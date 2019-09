Klokkenluider: het Witte Huis probeerde Trumps telefoongesprek te begraven

De klacht van een anonieme klokkenluider binnen de Amerikaanse inlichtingendiensten die het ‘Oekraïne-schandaal’ aanzwengelde, is gisteren eindelijk openbaar gemaakt. De klacht werd afgelopen augustus ingediend bij de inspecteur-generaal van de inlichtingendiensten, omdat naar de inschatting van de klokkenluider ‘de president van de Verenigde Staten de macht van zijn ambt gebruikt om een ander land om inmenging te vragen bij de verkiezingen van 2020’.

Zoals de afgelopen dagen al was uitgelekt, betrof die klacht vooral het telefoongesprek dat de Amerikaanse president Trump op 25 juli voerde met de Oekraïense president Zelenski. Een ruwe transcriptie van dat telefoongesprek werd op woensdag al door het Witte Huis vrijgegeven.

Het verslag van de klokkenluider verschilt niet wezenlijk van wat er al uit dat transcript was gebleken: Trump vroeg zijn Oekraïense collega onderzoek te doen naar zijn politieke rivaal Joe Biden.

Trump vroeg Zelenski ook om een onderzoek naar het Amerikaanse computerbedrijf Crowdstrike, dat servers in Oekraïne heeft staan, en dat in bepaalde rechtse Amerikaanse media verdacht wordt van samenspannen met de Democratische partij. Bovendien maakte de klokkenluider zich zorgen over het feit dat de persoonlijk advocaat van Trump, Rudy Giuliani, die geen officiële functie bekleedt, namens de president zaken mocht doen met Oekraïne. Volgens de klokkenluider snapten de Oekraïners op een gegeven ­moment niet meer wie er nu namens de VS sprak: Giuliani bracht vaak heel andere boodschappen dan de officiële Amerikaanse diplomaten.

Maar de klacht maakt bovenal ook duidelijk hoe er binnen de Amerikaanse overheid werd omgegaan met de klacht. De klokkenluider was naar eigen zeggen zelf niet aanwezig bij het telefoongesprek, maar het was kennelijk het gesprek van de dag – dat de details die de klokkenluider geeft bevestigd worden door het transcript, is daar wel een bewijs van.

Veel ambtenaren waren zich, volgens de klokkenluider, zeer bewust van het feit dat Trump de grenzen van zijn bevoegdheden had overschreden, door een persoonlijke politieke gunst te vragen aan de president van ­Oekraïne. “In de dagen na het telefoongesprek, begreep ik van verschillende overheidsfunctionarissen dat senior medewerkers van het Witte Huis een interventie hadden gepleegd om alle sporen van het telefoongesprek te vergrendelen.”

Dat kan nieuwe brandstof zijn voor het impeachment-onderzoek, dat de Democraten dinsdag zijn begonnen tegen president Trump. Want terwijl veel Republikeinen de uitgelekte ­details afdoen als weinig schokkend, waren naaste medewerkers van de president kennelijk een andere ­mening toegedaan. Zo werd het transcript uit het computersysteem gehaald waar zulke afschriften normaal in worden opgeslagen. “In plaats daarvan werd het opgeslagen in een apart elektronisch systeem dat normaliter gebruikt wordt om staatsgeheime ­informatie van zeer gevoelige aard op te slaan en te verwerken.”

Oekraïne: ‘Hunter Biden overtrad geen regels’ Een voormalig hoofdaanklager van Oekraïne zegt dat de zoon van de Democratische presidentskandidaat Joe Biden geen wetten in Oekraïne heeft overtreden, zo laat Joeri Loetsenko weten aan de Washington Post. “Vanuit het perspectief van de Oekraïense wetgeving heeft hij niets overtreden”, zegt Loetsenko over Hunter Biden tegen de krant. Dat terwijl de advocaat van de Amerikaanse president Rudy Giuliani bij hem heeft geprobeerd verdenkingen tegen Hunter en zijn vader boven water te halen. Loetsenko stapte eind augustus op als procureur-generaal. Zijn voorganger Viktor Sjokin was betrokken bij een corruptieonderzoek naar het Oekraïense gasconcern Burisma Holdings, waar Hunter in 2014 een topfunctie kreeg. Sjokin werd in 2016 onder druk van Joe Biden, die toen vicepresident van Amerika was, de laan uitgestuurd. Mede omdat hij door het Westen en het IMF vooral zelf met corruptie in verband gebracht. Volgens Giuliani maakte ook Hunter zich schuldig aan corruptie, zonder daarvoor bewijs te leveren. Dat spreekt Loetsenko nu tegen. “Hunter Biden kan niet verantwoordelijk zijn voor schendingen van het management van Burisma die twee jaar vóór dat hij daar kwam plaatsvonden.”

