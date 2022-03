Kinderziekenhuis in Marioepol vol geraakt door Russische raketten

Het stadsbestuur van Marioepol liet weten dat er kinderen onder het puin liggen. De Oekraïense president Volodimir Zelinski noemde de aanval via Twitter ‘een gruweldaad’ van de Russen. Hij deelde een video van de rampplek. Het enorme ziekenhuis is kapotgeschoten en ziet er uit als een skelet. Overal liggen brokstukken en verwrongen staal. Bij veel kamers zijn de ramen zijn er uitgeblazen. Om het kapotgeschoten gebouw ligt puin en staan brandende auto’s.

Rusland heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging dat Russische troepen verantwoordelijk zijn voor dit drama.

Continu onder raketvuur

Eerder op de dag, vóór de aanval op het kinderziekenhuis, twitterde de locoburgemeester van Marioepol, Sergiy Orlov dat de stad continu onder raketvuur lag van de Russen. Er zouden, volgens Orlov al 1170 inwoners zijn gedood. Woensdag zijn er 47 mensen begraven in een massagraf van 25 meter lang, meldde Associated Press. In een noodkreet zei Orlov: “Er is geen drinkwater, geen verwarming, geen elektriciteit, geen gas. Inwoners smelten sneeuw om te drinken en houden zich warm met brandhout. Dit is middeleeuws.”

De corridor voor burgers, om uit de stad met 430.000 inwoners te kunnen ontsnappen tijdens een tijdelijk staakt-het-vuren, werd vrijwel de hele dag bestookt door de Russen, zodat maar weinigen weg konden komen.

Oorlogssituatie in Oekraïne Beeld Bart Friso

Ook andere steden, zoals Kiev en Soemi, ontkwamen niet aan Russische raketten, beschietingen en bombardementen, ondanks het afgesproken tijdelijke staakt het vuren. Voor bewoners was het nauwelijks mogelijk om weg te komen uit de steden die onder vuur lagen.

Grote zorgen zijn er over de veiligheid van de kerncentrale bij Tsjernobyl. Het risico van het vrijkomen van radioactiviteit neemt met de dag toe. De stroomvoorziening naar het gebied is afgesneden, waardoor de koeling van 20.0000 splijtstofstaven gevaar loopt. Er is nog voor circa 48 uur diesel om de koeling via noodaggregaten op peil te houden. Russische troepen hebben de omgeving van het gebied bezet, waar in 1986 de grootste kernramp ooit plaats had.

Geen data meer om te vervuiling te meten

Het Oekraïense atoomagentschap Energoatom verklaarde woensdag dat het door de gevechten niet mogelijk was om de hoogspanningskabel, die Tsjernobyl van stroom moet voorzien, te repareren. Ook het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) in Wenen is bezorgd. De nucleaire waakhond van de wereld krijgt geen data meer binnen om het kernafval en de radioactieve vervuiling te meten.

Bovendien is het personeel, dat voor veiligheid moet zorgen bij Tsjernobyl, al twee weken niet afgelost en vreest het IAEA voor oververmoeide werknemers. Dat vergroot het risico op fouten. Het ventilatiesysteem is eveneens uitgevallen, waardoor de staf een groter risico loopt op een radioactieve besmetting, omdat de radioactieve deeltjes niet meer worden wegblazen.

