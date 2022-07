Klimaatplan Biden gered van de versnipperaar

“Geen beter moment om een belangrijk akkoord over de klimaatnoodtoestand aan te kondigen dan tijdens een hittegolf”, zei de Democratische senator Chris Van Hollen woensdag.

Hij was toen net, samen met de meeste van zijn collega’s, verrast met een wetsvoorstel dat de doodgewaande plannen voor uitstootreductie van de regering Biden weer deed herleven. En de meesten van hen waren opgetogen. “Dit maakt me nog gelukkiger dan mijn eigen verkiezing”, zei senator John Hickenlooper.

Het wetsvoorstel voorziet in 370 miljard dollar aan investeringen in onder andere de opwekking en benutting van duurzame energie, met subsidies voor bedrijven die zonnepanelen en windturbines maken of kopen, en voor consumenten die een elektrische auto willen aanschaffen.

Meer belastingcontroles

Daarnaast bevat het ook maatregelen op het gebied van gezondheidszorg, zoals een verlenging van subsidies op zorgpremies. Beide elementen maakten deel uit van Bidens eerder dit jaar gesneuvelde, enkele biljoenen kostende Build Back Better-plan, dat daarnaast ook nieuwe sociale voorzieningen introduceerde, zoals doorbetaald zorgverlof en subsidies voor kinderopvang.

Om de nieuwe klimaat- en zorgwet te betalen, gaan grote bedrijven voortaan minstens 15 procent winstbelasting betalen en krijgt de belastingdienst geld om meer controles te kunnen uitvoeren, wat per saldo zorgt voor extra belastinginkomsten.

Die inkomsten waren een voorwaarde voor de Democratische senator Joe Manchin om in te stemmen met het pakket. Zijn stem was onmisbaar voor de Democraten, omdat die maar 50 van de 100 zetels in de Senaat hebben. Dankzij de doorslaggevende stem van vicepresident Kamala Harris is dat net genoeg.

Een geruststellende naam

Het was Manchin die eerder dit jaar het Build Back Better torpedeerde. En hij zei nog maar twee weken geleden ook nee tegen een aparte klimaatwet. Hij vreesde dat daardoor de inflatie zou aanwakkeren. De kleine groep collega’s waarmee hij de afgelopen dagen in het diepste geheim onderhandelde, bracht onder andere econoom Larry Summers in stelling om Manchin ervan te overtuigen dat het klimaatpakket dat gevolg niet zou hebben.

Summers, voormalig minister van financiën, geniet momenteel veel gezag omdat hij waarschuwde voor inflatie als gevolg van de steunmaatregelen tijdens de pandemie. Die vrees werd door de regering-Biden weggewimpeld, maar is inmiddels bewaarheid. Om Manchin definitief gerust te stellen heet het voorstel officieel de ‘Inflatie-reductiewet van 2022’.

Een andere concessie aan Manchin is dat de wet meer ruimte biedt voor olie- en gaswinning. Voor elke hectare op zee die wordt opengesteld voor een windpark, moet er ook een hectare beschikbaar komen voor oliewinning. En de Democratische fractieleider, Chuck Schumer, heeft moeten beloven dat in een aparte wet toestemming zal worden gegeven voor een pijpleiding voor schaliegas uit Manchins staat West-Virginia naar buurstaat Virginia en voor oliewinning in Alaska.

Het klimaat gaat erop vooruit

Maar per saldo gaat het klimaat fors vooruit met de wet denken de Democraten. “Er staat tien keer zoveel goeds in als slechts”, zei hoogleraar Leah Stokes van de Universiteit van Californië, die bij de onderhandelingen adviseerde, tegen de website Politico.

De uitstoot van broeikasgassen door de VS zal in 2030 naar verwachting met 40 procent zijn verminderd ten opzichte van 2005. In het Build Back Better plan was het doel 50 procent, in lijn met het klimaatakkoord van Parijs. Maar Biden denkt met aanvullende maatregelen, waartoe hij zelf als president de opdracht kan geven, het verschil grotendeels goed te kunnen maken.

De Republikeinen moeten van de wet niets hebben. Hun fractieleider in de Senaat, Mitch McConnell, noemde in een eerste reactie het klimaat niet, en voorspelde dat de belastingverhogingen duizenden Amerikanen hun baan zullen kosten.

Helemaal blij kunnen Democraten en klimaatactivisten pas zijn als president Biden de wet ondertekend heeft. Wat nog mis zou kunnen gaan is een tegenstem van een andere Democratische senator, Kyrsten Sinema, die niet veel voelt voor belastingverhogingen. In het Huis van Afgevaardigden hebben de Democraten een krappe meerderheid en zou een kleine groep de wet kunnen blokkeren in de hoop op concessies voor hun eigen staat op belastinggebied.

