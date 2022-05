‘Kleine overwinning’ voor Groningers bij strafvervolging NAM

Het is een Gronings pand uit 1870, waarvan de draagconstructie door scheefstand en scheuring van de muren twijfelachtig is geworden. ‘Acute instorting’ wordt niet verwacht, maar toch sluit het Gerechtshof Leeuwarden niet uit dat de bewoners in levensgevaar zouden hebben verkeerd bij een nieuwe aardbeving. Daarom had het Openbaar Ministerie de eigenaar moeten horen, voor het besloot de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) niet strafrechtelijk te vervolgen.

Er ligt nu, op last van het hof, dus toch weer een taak bij het OM om nader onderzoek te doen naar de NAM. De Groninger Bodem Beweging (GBB) en enkele individuele Groningse klagers zien dit als ‘een kleine overwinning’. “Het hof wil niet zover gaan dat iedereen in het gebied levensgevaar heeft gelopen. Als uit het vervolgonderzoek blijkt dat er wel degelijk te duchten levensgevaar was, dan wordt er alsnog vervolgd”, zegt advocaat Emile van Reydt tegen RTV Noord.

Volgens een woordvoerder van de GBB is het bewuste pand uit 1870, dat onvoldoende onderzocht is, later aan het dossier van het OM toegevoegd. “Daarom heeft het OM de bewoner nog niet gehoord. We hopen dat dit snel gebeurt, want we zijn inmiddels al zeven jaar met deze zaak bezig.”

Mogelijk schuldig

Nadat het OM besloot om de NAM niet te vervolgen, vroegen de Groningse klagers in 2017 al aan het gerechtshof om dat toch te doen. Het hof honoreerde dat verzoek. Het stelde dat er aanwijzingen waren dat het bedrijf zich mogelijk schuldig maakte aan overtreding van de wet, door met het winnen van gas opzettelijk woningen te beschadigen, waardoor er levensgevaar was voor bewoners.

Het OM maakte in maart 2021 wederom kenbaar af te willen zien van de verdere vervolging. Volgens justitie was er geen bewijs gevonden dat bewoners in Noord-Groningen door de gaswinning gevaar voor hun leven te duchten hadden. Hoewel de NAM de risico’s te weinig serieus genomen zou hebben, was er volgens het OM geen bewijs van opzettelijk strafrechtelijk verwijtbaar handelen.

De rechter brengt begrip op voor dit besluit: alleen dit ene pand, daar moet het OM nog iets meer over weten.

