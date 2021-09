Klimaat, gezondheid en een eigen leger; Ursula von der Leyen heeft grote plannen met de EU

Ursula von der Leyen heeft een motto. ‘Juist als iets onmogelijk lijkt, kun je het tóch bereiken’. Ze hoopt dat het levensles wordt voor iedereen in de Europese Unie, voor de lidstaten, de parlementsleden en de burgers.

Dat er wat haar betreft vanuit Brussel snel en daadkrachtig moet worden gewerkt, dat maakte ze woensdag duidelijk. In haar jaarlijkse toespraak aan het begin van het parlementaire jaar noemde ze een hele reeks aan ambitieuze plannen die het werkgebied van Brussel verder zullen vergroten. Het komend jaar moet Europa niet alleen als ‘gezondheidsunie’ verder, maar wat Von der Leyen betreft ook als ‘defensie-unie’.

Er is grote vooruitgang geboekt

De al bestaande plannen voor het komend jaar, waarvan het klimaatplan van Europees Commissaris Frans Timmermans een groot deel uitmaakt, worden verrijkt met een internationaal banenplan voor werkloze jongeren, en plan voor een Europese inlichtingendienst en de ambitie om in Europa microchips te gaan produceren. Er komt een wet die geweld tegen vrouwen moet bestrijden en een verbod op producten die gemaakt zijn met dwangarbeid.

Ook vraagt de coronapandemie nog de nodige aandacht. Wat dat betreft kon Von der Leyen zichzelf flink op de borst kloppen, want daar is grote vooruitgang geboekt. De vorige keer dat Von der Leyen haar jaarlijkse spreekbeurt hield, in september 2020, had ze nog geen idee of er een coronavaccin zou komen en wanneer dan. Nu kon ze trots zeggen dat 70 procent van de Europeanen is ingeënt. Het toont wat haar betreft waar Europa toe in staat is. “Ik geloof dat op momenten dat je op de proef wordt gesteld, je ware ziel boven komt.”

Misschien om de kritiek voor te zijn dat die Europese ziel nogal zelfzuchtig is, kondigde Von der Leyen meteen de gift van 200 miljoen extra vaccins voor Afrika aan, bovenop de 250 miljoen die al die kant op zouden gaan. Volgens Von der Leyen is het zaak “om ervoor te zorgen dat een lokale epidemie van een virus nooit meer verandert in een wereldwijde pandemie.”

Terreinen waar Brussel zich nog niet eerder op begaf

Om die reden ook hamert ze op de instelling van een enorm Europees bureau Hera, dat zich moet bezighouden met pandemieën in de toekomst. Plannen over de omvang van deze dienst waren eerder deze week al uitgelekt, maar die blijken nu nog groter dan verwacht: het budget voor Hera bedraagt 50 miljard in 2027. ‘Massale financiering’, noemde Von der Leyen dat ook voor Europese instituties hoge bedrag.

Overduidelijk gesterkt door de Europese daadkracht van het afgelopen jaar, wil Von der Leyen nu ook verder op terreinen waar Brussel zich eerder nog niet op begaf. Zo wil ze vanuit Brussel de productie van computerchips naar het eigen continent halen. Die voor steeds meer producten essentiële onderdelen worden nu hoofdzakelijk in Azië gemaakt. “Ik weet dat sommigen beweren dat het onmogelijk is”, zei Von der Leyen. Juist dat wakkert haar ambitie aan.

Dromen over een Europees leger

Ook over een Europees leger heeft ze dromen, die woensdag nog verder bleken te gaan dan de vraag of er zo’n leger moet komen. Wat haar betreft wel. Maar ze wil ook een Europese inlichtingendienst, waarin de lidstaten zonder terughoudendheid hun informatie en kennis delen.

Dat komt allemaal nog bovenop de torenhoge klimaatambities van Europa, die zichzelf ziet als wereldwijd voortrekker bij het verlagen van de CO2-uitstoot. Ook ligt er nog een dringende vraag om een antwoord op illegale migratie. Een commissievoorstel daarover ligt al maanden te verstoffen omdat de lidstaten er hopeloos verdeeld over zijn. Behalve een oproep aan anderen om zich over de verschillen heen te zetten, zei Von der Leyen niet hoe ze die impasse wil doorbreken.

Ze stond ook stil bij de moord op Peter R. de Vries en andere vermoorde journalisten. “Hun onafhankelijkheid is van wezenlijk belang”, zei ze. Daarom komt er volgend jaar ook een wet over mediavrijheid.

