Kim Kardashian corrigeert niet alleen haar figuur, maar ook de naam van haar kledinglijn

Wie zijn roem ontleent aan sociale media is kwetsbaar voor kritiek op diezelfde sociale media. Want ook verwijten kunnen viral gaan. Dit heeft de Amerikaanse reality-ster Kim Kardashian ondervonden.

Kardashian had haar komende collectie figuur-corrigerend ondergoed ‘Kimono’ gedoopt, een toespeling op haar naam. Dat kwam haar op fikse kritiek uit Japan te staan. De kimono is daar een traditionele lange jurk, die vrouwen dragen bij onder meer trouwerijen en begrafenissen. Onder de hashtag #KimOhNo beschuldigden sociale mediagebruikers haar van ‘culturele toe-eigening’. Japan kondigde aan een hoge delegatie naar de VS te sturen om de kwestie te bespreken en handelsminister Hiroshige Seko verklaarde dat de kimono bekendstaat als ‘iets Japans’.

Kardashian deed aanvankelijk alsof haar neus bloedde en verzekerde dat ze de naam zou handhaven. Inmiddels meldt ze via sociale media dat ze hecht aan ‘inclusiviteit en diversiteit’ en dat ze een nieuwe naam zoekt. “Ik laat spoedig van me horen.”

Lees ook:

De gelukkigste lijven ter wereld

Het is een geliefde hobby van beroemde mensen: foto’s maken van jezelf zonder kleren. Daarom konden hackers honderden selfies van tientallen blote sterren stelen uit de cloud.



Heerlijk, zo’n schaamteloze familie

Het nieuws was op zich al dramatisch genoeg: een voormalig olympisch kampioen – een Amerikaanse held –raakt op een Californische kustweg betrokken bij een auto-ongeluk waarbij een vrouw om het leven komt.