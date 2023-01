Kiezen van een voorzitter kan even spannend zijn als een schaatswedstrijd

Als je een Amerikaan moet uitleggen waarom het leuk kan zijn om naar een wedstrijd schaatsen op de 10 kilometer te kijken, is er sinds deze week een goede vergelijking: de zaterdagochtend vroeg afgesloten voorzittersverkiezing in het Huis van Afgevaardigden.

Vijftien keer werkte de Amerikaanse tweede kamer dat ritueel deze week af. En het is eigenlijk even bloedsaai als twee mannen of vrouwen die om de halve minuut weer over die lijn komen en opnieuw een rondje moeten doen.

Het begint steeds met een paar toespraken waarin, opvallend genoeg dit politieke seizoen alleen mannen officieel kandidaat werden gesteld en hoog geprezen. Daarna roept een griffier alfabetisch de namen af van alle 435 leden (dit keer 434, omdat in november een net verkozen Democratische afgevaardigde overleed).

Die antwoordden de afgelopen dagen met “Jeffries!” (de Democratische kandidaat en fractieleider), “McCarthy!” (de Republikeinse kandidaat en fractieleider). En sommige Republikeinen riepen de naam van een andere collega, of zelfs “Donald Trump”, om McCarthy dwars te zitten. Tot zaterdagochtend behaalde McCarthy daardoor telkens het benodigde aantal stemmen niet.

Commentatoren

Schaatsen wordt spannend door het deskundige commentaar en het rekenen met rondetijden. En over het stemmen in het Huis valt ook fijn met getallen te goochelen. Op CNN hebben ze daar de kalme John King voor. Bij verkiezingen staat die altijd op grote schermen de districten aan te wijzen waar nog stemmen vandaan moeten komen, en welke kandidaat die kunnen laten winnen in een race die ‘too close to call’ is. Op nieuwszender MSNBC doet de opgewonden Steve Kornacki datzelfde zo mogelijk nog beter. En nu mochten ze hun licht laten schijnen over hoeveel stemmen van afvallige Republikeinen McCarthy kon verliezen.

Wat die zaak bijvoorbeeld ingewikkeld maakte, is dat McCarthy in zijn jacht op het voorzitterschap niet per se de meerderheid van alle 434 leden, dus 218 stemmen, hoefde te halen. De regels van het Huis voor de voorzittersverkiezingen eisen een meerderheid van het aantal stemmen dat op een persoon is uitgebracht. Dus als twee leden niet stemmen, of alleen maar ‘present’ roepen, is het totaal nog maar 432 en de meerderheid die McCarthy nodig heeft 217.

Dat maakte elke stemming weer anders. Vrijdag waren bijvoorbeeld in eerste instantie enkele afgevaardigden om privéredenen afwezig, een Republikein daarvan bijvoorbeeld vanwege een medische behandeling, afgesproken toen niemand zich nog kon voorstellen hoe lang de verkiezing van een voorzitter zou gaan duren. En op elk moment kunnen leden om strategische redenen besluiten niet te gaan stemmen.

Magisch getal

Dat gold afgelopen week vooral voor Democraten en voor tegenstanders van McCarthy. Als twee van zijn medestanders niet stemden, dus ook niet op hem, ging het aantal stemmen dat hij nodig had met een omlaag, en ging hij er per saldo een op achteruit.

Maar als hij twee van zijn tegenstanders binnen de Republikeinse partij kon overhalen om niet tégen hem te stemmen, maar zich van stemming te onthouden – bijvoorbeeld omdat ze gezworen hadden nooit op hem te stemmen, maar wel tevreden waren met het inwilligen van hun eisen – had hij ook dan een stem minder nodig voor het voorzitterschap, maar geen enkele stem verloren, en kwam hij dichter bij zijn doel.

Maar het was daarbij wel oppassen, want dankzij de tegenstand van de Republikeinse dwarsliggers haalde de Democraat Hakeem Jeffries bij het eerste dozijn stemrondes meer stemmen dan McCarthy, en was hij dus dichter bij het magische getal.

De laatste ronde

Vrijdagmiddag, na de dertiende stemming, toen er nog zes vastbesloten tegenstanders van McCarthy over waren, rekende Steve Kornacki van MSNBC bijvoorbeeld voor dat als drie van hen zich van stemming zouden onthouden, de 216 steunbetuigingen die McCarthy bij die laatste stemming had gekregen opeens genoeg zouden zijn.

Een groot verschil met schaatswedstrijden is dat die een eindige lengte hebben, terwijl het stemmen in het Huis van Afgevaardigden door moet gaan, tenzij de leden in meerderheid besluiten dat er verdaagd moet worden. De beslissing daarover gebeurt door luidkeels “Aye” of “No” te schreeuwen. De voorzittende griffier oordeelt wat het luidst klonk, maar als het verschil niet overduidelijk klinkt, vraagt iemand om een elektronische stemming.

Dinsdag was het Huis na drie rondes unaniem voor verdaging, maar sindsdien stemmen de Democraten steevast tegen, vast van plan om de Republikeinse tegenstanders zoveel mogelijk te laten lijden. Al wisten ze heel goed dat er uiteindelijk een Republikein met de armen in de lucht over de streep zou gaan. Of dat McCarthy zou worden, bleef tot de laatste ronde spannend.

