‘Klimaatverandering is hier geen abstract begrip meer’

Van een brandgeur in de woonkamer kijkt Tinke Wesseling (39) inmiddels niet meer gek op. ,,Bij het opstaan hangt er een hele specifieke geur”, zegt ze. ,,En kleine zwarte as-deeltjes verzamelen zich op de vensterbank als de ramen open zijn of op een kiertje staan.”

Wesseling woont op loopafstand van één van de beroemdste stranden van het land: Bondi Beach. Ze is gewend om veel tijd buiten door te brengen, maar doet dat de afgelopen weken bijna niet meer. Zeer regelmatig is de stad gehuld in een dikke laag rook. Sinds november beleefde Sydney zo’n 40 dagen waarop de luchtkwaliteit in de stad slecht was. Twintig dagen waren ronduit gevaarlijk.

Australië beleeft een buitenproportioneel lang brandseizoen dit jaar met reëel vuurgevaar van oktober tot en met maart. Dat is twee maanden langer dan voor de eeuwwisseling. Qua omvang zijn de bosbranden van 2019 in New South Wales, de staat waar Sydney ligt, een absoluut record. Nooit eerder is zo’n groot percentage van het oost-Australische bosgebied verbrand in één enkel jaar.

Een collectief van 29 deskundigen op het gebied van noodhulp- en brandbestrijdingsdiensten waarschuwde de regering al aan het begin van dit jaar. Hun boodschap: door klimaatverandering beginnen de branden eerder, zijn ze heviger en woeden ze op meer plekken in het land.

Onblusbare vuurzee

Australiërs rekenen het premier Scott Morrison zwaar aan dat hij in april niet luisterde naar het advies van de zogenoemde ‘Emergency Leaders for Climate Action’. Een vroegtijdige interventie had de regering de mogelijkheid gegeven om bijvoorbeeld meer blusvliegtuigen te huren. Die hadden uitkomst kunnen bieden bij de honderden branden die nu door het land razen.

In natuurgebied de Blue Mountains in New South Wales brandt al dagenlang een grote bosbrand. Beeld AP

Er zijn negen mensen omgekomen, meer dan duizend huizen verwoest en duizenden bijgebouwen weggevaagd. Honderden mensen moesten evacueren. Bij elkaar opgeteld is in Australië een gebied groter dan Nederland afgebrand.

De meeste huishoudens in Sydney zijn veilig. Maar Sydneysiders hebben regelmatig last van de rook. Langdurige blootstelling aan rook en as-deeltjes is schadelijk, waarschuwt een groep van meer dan 20 medische autoriteiten. Ze noemen de gevolgen van de rook een noodsituatie voor de publieke gezondheid

De rook is afkomstig vanuit het berggebied bij Gospers Mountain. Daar zijn vijf bosbranden samengesmolten tot één grote, onblusbare vuurzee. Alleen substantiële regenval kan de vlammen nog doven. Maar die regen wordt niet verwacht vóór februari.

Niet alle dagen zijn even schadelijk voor de gezondheid. Bij een zuidenwind is Sydney rookvrij. Maar op de mindere dagen dringt ook de slechte kwaliteit van de lucht door bij Tinke thuis. “Het doet me realiseren dat klimaatverandering geen abstract begrip meer is”, zegt ze.

Opeens verschijnen mondkapjes in het straatbeeld van Sydney en zijn luchtfiltersystemen compleet uitverkocht. Op slechte dagen is de kwaliteit van de lucht slechter dan in steden als Delhi en Peking.

Hulpdiensten

Ook Wesseling heeft een stofmasker aangeschaft toen de luchtkwaliteit langdurig verslechterde. Ze werkt als managing director voor Accenture in het zakengebied van de stad, een gebied vergelijkbaar met de Zuidas.

Ze vertelt dat de stofmaskers ook op kantoor zijn uitgedeeld en het normale werkritme wordt aangepast op rokerige dagen. “Toen de luchtvervuiling verergerde en de lucht apocalyptisch werd, hebben we voor iedereen op kantoor stofmaskers gehaald. Veiligheid en gezondheid staat voorop. Dat betekent dat reizen zoveel mogelijk beperkt of geannuleerd mag worden op slechte dagen.”

Brandweermannen trachten de vlammen te bestrijden in Bilpin, New South Wales. Beeld AP

Meer grote kantoren namen die maatregel begin december. Het openbare leven kwam één dag zelfs grotendeels stil te liggen. Overal gingen brandalarmen af vanwege de rook die in de stad bleef hangen. De veerpontservice werd stilgelegd. Scholen waren dicht. Wesseling: ,,Op de plek waar wij werken was de kwaliteit van de lucht 10 keer slechter dan de grens die wordt beschouwd als gevaarlijk.”

Ook Warragamba, het grootste waterwingebied van de stad, wordt bedreigd door de omringende branden. Een risico is enerzijds directe beschadiging van het pompstation door vlammen, anderzijds besmetting van het water met as en de daarop volgende groei van algen.

Wesseling is onder de indruk van de hulpdiensten rondom de bosbranden. Australië heeft het grootste vrijwillige brandweerkorps ter wereld. ,,Dat zijn dus mensen die wekenlang branden staan te blussen naast hun betaalde baan. Ik heb ook een aantal collega’s die zich inzetten om te helpen tijdens de bosbranden. Dat vind ik heel bijzonder”, zegt ze.

‘Hazardous’

Wesseling heeft inmiddels twee apps gedownload op haar telefoon die ze meerdere malen per dag bekijkt. De ene app geeft haar informatie over de status van de bosbranden, de andere over de luchtkwaliteit. “Als de luchtkwaliteit slecht blijkt, bijvoorbeeld ‘hazardous’, probeer ik blootstelling aan de vervuilde lucht te minimaliseren. Een vreemde gewaarwording, want veel mensen hier - waaronder ikzelf - zijn normaal gesproken juist buiten te vinden tijdens de zomer in Sydney.”

“Ik hoop echt dat de branden snel onder controle komen en dat we een dergelijke situatie in de toekomst kunnen voorkomen”, zegt Wesseling. Maar voorlopig zijn de branden nog niet geblust en duurt het vuurseizoen voort, momenteel het meest hevig in de staten New South Wales, Queensland en Zuid-Australië. Hoewel er na Kerst op sommige plekken 80 millimeter regen is gevallen, was de regenval op de plaatsen met de hevigste branden minimaal. Een klein beetje regen biedt tijdelijk verlichting, maar biedt geen blijvende oplossing - volgens het nationale weerinstituut van Australië BOM. Als de hete, droge wind weer blaast, laaien de vlammen weer op.

