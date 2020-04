Kim Jong-un: Ziek, zoek of toch overleden?

Hij zou dood zijn, in coma liggen of alleen maar in quarantaine zijn vanwege het coronavirus. Feit is dat de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zich nu al meer dan twee weken niet in het openbaar heeft vertoond. Opvallend was met name zijn afwezigheid op 15 april, bij de viering van de 108ste geboortedag van zijn grootvader Kim Il-sung, de grondlegger van de communistische dictatuur. Kleinzoon Kim heeft daar niet ontbroken sinds hij zelf aan de macht kwam in 2012.

De speculaties begonnen na een bericht op de Zuid-Koreaanse website Daily NK, die meldde dat Kim een hartoperatie had ondergaan en daarvan herstelde in een villa buiten de hoofdstad Pyongyang. Daarna volgden berichten dat hij in ­coma zou liggen na de operatie of dat hij zelfs al overleden zou zijn. Dat verhaal kwam uit Hongkong en is onder meer bevestigd door een Zuid-Koreaanse politicus, die zelf uit Noord-Korea is gevlucht.

Het probleem met alle berichten is dat ze zijn gebaseerd op anonieme bronnen die niemand kan controleren. Uit het gesloten land komt vaker nieuws dat niet waar blijkt te zijn. Zo is Kims grootvader Kim Il-sung voortijdig doodverklaard door media in Zuid-Korea.

Medisch team uit China

Al iets betrouwbaarder lijkt een bericht van het persbureau Reuters, dat meldde dat een medisch team uit China is vertrokken naar Noord-Korea. De vraag is of dit team de uitbraak van het corona­virus moet bestrijden of Kim medisch moet bijstaan. China is de enige bondgenoot van Noord-Korea.

Gisteren bleek dat de speciale trein waar Kim geregeld mee reist, nu aan de oostkust staat. Dat is te zien op satellietbeelden die de Amerikaanse website 38 North toont. Die beelden roepen ook vragen op. Zat Kim zelf in de trein en waarom zou hij aan de kust verblijven? Mogelijk heeft hij zich daar teruggetrokken om besmetting met het virus te voorkomen.

Door de website 38North geanalyseerde satellietbeelden vertonen de aanwezigheid van de trein van de Noord-Koreaanse leier Kim Jong-un buiten de hoofdstad van het land. Beeld 38North.org

Kim Jong-un is nog jong, waarschijnlijk 36 jaar, al is zelfs dat niet zeker. Hij is overduidelijk veel te zwaar en het is ook bekend dat hij veel rookt en alcohol drinkt. In 2014 was hij al enkele weken buiten beeld en toen hij terugkwam, liep hij moeizaam met een stok.

Uit Noord-Korea komt geen nieuws. Kenners van het land zijn het over één ding eens: als Kim doodgaat, zal dat niet direct worden gemeld. De machthebbers in Pyongyang, voornamelijk hoge ­militairen, doen dat pas als er een duidelijke opvolger is, die aan het volk kan worden gepresenteerd.

Deze keer zou het de beurt kunnen zijn aan een grote leidster: Kims zus Kim Yo-jong. Zij heeft zich de afgelopen jaren geprofileerd, onder meer tijdens de Olympische Winterspelen in Zuid-­Korea, en ze hoort bij de familie. De dictatuur is gebaseerd op keiharde onderdrukking, een eigen communistische ideologie en vooral verering van de Kim-dynastie.

