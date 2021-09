Kleurloze partijbureaucraat Fumio Kishida staat klaar als nieuwe premier van Japan

Twee stemrondes had Fumio Kishida woensdag nodig om gekozen te worden tot voorzitter van de Japanse regeringspartij LDP. In de eerste ronde vielen twee vrouwelijke kandidaten af, in de tweede ronde versloeg Kishida (64) overtuigend de overgebleven tegenstander Taro Kono. Overtuigend, maar wel onder een kleine groep partijprominenten en parlementariërs.

Die groep van ruim 400 vooraanstaande LDP’ers bepaalde in een interne verkiezing wie de opvolger wordt van Yoshihide Suga als partijvoorzitter en daarmee ook als premier van Japan. Want de LDP is zo sterk in het parlement dat de voorzitter vrijwel automatisch regeringsleider is. Maandag stemt het Lagerhuis, waar de LDP een meerderheid heeft, en direct daarna zal Kishida zijn nieuwe regering samenstellen. In november zal bij de algemene verkiezingen blijken hoeveel steun die krijgt van de kiezer.

Zijn landgenoten vinden Kishida nogal bleek en besluiteloos

Kishida is een voormalige bankier, die het na een lange carrière binnen de LDP tot minister van buitenlandse zaken schopte. De brede liberale partij kent verschillende facties, van zeer conservatief tot meer progressief. Kishida neemt daarin een middenpositie in, vooral door weinig controversiële uitspraken te doen. Kono, een meer uitgesproken persoonlijkheid, zit aan de progressieve kant.

Kishida wordt in eigen land omschreven als nogal bleek en besluiteloos en ook onder de massa van LDP-leden is hij niet erg populair. Kono is dat wel en bovendien is hij veel bekender bij het grote publiek. Over hem zegt Koichi Nakano, hoogleraar politicologie aan de Sophia Universiteit in Tokio, tegen persbureau Reuters: “De oppositie zal opgelucht zijn dat ze het niet hoeft op te nemen tegen de lieveling van de televisie.”

De LDP heeft gekozen voor continuïteit en zekerheid, een lijn waarmee de partij al decennia stevig in het zadel zit in Japan. Toch waren er deze keer tekenen dat het anders kon lopen: de kaarten waren vooraf niet geschud, zoals vaak wel gebeurt, en de deelname van twee vrouwen zorgde voor meer dynamiek dan gebruikelijk in de interne campagne.

Zijn voorganger Suga stond maar een jaar aan het roer

De kandidaten gingen het debat aan over zaken waar veel Japanners zich zorgen over maken: de kwakkelende economie, de klimaatverandering, de coronapandemie en de opkomst van China in de regio. Ook spelen er maatschappelijke veranderingen in Japan, zoals een geleidelijke emancipatie van vrouwen en lhbti’ers.

Taro Kono speelde tijdens die campagne in op de veranderingen. Zo wilde hij meer inzetten op duurzame energie en ook zei hij open te staan voor invoering van het homohuwelijk. Kishida heeft gezegd dat hij daar nog niet aan toe is, maar wel met de suggestie dat dit in de toekomst kan veranderen.

Ook op andere punten spaarde Kishida vooral kool en geit. Zo heeft hij zorgen geuit over de toenemende invloed van China, maar beklemtoonde dat diplomatie en goede relaties belangrijk blijven met de grootmacht in de regio. Binnenlands wil Kishida de inkomensongelijkheid aanpakken, maar daarvoor nog geen concrete maatregelen aangekondigd.

Nu moet de nieuwe leider bij de komende parlementsverkiezingen in november weer een groot deel van de Japanse kiezers achter zich krijgen. Het zal lastig worden voor hem om zich te onderscheiden van zijn voorganger Suga, die weinig populair was en maar een jaar aan het roer stond. Maar de LDP kan tot nu toe altijd rekenen op een grote groep trouwe kiezers.

Lees ook:

Tussenpaus Suga maakt weg vrij voor nieuwe premier van Japan

De Japanse regeringsleider Suga stapt op. Daarmee ligt de strijd om het premierschap open, al komt maar één partij in aanmerking.