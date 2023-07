Kloof tussen Macron en zijn volk wordt dieper. ‘Hij weet weinig van de gewone Fransman’

De Fransen vieren deze vrijdag hun nationale feestdag Quatorze Juillet. De kloof tussen president Macron en zijn volk wordt steeds dieper, een verzoeningsperiode heeft daar weinig aan gedaan. Tegelijk hield hij wél de economie op de been.

Honderd dagen gaf hij zichzelf om verzoening te vinden met het Franse volk na de hevige protesten tegen de pensioenhervormingen. Maar op de dag dat de Fransen hun nationale feestdag vieren, en de honderd dagen ten einde komen, lijkt het vertrouwen in president Emmanuel Macron ver weg.

De rellen die uitbraken na het doodschieten van een jongeman van Noord-Afrikaanse afkomst door de verkeerspolitie in Nanterre vormen de zoveelste crisis in een diep verdeeld Frankrijk. Dat de president daar iets aan kan doen, lijkt niemand te geloven. Volgens de laatste peiling denkt slechts 29 procent van de Fransen nog positief over hun president.

Het is de keerzijde van het pragmatisme waarmee Macron in 2017 aan de macht kwam. “We weten niet waar hij heen wil. Hij heeft geen politieke filosofie en dat maakt dat mensen niet begrijpen waarom hij iets doet”, zegt politicoloog Luc Rouban van de Science Po-universiteit.

‘Macron weet weinig van het dagelijks leven van de gewone Fransman’

Een erfgoed, politieke wortels om zich aan vast te houden, heeft de president ook al niet. Hij is nooit verkozen in een lokale politieke functie. “Hij is een manager die verstand heeft van bedrijven en van de Europese, internationale politiek, maar die weinig weet van het dagelijks leven van de gewone Fransman.”

Toch heeft dat ‘managen’ het land de afgelopen jaren geen windeieren gelegd. De economie staat er best goed voor. De werkloosheid is laag, met 7 procent. Dat mag dan in een Europese trend passen, Macron hielp er ook aan mee door banen en werkervaringsplekken te creëren. De noodzakelijke pensioenhervormingen heeft hij erdoorheen gekregen, en hij verkortte de periode waarin werklozen een uitkering krijgen.

Bovenaan zijn agenda staat het redden van de Franse industrie. “Het haalt de hele economie naar beneden. Want wanneer de industrie vertrekt, vertrekken de diensten die eraan verbonden zijn”, zei hij in mei in een toespraak. Niet veel later opende hij de eerste van vier mega-fabrieken voor autobatterijen.

Dat hij zo vaak in het buitenland zit, vervreemdde hem misschien nog verder van zijn eigen volk, maar dat was óók goed voor de economie. “Je moet niet onderschatten wat een goed – ‘ondernemersvriendelijk’ – imago internationaal doet,’ zegt econoom Charlotte de Montpellier, die voor ING de Franse economie analyseert.

De VN-organisatie Unctad becijfert dat het land vorig jaar 36 miljard dollar aan buitenlandse investeringen binnenhaalde, tegen 31 miljard dollar in 2021 – het meest van alle EU-landen.

Balanceren in het midden van het parlement

Maar nu hij geen meerderheid meer heeft in het parlement, wordt het lastig om dat economische succes vol te houden. Macron maakte een goed begin met de pensioenhervormingen, maar de vergrijzing vergt meer aanpassingen. De werkloosheid moet verder omlaag maar ‘er is een mismatch in de vraag en aanbod van werknemers’, zegt De Montpellier. “Macron kan niet meer zoveel geld uitgeven als de afgelopen jaren.”

Continu op zoek naar medestanders in het parlement, is het Macrons uitdaging om zich niet te veel door de rechterflank te laten verleiden, zegt Rouban. “Zeker nu de publieke opinie steeds verder naar rechts verschuift.”

De Macronisten – verzameld in de Renaissance-partij – balanceren in het midden van het parlement en zijn geregeld afhankelijk van Les Républicains aan rechterzijde. Voornaamste uitdagers zijn het uiterst linkse La France Insoumise (‘Het niet-onderworpen Frankrijk’) van Jean-Luc Mélenchon, en het uiterst rechtse Rassemblement National (‘Nationale Samenkomst’) van Marine Le Pen.

Alleen managen is niet meer genoeg

Parlementsverkiezingen zullen de president niet helpen, gezien zijn lage populariteit. Wel zou hij overwegen de regering om te gooien. Over het vervangen van premier Élisabeth Borne wordt al maanden gespeculeerd.

Zou het iets uithalen? “De ministers hebben weinig macht, en ze zijn geen aandeelhouders, ze vertegenwoordigen niets", zegt politicoloog Dorian Dreuil, verbonden aan de politieke denktank Jean Jaurès. De macht is sterk geconcentreerd in het Élysée-paleis. Jaurès: “Het is de president die het tempo en het ritme aangeeft.”

Een toespraak staat niet gepland voor deze 14 juli. Macron en premier Borne zetten vooral ‘alles op alles’ om de feestdag rustig te laten verlopen. Maar hoe moet het daarna? Alleen managen is niet meer genoeg, en de president weet het. In een interview tijdens de campagne voor zijn herverkiezing, zei hij dat hij een ‘andere manier van regeren’ wil.

“Macron begrijpt best dat er iets mis is”, zegt Dreuil. “Zijn diagnose is goed, maar hij heeft moeite om de hoop, de angsten en dromen van mensen te vertalen naar de politiek.”

Misschien verandert dat de komende vier jaar van zijn tweede termijn, nu hij geen presidentsverkiezingen meer hoeft te winnen.

