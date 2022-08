Klimaatwet geeft Democraten hoop voor de aarde en de komende verkiezingen

De wet trekt de komende tien jaar 370 miljard dollar uit voor allerlei maatregelen die de uitstoot van broeikasgassen moeten verminderen, met name door de opwekking en het gebruik van duurzame energie te stimuleren. Er komen subsidies voor zonnepanelen en elektrische auto’s.

Daarnaast verlengt de wet subsidies voor zorgpremies en zullen farmaceutische bedrijven worden gedwongen hun medicijnen goedkoper te leveren aan het staatsziekenfonds.

Als deze week ook het Huis van Afgevaardigden de wet goedkeurt – en dat lijkt wel zeker – komt er een einde aan ruim een halve eeuw waarin deskundigen en sommige politici waarschuwden voor de opwarming van het klimaat, maar maatregelen daartegen telkens weer sneuvelden in het Congres. Met name de Republikeinen hielden lang vol dat mensen geen invloed op het klimaat konden hebben, en zeiden dat klimaatbeleid de economie zou schaden.

Ook zondag stemden alle Republikeinse senatoren tegen. Daarmee kwamen ze één stem tekort om de wet tegen te houden.

Opluchting bij Democraten

Behalve opluchting over het wereldklimaat – de wet brengt de VS in de buurt van de afspraken over uitstoot die in 2015 in Parijs zijn gemaakt – is er bij de Democraten ook opluchting over het politieke klimaat, in de aanloop naar de Congresverkiezingen komende november.

Traditioneel verlopen de eerste verkiezingen na het aantreden van een nieuwe president slecht voor zijn partij. En dit jaar leek dat helemaal onafwendbaar, omdat allerlei grootse Democratische plannen schipbreuk leden in het Congres. Wetten die nieuwe sociale voorzieningen moesten invoeren, zoals betaald ouderschapsverlof en gesubsidieerde kinderopvang, haalden het niet, ook door onenigheid in eigen kring.

De machteloosheid van de Democraten straalde af op president Joe Biden, die nu minder populair is dan zelfs Donald Trump halverwege zijn tweede jaar. Een slecht resultaat in november kan de kleine meerderheden wegvagen die de Democraten nu hebben in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat.

Steun van enkele Republikeinen

Maar inmiddels vinden de Democraten dat ze de kiezers met opgeheven hoofd tegemoet kunnen treden. Vorig jaar al kwam er, mede dankzij steun van enkele Republikeinen, een groot bedrag voor bruggen, wegen en toegang tot het internet vrij. Eveneens met steun van de oppositie lukte het de afgelopen twee maanden een wet aan te nemen die het fabriceren van chips in de VS moet bevorderen en een wet die de controles verscherpt bij de aankoop van vuurwapens.

Die laatste wet kwam er dankzij de ontzetting in de VS over enkele massaschietpartijen met vele doden. Al evenveel ontzetting was er bij veel Amerikanen over het schrappen door het Hooggerechtshof van het landelijke recht op abortus. En hoezeer de Democraten die ontwikkeling ook verafschuwen, politiek lijkt die hen een steun in de rug geven.

Bij een referendum vorige week in Kansas werd een voorstel om het recht op abortus uit de grondwet van de staat te halen met groot verschil verworpen. De stemming viel samen met voorverkiezingen, waarvoor normaal gesproken de opkomst erg laag is. Maar de opkomst deze keer was twee keer zo hoog. Als zoveel kiezers een abortusverbod afwijzen, en het onderwerp belangrijk genoeg vinden om om er speciaal voor naar de stembus te gaan, zullen ze er mogelijk in november ook hun stem door laten bepalen.

Dat alles geeft de Democraten hoop dat de traditionele afstraffing die een nieuwe president te deel valt, in november uitblijft – of althans meevalt.