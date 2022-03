Kiev: het hart van een verscheurd rijk tussen oost en west

De inwoners van Kiev wapenen zich deze dagen voor de Russische omsingeling en aanval op hun stad. Ze maken duizenden molotov-cocktails in bierflessen, plakken hun ramen af, vullen hun kasten met voorraden eten. Valt Kiev, dan valt er meer dan zomaar hun stad. Het regeringscentrum is het knooppunt tussen het oosten en westen van het land, strategisch gelegen aan de machtige rivier de Dnjepr. Welke betekenis heeft Kiev, hart van een verscheurd rijk, voor de Oekraïners en voor de Russen?

Historisch hart

De wereld besefte het nog niet helemaal, maar hij kondigde er de oorlog mee aan. Vladimir Poetins noemde Oekraïne in zijn historische toespraak op 21 februari een ‘construct’, een land dat geen recht heeft om te bestaan. De Kievenaren zullen door Poetins woorden tot op het bot beledigd zijn. Kiev, of Kyiv in de Oekraïense spelling, was het hart van het invloedrijke middeleeuwse rijk Kiev-Rus, dat grote delen van het huidige Europese gedeelte van Rusland en Oekraïne besloeg. Een knooppunt tussen oost en west, tussen de Scandinavische volken in het noorden en het Byzantijnse rijk in het zuiden. Kiev zou zijn naam hebben gekregen van een van de legendarische stichters, een Slavische prins met de naam Kyi. In de hoogtijdagen van de negende tot de dertiende eeuw groeide het oude vorstendom uit tot een machtig politiek en handelscentrum, waar op de markten van alles werd verhandeld, van slaven tot bont en barnsteen. De ‘moeder aller Russische steden’ Kiev is dus vele eeuwen ouder dan Moskou.

Religieus centrum

Voor gelovige Russen en Oekraïners is Kiev de navel van de orthodoxie, wat tot de dag van vandaag in het straatbeeld is te zien. Iedereen die de stad een keer heeft bezocht kent de glimmende koepels en wit-groene gebouwen van het Pecherska Lavra, het Holenklooster, dat zich uitstrekt op de hoge oevers van de Dnjepr. Samen met de Heilige Sofia kathedraal zijn dit de oudste christelijke gebouwen, gesticht enkele decennia na de kerstening van het rijk in 988 na Christus.

Misschien is deze heilige plek ook wel een van de redenen dat de Russische luchtbombardementen boven Kiev relatief gering zijn geweest tot nu toe. Het Holenklooster is de officiële zetel van de Oekraïens-orthodoxe kerk, die gehoorzaam is aan het patriarchaat van Moskou. Door de orthodoxe kerken lopen scherpe nationale scheidslijnen, die vaak samenvallen met politieke spanningen. Kiev kent een indrukwekkend aantal kerken van verschillende stromingen, waar de gereformeerde wereld in Nederland bij verbleekt. De metropoliet van Kiev (die van het Holenklooster) noemde de oorlog ‘de zonde van Kaïn’, een verwijzing naar de bijbelse broedermoord.

Getekend door Sovjetverleden

Kiev-Rus wordt gezien als de oorsprong van de Roeskkij Mir, de ‘Russische wereld’, een term om de etnische en culturele eenheid te benadrukken van volken die ooit tot het Russische rijk behoorden. Vladimir Poetin gebruikt de term vooral om het oude Sovjetverleden te verheerlijken. In zijn versie van de geschiedenis is Oekraïne als deelrepubliek van de Sovjet-Unie ‘kunstmatig’ gecreëerd. Maar daaraan vooraf ging een korte periode waarin het onafhankelijkheidsstreven fel opvlamde. Marc Jansen beschrijft in zijn boek Grensland – een geschiedenis van Oekraïne hoe de Oekraïense nationalisten zich na het uitbreken van Eerste Wereldoorlog proberen te ontworstelen aan zowel Oostenrijk-Hongarije als de Russische dominantie. In de vele eeuwen daarvoor was Kiev overheerst door verschillende rijken, van de Tataren uit het oosten tot de Ottomanen, Litouwers, Polen, Oostenrijk-Hongaarse vorsten en tenslotte de Russische tsaren.

In hun hoofdstad tekenden de Oekraïeners in 1919 een soort verenigingsverdrag tussen ‘de eeuwenlang uiteengereten delen van Oekraïne: de West-Oekraïense Volksrepubliek en de Grote Dnjepr-Oekraïne’. Maar de vereniging mocht niet zijn. Roden, Witten en Oekraïense nationalistische strijders vochten jarenlang een bloedige burgeroorlog uit, waarbij de inwoners van Kiev slechts konden hopen dat de volgende overheerser hen niet opnieuw zou verkrachten en plunderen. Er kwamen tot 1920 meer dan een miljoen mensen om.

Kiev leed onder Stalins overheersing in de decennia erna. Oekraïne was het toneel van een massale, bewust gecreëerde hongersnood van 1932-’33, waarbij minstens 3,5 miljoen etnische Oekraïners stierven. Sovjetleiders dwongen de boeren deel te nemen aan een massale collectivisatie en roofden ondertussen het graan. Er hingen zelfs posters van het Sovjetbewind in de stad met de tekst ‘Het is een barbaarse daad om je kinderen te eten’. Na de val van de Sovjet-Unie kreeg deze holodomor, zoals de hongersnood in het Oekraïens heet, het stempel genocide, en ging het begrip een belangrijke rol spelen in het onafhankelijkheidsstreven na de val van de Sovjet-Unie.

Na 1991 moest het jonge land ook in het reine komen met zijn eigen complexe verleden. De meeste Oekraïners vochten in de Tweede Wereldoorlog tegen de Duitsers in het Sovjetleger, maar Oekraïense partizanen vochten ook tegen het Rode leger en voor hun eigen natie. In sommige westelijke delen van het land verwelkomden ze de Duitse inval.

Het grote Holocaustmonument in Kiev, bij Babyn Jar, herinnert aan de massamoord op de Joden van Kiev door de nazi’s. De Joden van Kiev kregen in de oorlog weinig steun van de andere inwoners, van wie velen ook actief meehielpen aan vervolging. Deze hele geschiedenis trilt mee nu de Russen deze week Babyn Jar met bommen beschadigden, en als Poetin het regime van president Zelenski (van Joodse komaf) nazistisch noemt.

Oost en west

De straten van Kiev waren in deze eeuw al meermalen het toneel van volksopstanden en bloedige revoluties, waarbij het draaide om de macht en de invloed van Europees-gezinden versus pro-Russische krachten. Desondanks groeide de stad uit tot een levendige moderne metropool. Kiev heeft lang geprobeerd oost en west te verbinden én te werken aan een eigen Oekraïens bewustzijn. In 2004 koos het volk voor het eerst een pro-Europese president, na de Oranjerevolutie. De Kievse schrijver Joeri Androechovitsj erkende destijds tegen Trouw dat zijn land een historische gespletenheid hield. Kiev voelde dat Europa niet op hen zat te wachten. “Oekraïne heeft Europa gekozen, niet andersom. En dat is geen vanzelfsprekende keus in de voormalige Sovjet-Unie.”

Toen moest 2014 nog komen. In dat jaar liepen pro-Europese betogingen uit op een bloedig anti-regeringsprotest en tientallen doden. Op het Onafhankelijkheidsplein – omgedoopt tot Euromaidan – hielden Europarlementariërs een toespraak waarin ze Oekraïne steunden. Die werd later bekritiseerd aangezien de EU de deur dicht bleef houden. Uiteindelijk moest de pro-Russische president Janoekovitsj vluchten. De Kievenaren konden zich na zijn aftocht vergapen aan de gouden toiletten in zijn villa.

In de jaren erna verdwenen de meeste Sovjetmonumenten uit Kiev, maar verloor de hoofdstad ook zijn gezag over de Krim en delen van het oosten.

Nu zit ergens in de buurt van het Onafhankelijkheidsplein president Zelenski in zijn bunker. Als aanvoerder van de strijd om Kiev, en daarmee om het lot van Oekraïne.

