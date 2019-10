Knops ontkent, maar Curaçao stopt vluchtelingen gewoon in de cel

Staatssecretaris Knops liet de Eerste Kamer vorige week weten dat er op Curaçao géén Venezolaanse vluchtelingen meer achter de tralies zitten. De praktijk blijkt anders.

Op Curaçao worden wel degelijk Venezolaanse vluchtelingen standaard geboeid en opgesloten tussen veroordeelde criminelen. Staatssecretaris Raymond Knops (koninkrijksrelaties) schreef de Eerste Kamer vorige week vrijdag juist dat er op dit eiland geen enkele vluchteling meer vastzit.

Volgens vreemdelingenadvocaten op Curaçao wordt Knops verkeerd ingelicht. “Er zitten nu zeker tien Venezolanen vast die asiel hebben aangevraagd”, zegt advocate Maya Elzinga-Soumah. Sommigen zitten volgens haar zelfs al langer dan een half jaar vast, tegen alle afspraken in.

De omstandigheden waaronder Venezolaanse asielzoekers vastzitten zijn in strijd met het internationaal recht. “Als mijn cliënten op zitting moeten komen bij de rechtbank, worden ze door drie of vier gevangenbewaarders vervoerd en aan handen en voeten geboeid voor de rechter gebracht”, zegt Elzinga-Soumah. Dat blijkt ook uit fotomateriaal.

Geboeide gevangenen. Beeld Dick Drayer

De Venezolanen verblijven volgens de advocate niet in vreemdelingenbewaring, maar bivakkeren tussen de zware criminelen in blok 1 van de gevangenis van Koraal Specht. “Ze dragen dezelfde gevangeniskledij en zijn onderworpen aan het strenge regime dat veroordeelde misdadigers ten deel valt als zij hun straf uit moeten zitten.”

Onjuistheden

De beschrijving die Elzinga-Soumah geeft over de manier waarop Curaçao met vluchtelingen omgaat, staat in schril contrast met wat staatssecretaris Knops meldde aan de Eerste Kamer. “Wat hij schetst in zijn Kamerbrief aan de Senaat is niet wat hier in de praktijk gebeurt,” zegt de advocate. “Er staan feitelijke onjuistheden in zijn brief.”

Knops schrijft dat Curaçao een nieuwe procedure heeft ontwikkeld, die inhoudt dat vreemdelingen die worden aangetroffen zonder verblijfspapieren door de autoriteiten worden geïnterviewd om te kunnen beoordelen of zij mogelijk gevaar lopen als ze teruggestuurd worden.

“Die nieuwe procedure is er inderdaad”, zegt Elzinga-Soumah, “maar de vreemdelingendienst werkt gewoon door met de oude procedure.”

De advocate geeft het voorbeeld van een van haar cliënten, Eduardo, een 23-jarige man uit Venezuela. “Hij is gevlucht omdat hij te veel weet over regeringsgetrouwe mensen in zijn stad die tegenstanders van het regime van Maduro vermoordden. Zijn leven loopt gevaar, reden waarom hij vorig jaar met een bootje gevlucht is naar Curaçao. Op 14 februari van dit jaar is hij opgepakt door de Curaçaose vreemdelingendienst.” Hij werd vervolgens tussen de criminelen in de gevangenis gezet, vertelt zijn advocate, en zit nog steeds vast.

Signalen

Een woordvoerder van staatssecretaris Knops wil niet zeggen of Nederland de regering van Curaçao in dit geval om opheldering gaat vragen. Het ministerie benadrukt voor de beantwoording van vragen over vluchtelingen afhankelijk te zijn van de medewerking van Curaçao. In algemene zin is het zo dat “indien signalen worden ontvangen dat geleverde informatie mogelijk niet juist is, we deze signalen uiteraard met de Curaçaose overheid bespreken”.

De Curaçaose autoriteiten hebben Knops laten weten dat in 2019 (tot 1 augustus) 324 Venezolaanse migranten zonder geldige verblijfstitel zijn teruggestuurd naar het land van herkomst. In 2018 en 2017 waren dat er respectievelijk 824 en 1203. Daarnaast hebben dit jaar 52 Venezolanen bezwaar aangetekend tegen hun verwijdering. In 2018 en 2017 waren dat er respectievelijk 16 en 8. Er zitten naar schatting tussen 10 tot 25.000 Venezolanen ondergedoken op Curaçao.

Lees ook:

Venezolanen op Curaçao zijn bang om ieder moment opgepakt te worden

Uit angst voor het regime-Maduro en de rampzalige levensomstandigheden in hun land, zijn duizenden Venezolanen de afgelopen jaren naar Curaçao gevlucht. Daar zijn ze niet erg welkom.