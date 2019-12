Kim en Trump ruziën als vanouds

Als Donald Trump niet oppast, gaat Kim Jong-un weer lelijke dingen over hem zeggen. Die waarschuwing lijkt nogal omslachtig, maar Pyongyang maakte zo vrijdag wel duidelijk dat de betrekkingen tussen de Amerikaanse president en de Noord-Koreaanse leider naar een nieuw dieptepunt dreigen te zakken.

Choe Son-hui, onderminister van buitenlandse zaken, liet via Koreaanse staatsmedia weten dat haar land niet is gediend van de dreigende taal die Trump in de afgelopen dagen liet horen. De Amerikaan suggereerde op de Navo-top in Londen dat militaire actie tegen Noord-Korea een optie is.

“We hebben het sterkste leger dat we ooit hebben gehad en we zijn veruit het machtigste land ter wereld”, zei Trump tegen verslaggevers in antwoord op vragen over Noord-Korea. “Hopelijk hoeven we dat nooit te ­gebruiken, maar als dat wel zo is, doen we het.” Trump herhaalde ook een eerdere typering van Kim. “Hij houdt ervan om raketten af te schieten, toch? Daarom noem ik hem raketman.”

Golven van haat

Die woorden vielen verkeerd bij het Noord-Koreaanse regime. Trumps opmerkingen “hebben de golven van haat van ons volk tegen de VS opgestuwd”, aldus Choe. De Amerikaanse president toonde “geen beleefdheid toen hij sprak over het hoogste leiderschap.” Als er meer van dit soort opmerkingen komen, dan wijst dat volgens haar op een “terugval in seniliteit van een oude gek”.

De onderminister gebruikte hier bewoordingen die Pyongyang eerder al uitte, zoals dotard, een ongebruikelijke term voor een oudere die ernstig in de war is. Met dat woord en ‘raketman’ zijn we terug in 2017, toen Noord-Korea en de VS elkaar over en weer verbaal bestookten. Trump dreigde Kim toen zelfs met fire and ­fury, vuur en woede.

Kim op een wit paard

Daarna verbeterden de verhoudingen en toen de twee leiders elkaar ontmoetten, leek zelfs een warme band te ontstaan. “We werden verliefd”, zei Trump over zijn ontmoeting met Kim in Singapore in juni 2018. Ze spraken af te streven naar denuclearisatie van Korea, maar kwamen sindsdien niet tot concrete stappen. Een tweede ontmoeting in Hanoi, in februari dit jaar, liep uit op een mislukking.

Kenners van Noord-Korea zagen al een omslag aankomen. Dat leidden zij onder meer af uit foto’s die de staatsmedia onlangs publiceerden van Kim. De leider is in beeld gebracht op een wit paard en berijdt de berg Paektu.

Die berg heeft een mythische ­betekenis voor de Koreanen en Kim maakte al vaker een tochtje naar dat gebied, vlak voordat hij de confron­tatie met de buitenwereld aanging.

Nu lijkt het erop dat Kim en zijn omgeving tot de conclusie zijn gekomen dat de dialoog met de Verenigde Staten, die toch al op een laag pitje stond, niets oplevert. De leider hoopte op verzachting van de economische sancties, die zijn verarmde land hard treffen. Nu Washington niet over de brug blijkt te komen, slaat hij terug.

Lees ook:

Mijn logica: de Geweldige Leider Kim Jong-un vertelt

Kim Jong-un wordt vaak beschreven als een gevaarlijke gek. Maar is zijn optreden echt zo vreemd of is er logica in te ontdekken? Een kijkje in het hoofd van de ‘Geweldige Leider’ uit Pyongyang.