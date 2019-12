King Kaka rapt corrupte Keniaanse politici de waarheid

De Keniaanse rapper King Kaka zorgt voor groot tumult met zijn provocerende lied waarin hij politici met naam en toenaam in verband brengt met corruptie. In Wajinga Nyinyi (Jullie dwazen) bestempelt hij Kenianen als hypocriet, omdat ze klagen over corrupte leiders maar bij verkiezingen steeds weer op hen stemmen.

Het lied, meer een mix van een lang gedicht tegen de achtergrond van rustige muziek, werd in het weekeinde op YouTube geplaatst. Gisteren was het bijna twee miljoen keer bekeken, een record voor een artiest uit Oost-Afrika. De sociale media exploderen met positieve en negatieve reacties.

“We verdienen voor dwazen te worden uitgemaakt", meent Joseph Kimati, een 27-jarige chauffeur en fan van de rapper. "King Kaka verwoordt in het openbaar wat wij onderling tegen elkaar zeggen, maar bij verkiezingen gaan we weer de fout in.”

Politici spuwen vuur, vooral zij die genoemd worden zoals Anne Waiguru. Zij was vier jaar geleden minister van decentralisatie en planning, toen er bijna 700 miljoen euro van haar departement werd gestolen. Nader onderzoek toonde onder meer aan dat ambtenaren aankopen vele malen hoger noteerden in de boekhouding, om de diefstal te verbergen. Zo was een TV gekocht voor 15.000 Euro.

Waiguru heeft haar betrokkenheid altijd ontkend en is niet veroordeeld. Haar naam wordt echter steevast in een adem genoemd met het schandaal. Toch werd ze in 2017 tot gouverneur van het gewest Kirinyaga gekozen en dreigt ze King Kaka voor de rechter te slepen wegens smaad.

Zelfs president Uhuru Kenyatta ontkomt niet aan het venijn van de rapper. Bij de vorige verkiezingen steunde King Kaka nog de Jubilee-partij van de president, maar nu zegt hij diep teleurgesteld te zijn in de wijze waarop het land wordt bestuurd.

De zanger heeft ook anonieme dreigementen gekregen en politiebescherming gevraagd. Velen uit de Keniaanse muziekwereld hebben hun steun betuigd. Musici in het land beschimpen wel vaker de wijdverbreide en diepgewortelde corruptie. In 2001 was het Nchi ya kitu kidogo (land van smeergeld) van Eric Wainaina dat voor grote ophef zorgde. Maar ondanks de populariteit van de songs hebben die nooit tot verandering geleid.

Lees ook: Hoe een district in Kenia de corruptie uitbande

In Kenia is het district Makueni een ‘corruptievrij eiland in een zee van omkoperij’. Het geheim: luisteren naar de bevolking.