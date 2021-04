Kim Jong-un: Noord-Koreanen gaan het heel moeilijk krijgen

De Noord-Koreanen moeten zich opmaken voor een ‘zware mars’ om uit de economische problemen te komen. Met die dreigende woorden heeft leider Kim Jong-un zijn landgenoten gewaarschuwd voor zeer moeilijke tijden en mogelijk hongersnood.

“Er liggen veel obstakels en moeilijkheden voor ons”, zei Kim donderdag tijdens een congres van de Koreaanse Arbeiderspartij die de dienst uitmaakt in het communistische land. Met zijn oproep tot ‘nog een zware mars’, die nog moeilijker zal worden dan de vorige, verwees Kim naar de ernstige problemen van zijn land in de jaren negentig van de vorige eeuw. Toen kostte een langdurige hongersnood waarschijnlijk meer dan een miljoen levens.

De toestand in het land is ‘erger dan ooit’, zei Kim eerder deze week al. Voor de buitenwereld is het moeilijk in te schatten hoe de Noord-Koreanen er op dit moment aan toe zijn. Het land is altijd al zeer gesloten en vanwege de coronapandemie komen er nog minder buitenlanders naar Noord-Korea. Veel diplomaten hebben het land de afgelopen tijd verlaten.

Een maandloon voor een kilo maïsmeel

De VN-rapporteur voor mensenrechten in Noord-Korea, Tomás Ojea Quintana, waarschuwde vorige maand al voor een ‘ernstige voedselcrisis’. “Er zijn meldingen van sterfgevallen door honger en ook van een een toename in kinderen en ouderen die moeten bedelen omdat hun familie ze niet meer kan onderhouden”, schreef hij in een rapport.

Aanwijzingen voor grote hongersnoden zijn er niet. Maar het is duidelijk dat de Noord-Koreanen het moeilijk hebben, om verschillende redenen: naast de economische sancties die het land zijn opgelegd door de Verenigde Naties en de Verenigde Staten zijn de grenzen nu al geruime tijd gesloten vanwege de coronacrisis.

Veel Noord-Koreanen kopen in China voedsel en andere levensmiddelen, of ze handelen met dat land. Volgens Chinese cijfers is die handel vorig jaar met 80 procent gekrompen vergeleken met 2019. Het is niet duidelijk hoe de gezondheidssituatie in Noord-Korea is, volgens Kim komt het coronavirus er helemaal niet voor. Maar de economische schade moet groot zijn. Er zijn berichten dat een kilo maïsmeel, waarop veel Noord-Koreanen overleven, soms meer dan een maandloon kost.

Het investeren in kernwapens gaat door

Het is niet duidelijk welke oplossing Kim nu ziet, behalve het opheffen van de sancties. Een vraag om voedselhulp uit het buitenland kan een volgende stap zijn. Het lijkt erop dat de leider vooral gewaarschuwd heeft om straks naar anderen te kunnen wijzen, en de schuld bij hen neer te leggen.

Noord-Korea blijft ondertussen geld investeren in de ontwikkeling van kernwapens en raketten, wat juist de reden is voor de sancties. De kans dat Kim een draai maakt en het nucleaire programma stopt, is bijzonder klein. Voor de leider van de erfelijke dictatuur zijn de kernwapens een levensverzekering, net als voor zijn vader en grootvader.

