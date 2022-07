Klokkenluider Panama Papers vreest nog steeds voor zijn leven. ‘Rusland wil me dood hebben’

Nog steeds vreest John Doe voor wraak van Rusland of criminele bendes. De anonieme bron van de Panama Papers geeft zes jaar na zijn enorme onthulling over belastingparadijzen voor het eerst een interview, aan Der Spiegel. ‘Ik zou niemand aanraden de garanties van de Duitse staat te vertrouwen.’

Voor het eerst in zes jaar spreekt John Doe. Deze anonieme bron van de Panama Papers zocht opnieuw contact met de voormalige journalisten van de Süddeutsche Zeitung (inmiddels werkzaam voor Der Spiegel) die hij destijds de interne informatie verschafte over de Panamese dienstverlener Mossack Fonseca. Hij blijft ook nu anoniem, het interview werd afgenomen via een versleutelde verbinding die onder meer de stem van de bron vervormde.

Hoe gaat het? Bent u nog veilig?

“Voor zover ik weet wel. We leven in een gevaarlijke wereld en dat drukt op me. Maar in zijn algemeenheid gaat het goed met me en beschouw ik mezelf als gelukkig.”

U bent zes jaar stil gebleven. Bent u niet in de verleiding gekomen om te onthullen dat u degene was die de geheime offshorebelangen openbaar maakte van staatshoofden, regeringsleiders, drugskartels en criminelen?

“Ik heb vaak geworsteld met de wens erkenning voor mijn werk te krijgen, iets wat andere mensen ook hebben. Maar roem was nooit het doel. Op dat moment was mijn belangrijkste zorg lang genoeg in leven te blijven om het verhaal te kunnen vertellen. Het kostte me dagen om de data te verzamelen bij Mossack Fonseca en het voelde op dat moment alsof ik in de loop van een geweer staarde. Maar uiteindelijk moest ik het doen.”

Toen u contact met ons opnam, wat had u toen in gedachten?

“Ik had toen absoluut geen idee wat er zou gebeuren en of er hoe dan ook een antwoord zou komen. Ik had contact met meerdere journalisten die weinig geïnteresseerd bleken, inclusief die van The New York Times en The Wall Street Journal. WikiLeaks gaf zelfs niet eens antwoord toen ik later met hen contact opnam.”

Het team van ICIJ begon op 3 april 2016 te publiceren. Wat was dat voor een dag voor u?

“Het was een zondag als de meeste zondagen. Ik had met vrienden afgesproken om te gaan eten en was verbijsterd toen Edward Snowden grote belangstelling toonde om het project op Twitter te bediscussiëren.”

Snowden, de klokkenluider van de Amerikaanse veiligheidsdienst NSA die nu in ballingschap leeft in Rusland, had op de een op andere wijze informatie over het onderzoek achterhaald en tweette zelfs nog voordat we hadden gepubliceerd over het ‘grootste lek in de geschiedenis van datajournalistiek’.

“Ik kan mij herinneren dat er duizenden posts voorbijvlogen op sociale media. Ik had zoiets nog nooit gezien, een explosie van informatie. De mensen met wie ik was, begonnen er direct over te praten. Ik deed mijn best om te doen als iedereen die er voor het eerst over zou horen.”

Wat zijn de Panama Papers? In 2015 meldde een anonieme klokkenluider zich bij de Süddeutsche Zeitung en deelde meer dan 2,6 terabytes aan geheime gegevens. Hij noemde zichzelf ‘John Doe’. De mails en documenten kwamen van de juridische dienstverlener Mossack Fonseca uit Panama, een kantoor dat bedrijven en particulieren helpt bij het opzetten van brievenbusfirma’s in belastingparadijzen. De lek werd bekend onder de naam ‘Panama Papers’ en verschafte een onthullend inkijkje in de wijze waarop anonieme brievenbusfirma’s worden gebruikt voor belastingontduiking en - ontwijking. Voor het eerste werd op grote schaal duidelijk wie achter de doorgaans anonieme brievenbusfirma’s schuilgaan. De Süddeutsche Zeitung deelde de gegevens met het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten (ICIJ), dat die beschikbaar stelde aan bijna vierhonderd journalisten wereldwijd – onder wie in Nederland journalisten van Trouw en Het Financieele Dagblad. Die publiceerden de resultaten van hun onderzoek vanaf 3 april 2016. De publicaties dwongen onder anderen de premier van IJsland Sigmundur Gunnlaugsson en de premier van Pakistan Nawaz Sharif tot aftreden. Maar ook de Argentijnse voetballer Lionel Messi, filmmaker Stanley Kubrick, de vader van de Britse premier David Cameron en allerhande criminelen bleken bedrijfsconstructies te gebruiken waarmee geldstromen konden worden verhuld. Belastingdiensten startten duizenden onderzoeken en meerdere belastingparadijzen werden gedwongen hun geheimhouding op te heffen. Wereldwijd inden overheden voor minstens 1,3 miljard dollar aan extra belastingen, voor Nederland stond de teller vorig jaar op 14 miljoen euro. Er lopen in Nederland nog tientallen onderzoeken, maar in praktijk blijkt het ook nu nog moeilijk informatie te krijgen over de werkelijke eigenaren van de brievenbusfirma’s. De Europese Unie heeft mede naar aanleiding van de Panama Papers een zwarte lijst opgesteld van landen die niet meewerken aan het aanpakken van belastingontwijking. Bijvoorbeeld omdat ze niet transparant zijn over de bedrijven die er huizen of omdat er überhaupt amper belasting betaald hoeft te worden. Om van die lijst af te komen, moeten ze hun leven beteren, wat bijvoorbeeld de Kaaimaneilanden eind vorig jaar is gelukt.

Veel experts vergelijken de Panama Papers met Watergate. De belangrijkste bron in dat onderzoek was FBI-onderdirecteur Mark Felt, die als ‘Deep Throat’ bekendstond. Hij onthulde zijn identiteit 33 jaar na Watergate.

“Ik heb van tijd tot tijd gedacht aan Mark Felt en aan de risico’s die hij liep. Voor mij ligt het iets anders dan voor hem. Ik moet misschien wachten tot ik op sterven lig.”

Waarom?

“De Panama Papers gingen over zoveel verschillende internationale criminele organisaties, sommige met banden met de overheden, dat het moeilijk is voor te stellen dat het ooit veilig is om me bekend te maken. Felt moest zich vooral zorgen maken over Richard Nixon en zijn trawanten, en Nixon trad iets meer dan twee jaar na de inbraak af – waarmee hij machteloos werd. Over vijftig jaar zullen sommige van de groepen waar ik me zorgen over maak er nog steeds zijn.”

Heeft u iemand verteld over uw rol in de Panama Papers?

“Toen het nieuws losbarstte, alleen enkelen van mijn naasten.”

Dus u bent zes jaar stil gebleven. Waarom wilt u zich nu wel uitspreken?

“Er waren de afgelopen jaren een paar momenten waarop ik dat heb overwogen. Op die momenten leek de wereld dichter en dichter bij een catastrofe te komen en leek de noodzaak om te interveniëren steeds urgenter. Tegelijkertijd moest ik verschillende belangen afwegen.”

Waar doelt u op?

“In de eerste plaats, uiteraard, mijn eigen veiligheid en die van mijn familie. In de tweede plaats is er in de wereld al een kakofonie aan stemmen die hun punt willen maken. Ik wil dat mijn woorden gevolgen hebben, niet verloren gaan naast de zoveelste tweet van Donald Trump. In 2016 schreef ik in mijn manifest over mijn angst over dat er ‘serieuze instabiliteit om de hoek ligt’. Ik ben bang dat die instabiliteit er tenslotte is gekomen.”

Welke instabiliteit bedoelt u?

“De opkomst van fascisme en autoritaire regimes wereldwijd, van China tot Rusland tot Brazilië tot de Filippijnen, maar nu met name de Verenigde Staten. Amerika heeft grote blunders gemaakt in zijn verleden, maar diende wel als een kracht tegen de slechtste regimes toen dat het meest nodig was. Die functie is nu feitelijk weggevallen.”

Belastingparadijzen lijken van cruciaal belang voor sterke mannen in autocratische regimes.

“De Russische president Poetin is een grotere bedreiging voor de VS dan Hitler ooit was, en brievenbusfirma’s zijn zijn beste vriend. Het zijn brievenbusfirma’s die de Russische militairen financieren die onschuldige burgers doden in Oekraïne als Poetins raketten winkelcentra treffen. Het zijn brievenbusfirma’s die de Chinese conglomeraten verhullen die de dood veroorzaken van minderjarige mijnwerkers in de kobaltmijnen van Congo. Brievenbusfirma’s maken deze verschrikkingen mogelijk omdat ze aansprakelijkheid wegnemen in de maatschappij. Maar zonder aansprakelijkheid kan een maatschappij niet functioneren.”

De Panama Papers lijken relevanter dan ooit door Russische agressie in Oekraïne. Zo is een van de oudste en beste vrienden van Poetin, de cellist Sergej Roldoegin, eind februari op de Europese sanctielijst geplaatst. De belangrijkste reden daarvoor kwam uit de Panama Papers: hij lijkt een stroman te zijn voor zijn machtige vriend en bezit miljarden – in ieder geval op papier. Bent u blij met deze ontwikkelingen?

“Ik ben blij dat Roldoegin sancties zijn opgelegd, ik vind het briljant.”

Bent u bang dat Rusland wraak zal nemen?

“Dat is een risico waar ik mee leef, gegeven het feit dat de Russische regering heeft aangegeven dat ze me dood wil hebben. Voordat (de door de staat gefinancierde omroep) Russia Today werd verboden na de Russische aanval op Oekraïne, zond het een tweedelig docudrama uit over de Panama Papers. In de credits bij de opening kwam een ‘John Doe’ voor met een hoofdwond, veroorzaakt door martelingen, waarna een getekende boot door diens bloed zeilde alsof het om het Panamakanaal ging. Hoe bizar en smakeloos ook, dat was niet echt subtiel.

“We hebben ook gezien dat anderen die opdoken in offshore-onderzoeken overgingen tot moord, zoals bij de tragedies van Daphne Caruana Galizia en Ján Kuciak (een Maltese en een Slowaakse journalist die beiden zijn vermoord, red.). Hun dood raakte me diep en ik roep de Europese Unie op voor gerechtigheid te zorgen voor Daphne en Ján en hun families. En om van Malta, een van de jurisdicties waar Mossack Fonseca actief was, een rechtsstaat te maken.”

Beeld Brechtje Rood

In 2017 verkreeg de Duitse federale politie een bak documenten over Mossack Fonseca, ook van een anonieme bron.

“Ja, dat was ik. Vanaf het begin wilde ik samenwerken met overheden, omdat het mij duidelijk was dat er vervolging moet komen voor de misdaden die in de Panama Papers zichtbaar worden. Meer dan andere overheden heeft de Duitse overheid de veiligheid van mij en mijn familie gegarandeerd; we kwamen tot een goede overeenkomst. Helaas heeft de Duitse regering die kort daarna geschonden en, vanuit mijn perspectief, mijn veiligheid in gevaar gebracht. Het is jammer, maar ik zou anderen niet aanraden de garanties van de Duitse staat te vertrouwen.”

Volgens mediaberichten zou u zijn beloond met 5 miljoen euro. Waarom bent u ontevreden over de Duitse federale politie?

“Er waren drie belangrijke problemen. In de eerste plaats werd ik, zodra de politie de data in handen had, op mijzelf teruggeworpen, zonder welke bescherming dan ook. Dat was niet verstandig, omdat voor mijn gevoel de bedreiging voor mijn veiligheid niet afnam en misschien zelfs toenam. Kort daarna was er op klaarlichte dag een moord in Berlijn die werd gelinkt aan de FSB (de Russische geheime dienst, red.). Dat had ik kunnen zijn. In de tweede plaats hield de Duitse regering zich niet volledig aan onze financiële overeenkomst. Dat zorgde voor extra gevaren voor mijn veiligheid. In de derde plaats ging de Duitse federale politie niet in op een kans meer data te analyseren over de offshore-wereld buiten de Panama Papers, wat eerlijk gezegd behoorlijk schokkend is.”

Dus u denkt dat de Duitse autoriteiten onvoldoende hebben gedaan om u veilig te houden?

“Ik wil hen wel recht doen. Ze hebben een klein beetje bescherming geboden, maar dit is zo’n situatie waarin slechts één foutje een desastreus en onomkeerbaar gevolg kan hebben. Om meerdere redenen was ik niet comfortabel met hun overall benadering, zeker naarmate de tijd vorderde. Als de Duitse regering het belang van de Panama Papers echt op waarde had geschat, dan weet ik zeker dat ze dit anders hadden aangepakt.”

Wat vroeg u precies van de politie? Getuigenbescherming? Een nieuwe identiteit? Of meer geld?

“Ik kan alleen maar zeggen dat ze zich niet hebben gehouden aan de financiële afspraken die we hadden gemaakt.”

De Duitse politie heeft de gegevens over Mossack Fonseca gedeeld met tientallen landen, maar ze beperkten de gedeelde data tot die van burgers uit de betreffende landen. Volgens deze logica worden de data over Russische oligarchen gedeeld met de Russische autoriteiten, tenzij er opsporingsonderzoeken lopen in andere landen. Een absurde situatie gegeven het feit dat deze mensen na de Russische inval in Oekraïne op de sanctielijst zijn geplaatst.

“Helaas hebben noch de overheden in Duitsland, noch die in de VS, veel aandacht gehad voor de Panama Papers. In plaats daarvan zijn ze nu vooral geïnteresseerd in schepen. In alle eerlijkheid: die superjachten doen er niet toe, los van de symbolische waarde. Brievenbusfirma’s en trusts doen er toe. Sancties zijn een belangrijk wapen, maar er zijn andere wapens. Zo zouden de VS binnen kunnen vallen bij enkele van de kantoren op Amerikaans grondgebied die brievenbusfirma’s opzetten, om duidelijk te maken dat dit soort activiteiten niet langer geaccepteerd worden. Dat zouden ze makkelijk kunnen doen. Maar het is niet gebeurd.”

De Russische elite verbergt routinematig zijn eigenaarschap van luxueuze huizen, jachten, vliegtuigen en andere bezittingen via offshore-constructies. Hoe kan dat worden gestopt?

“Ik denk dat het Westen Vladimir Poetin een tijdlang zag als een lastpak, maar ook als iemand die ze onder controle kunnen houden met economische stimulansen. Dat heeft duidelijk niet gewerkt. Het vergt een werkelijk ongelooflijke inspanning, een soort Manhattan Project (waarin de VS met wetenschappers uit andere landen een kernbom ontwikkelde, red.), om de raadselen van de offshorewereld te doorgronden. De computercapaciteit is er. De vraag is of de politieke wil er is. Tot nu toe zijn daar weinig aanwijzingen voor.”

Waarom, denkt u, is er nog geen belangrijke Russische klokkenluider?

“Los van een zekere moed heb je ook een bepaalde mate van vrijheid nodig om een klokkenluider te worden. Er moet iemand luisteren en er moet ook enige wens zijn om dingen te veranderen. Naast het feit dat Poetin de moedigen vermoordt en opsluit, is het ook moeilijk dat soort vrijheid te vinden in een land als Rusland.”

Edward Snowden zit vast in Rusland. Hoewel hij de Russische regering bekritiseert als zijnde corrupt, kan hij het land niet verlaten omdat hem een rechtszaak wacht in de VS.

“Snowden is slechts een van de puzzelstukjes in de informatieoorlog die Rusland nu al een eeuw lang voert tegen de VS. Als de Amerikaanse veiligheidsdiensten bewijzen hebben tegen hem, dan zouden ze die op tafel moeten leggen. Als ze dat niet doen, zou president Biden hem gratie moeten verlenen en hem thuis moeten verwelkomen. Het is echt zo simpel.”

Hoe tevreden bent u met de impact van de Panama Paper?

“Ik ben verbaasd over de uitkomst. Wat ICIJ heeft bereikt is zonder precedent, en ik ben heel blij, zelfs trots, dat de Panama Papers voor belangrijke hervormingen hebben gezorgd. Dat er daarna nog andere van dergelijke grote journalistieke samenwerkingen zijn ontstaan, is ook een grote triomf. Maar dat is helaas niet genoeg. Ik heb nooit gedacht dat het openbaar maken van gegevens van één juridische dienstverlener de oplossing biedt voor het stoppen van corruptie wereldwijd, laat staan dat het de menselijke natuur verandert. Het zijn politici die in actie moeten komen. We hebben openbare registers nodig van bedrijven in iedere jurisdictie, van de Britse Maagdeneilanden tot Anguilla tot de Seychellen tot Labuan tot Delaware. Nu! En als je verzet hoort, dan hoor je het verzet van een politicus die moet worden ontslagen.”

Edward Snowden noemde uw voorbeeld als het beste scenario voor een klokkenluider. U had grote impact, maar bent nog anoniem en vrij. Ziet u dat ook zo?

“Ik ben heel gelukkig dat alles zo goed heeft uitgepakt, ook al is niet alles perfect gelopen. Anoniem blijven heeft uiteraard het voordeel dat het mij relatief veilig heeft gehouden, maar het heeft ook een prijs gehad, namelijk dat ik niet zo op het netvlies ben gebleven als Snowden ten tijde van zijn onthullingen over het afluisteren door de veiligheidsdienst NSA. Uiteraard heeft hem dat in zekere mate zijn vrijheid gekost. Er zijn altijd afwegingen.”

Wat heeft uw lek u geleerd over klokkenluiders?

“Ik zou zeggen dat het belangrijkste is dat mijn voorbeeld laat zien dat het mogelijk is, hoewel misschien zeldzaam, om een groot verschil te maken en toch nog een goed leven te leiden. Maar het vereist een hoop werk en een hoop geluk om iedereen steeds een stap voor te blijven.”

Is er iets dat u mogelijke klokkenluiders zou aanraden?

“De waarheid vertellen over gevoelige zaken is nooit eenvoudig. Ik zou zeggen dat onderschat wordt hoe nodig het is het hoofd koel te houden. Als je praat met journalisten of autoriteiten, moet je er rekening mee houden dat alles erg traag verloopt. Blijf ademen en denk van tijd tot tijd aan andere zaken.”

Als u alles terug zou kunnen draaien, zou u het opnieuw doen?

“Onmiddellijk.”

Vertaling Martijn Roessingh