Kiev leeft door, ondanks de verschrikkingen van de oorlog

De inwoners van Kiev leven met de dagelijkse realiteit van de oorlog. Na ruim drie weken geweld durven ze desondanks steeds meer: ook rolschaatsen in het park.

“Poetin is een enorme eikel!” Een groepje vrouwen moet lachen om hun eigen scheldwoorden, terwijl ze glas staan te vegen in een noordelijke wijk van Kiev. Enkele uren daarvoor is daar, toen het vrijdag net licht was, een Russische raket ingeslagen, neergehaald door het luchtafweersysteem. De raket sloeg een krater vlak naast een speeltuin, tussen de flats. De schade is enorm. Aan een kant heeft een gebouw de gehele gevel verloren. Wandkasten staan overeind, maar de wand is weg. Een dode en minstens vier gewonden was de telling al gauw. Maar nog steeds lopen mensen met hun hoofd of hand in bebloed verband naar bussen die hen naar een veiligere plek brengen.

Een van de vegende vrouwen, Olena Petrivna, heeft het hoogste woord. “Ze vermoorden onze kinderen. Gelukkig was dit maar een deel van een raket, kun je nagaan, de schade had nog groter kunnen zijn.” Petrivna kan de schade goed vergelijken, want het groepje vrouwen blijkt een soort ‘snelle reactiemacht’. Bij elke nieuwe inslag komen ze puinruimen. “Mijn man zit in het leger”, vertelt Petrivna. “Ik doe dit.”

Geen kracht meer om te vluchten

Sinds deze week worden elke dag appartementengebouwen in de stad geraakt door Russische projectielen. Doden vallen er, gewonden. Vaak zijn het ouderen, die geen zin of kracht meer hadden om te vluchten.

Intussen is Kiev zijn vierde week van oorlog in gegaan, met een opmerkelijke omkering ten opzichte van week één. Toen was het doodstil op straat. Nu is het veel drukker, ondanks de toegenomen beschietingen op Kiev. In het begin was Kiev bang voor een op handen zijnde Russische bestorming. Maar nu die uitblijft, zijn de achterblijvers gaan leven met alle andere dreiging.

In de eerste week van de oorlog verschenen zelfs Russische tanks in Obolon, een noordelijke wijk van Kiev. De Russen werden daar teruggedreven. Maar nog steeds schieten ze projectielen richting de wijk. Nog deze week werd daar een appartementengebouw vol geraakt.

Maar ook in Obolon durven mensen weer wat meer. Julia Sjevtsjenko (35) zit samen met haar man Sergej (35) en hun dochter Luba (8) op een bankje in een park. “Wij wonen meer naar de rivier toe en voelen ons relatief veilig”, zegt Yulia. “Alleen toen die Russische tanks kwamen was het even spannend.” Maar nu schuilen ze alleen nog als het luchtalarm gaat, op de gang, weg van de ramen. “Voor Luba maken we daar een soort spel van”, zegt Sergej. “Wie het snelst op de gang is.”

De veegploeg gaat onvermoeibaar door

Hij helpt zijn dochter intussen met haar skates aandoen. Luba vertelt dat ze school mist. Vooral vanwege de klasgenootjes. Dan gaat ze er voorzichtig op de skates vandoor. “We geven haar nu thuis les, met hulp van YouTube”, zegt Yulia, die hoopt op een snelle vrede. “Ik begrijp ook dat we dan concessies zullen moeten doen, om Kiev te sparen.”

Op de plek die vrijdagochtend niet werd gespaard, loopt Tanja Bistra net weg van haar getroffen flat. “Ik woon vijf hoog. Een deel van mijn appartement is verwoest.” Als ze hoort dat de verslaggever uit Nederland komt, belt ze haar dochter en geeft de telefoon door. Anna, inmiddels met de Nederlandse achternaam Barsema, woont al drie jaar in Nederland. “Mijn zus Oksana is nu ook hier. We hebben haar opgepikt net over de grens in Polen. Maar mijn moeder wilde niet weg. Ook vanwege oma (82) die bij haar inwoont. We drongen er steeds op aan wel te vertrekken en nu gebeurt dit”, zegt ze geëmotioneerd.

Maar vandaag vertrekt haar moeder wel. Ze moet wel. Er is een ander appartement geregeld. Met een paar tassen in haar hand verdwijnt Bistra uit zicht. De vrouwen van de veegploeg gaan onvermoeibaar door met puinruimen.

