrouwen en kinderen gerepatrieerd. Ook Nederland haalde mensen terug: drieëndertig vrouwen en achtentwintig kinderen.

Maar als het aankomt op de mannelijke gevangenen, is de schroom groter. Letta Tayler, onderzoeker terrorismebestrijding bij mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch, is niet te spreken over die terughoudendheid. ‘Het is schokkend dat geen van de thuislanden van de gevangenen bereid zijn om rechtszaken in noordoost Syrië te financieren, terwijl de meeste ook weigeren om deze mannen terug te halen om hen thuis te berechten’, reageert ze op Twitter. ‘Ze lijken tevreden om deze gevangenen te laten wegkwijnen in de gevangenis en de sleutel weg te gooien.’

Gevangenen vormen een risico

Landen komen met verschillende redenen waarom ze hun burgers liever in Syrië laten. Sommige beroepen zich op het feit dat hun landelijke wetgeving ertoe zou kunnen leiden dat IS-strijders te lage straffen krijgen. Ook zien landen (voormalige) IS’ers als een veiligheidsrisico, een die ze liever op enige afstand houden.

In Syrië worden de gevangenen ook als een risico gezien. Zo zijn er zorgen dat de rechtszaken die de Koerdische autoriteiten willen opzetten, doelwit worden van IS-strijders die nog op vrije voeten zijn. De IS-strijders zouden zo een poging doen hun groepsgenoten te bevrijden. De verwachting is dan ook dat de beveiliging rondom de processen flink opgeschroefd zal worden.

Het vasthouden van duizenden verdachten in overvolle gevangenissen is ook geen duurzame oplossing, weten de autoriteiten daar. Begin vorig jaar voerde IS nog een aanval uit op een gevangenis in de plaats Hasaka. Daarbij kwamen tientallen Koerdische troepen om het leven, en ontsnapten tientallen tot honderden IS-gevangenen.

Lees ook:

Belegering van gevangenis laat zien dat IS nog altijd een machtsfactor is in Syrië

De strijd tussen IS en Koerdische troepen rondom een gevangenis in het noordoosten van Syrië duurt al dagen. Er zijn ernstige zorgen over honderden kinderen die worden vastgehouden door de jihadisten.