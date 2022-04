‘Kiev bevrijd van Russische troepen’, tientallen burgerdoden in Oekraïense plaats Bucha

“Irpin, Boetsja en Hostommel en de hele regio Kiev - bevrijd van de vijand”, schreef de Oekraïense viceminister van Defensie Anna Maljar zaterdagavond op Twitter. Oekraïense troepen zouden al meer dan dertig steden en dorpen rond Kiev hebben heroverd.

Volgens de Oekraïense president Zelenski bieden zijn manschappen de zich uit Kiev terugtrekkende Russen geen vrije aftocht nu hun focus zich lijkt te verplaatsen naar het oosten en zuiden van Oekraïne. “Ze vernietigen iedereen die ze te pakken kunnen krijgen”, aldus Zelenski in een videoboodschap vannacht. “Het doel van de Russische militairen is om Donbass en het zuiden van Oekraïne te veroveren”, zegt hij. “En ons doel? Dat is onszelf, onze vrijheid, ons land en onze mensen te verdedigen.”

‘Straten bezaaid met lijken’

In de Oekraïense plaats Bucha liggen de straten volgens de burgemeester ‘bezaaid met lijken’. Oekraïense troepen zouden de stad vlakbij Kiev onlangs hebben heroverd van de Russische bezetting. Burgemeester Anatoli Fjodoroek zei tegen persbureau AFP dat er inmiddels al 280 mensen in Bucha zijn begraven in massagraven.

Journalisten van AFP zagen eerder zaterdag in één straat zeker twintig lijken liggen. De handen van een van de dode mannen, die burgerkledij droegen, waren vastgebonden. De lichamen lagen over enkele honderden meters verspreid in het dorp vlakbij de hoofdstad van Oekraïne.

De doodsoorzaak was volgens de journalisten niet direct vast te stellen, maar een van lichamen had een grote hoofdwond. Zestien lichamen lagen op de stoep of in de berm van de verwoeste plaats, drie languit in het midden van de weg en een ander lijk lag op de binnenplaats van een huis.

Russisch leger opent vluchtroutes voor buitenlanders

Het Russische leger zegt vluchtroutes te zullen openen voor buitenlanders die weg willen uit de belegerde Oekraïense havenstad Marioepol. Ze zouden dan wel eerst naar de door de Russen belegerde stad Berdjansk moeten reizen.

Volgens het Russische persbureau TASS kunnen de buitenlanders vervolgens vanuit de havenstad Berdjansk doorreizen naar gebieden die in handen zijn van het Oekraïense leger of via het door Rusland geannexeerde schiereiland de Krim naar Rusland verder reizen.

Hoeveel buitenlanders er nog in de beide havensteden zijn, is niet bekend. Het zou vooral gaan om bemanningsleden van schepen die door een zeeblokkade de havens niet kunnen verlaten.

In Marioepol zitten naar schatting nog zo’n 100.000 inwoners vast. Hun evacuatie verloopt problematisch door aanhoudende gevechten rond de vluchtroutes. Het Rode Kruis probeerde zaterdag via zeven verschillende routes mensen uit de stad te krijgen. In hoeverre die pogingen gelukt zijn, is nog niet bekend. Oekraïne en Rusland beschuldigen elkaar ervan de evacuatie van burgers tegen te werken.

Bijna 1000 mensen geëvacueerd uit Donetsk en Loehansk

Uit de regio's Donetsk en Loehansk in het oosten van Oekraïne zijn zaterdag bijna 1000 burgers geëvacueerd. Uit Loehansk wisten 800 mensen te ontkomen en uit Donetsk 189. De Oekraïense strijdkrachten publiceerden de cijfers zondagochtend.

Zondagochtend werd ook bekend dat Russische troepen de Oekraïense havenstad Odessa met rakketten hebben bestookt. Op verschillende plaatsen in de stad is brand uitgebroken, schrijft het gemeentebestuur op Telegram. Volgens een journalist van persbureau AFP die in de belegerde stad is, werden verschillende explosies gehoord.