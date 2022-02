Kiev bereidt zich met wegblokkades en molotovcocktails voor op wat nog komen gaat

“Er zijn slapende cellen in de stad. Dat was het geschiet wat je net hoorde”, zegt Oleksi Chlipovka tegen zijn onverwachte bezoeker. Hij doelt op Russen die ongemerkt al in Kiev aanwezig waren en zich nu roeren.

Een paar minuten eerder klonk er hevig geschiet aan het eind van de straat, waarna ook deze verslaggever dekking zocht, in een fitnesscentrum in een souterrain onder een flatblok in Kiev. Toevallig gaat ook nog tegelijkertijd het luchtalarm af. Chlipovka, groene trui en gele armband, blijft er kalm onder. “Ik ben een burgerwacht. Maar we werken samen met het leger. We beschermen deze buurt, voor zover het kan. Vanuit dit souterrain. En we helpen oude mensen met water en eten.”

Slaapcellen die wachten op een teken uit Rusland

Hij linkt de ‘slapende cellen’ ook aan de uitgebrande en kapotgeschoten auto’s die op sommige plekken in de stad staan. Vermoedelijk zijn ze ontdekt en aangevallen door het leger of de politie. Twee van dit soort auto’s staan inderdaad schuin tegenover een locatie waar militairen achter een hek te zien zijn. “Die slapende cellen zijn gewoon Russen die als toerist hierheen kwamen, misschien hier al twee jaar wonen en hebben gewacht op een teken”, zegt hij. Hij heeft er geen hoge dunk van. “Er zijn er meerdere opgepakt. Die waren bezig gebouwen te markeren in de stad om die te kunnen bombarderen.”

Ook de langere avondklok dit weekend in Kiev had te maken met dit soort provocatiegroepen. Volgens de autoriteiten kregen die daardoor minder kans iets te doen, of ze konden makkelijker worden opgepakt.

Nu iedereen weer naar buiten mag en de avondklok weer alleen ’s avonds en ’s nachts geldt, vormen zich al vroeg lange rijen voor supermarkten en bakkerijen in Kiev. Inwoners grijpen de kans aan om hun voorraden bij te werken. Iedereen is bang voor een grootschalige Russische inval in de stad. Overal zijn wegblokkades verrezen, gemaakt van oude auto’s, zandzakken, autobanden en vuilcontainers. Op de hoofdwegen worden die opgeworpen door het leger en politie, in de wijken door de burgerwacht.

Molotovcocktails maken

Er zijn ook burgercomités bezig zich op andere manieren op zo’n invasie voor te bereiden. In een flatwijk zit een groepje mannen molotovcocktails te maken. Het ruikt er sterk naar benzine. Uit een wit busje tillen ze steeds meer flessen. Antonina Koetsjerenko woont pal naast deze nieuwe openluchtwerkplaats. Ze kijkt er tevreden naar. “We willen dat de Russische troepen teruggaan naar huis, dood of levend. En tot die tijd bestoken we hen met wat we maar hebben.”

Ivan, die niet met z'n achternaam in de krant wil, snijdt met een jagersmes repen uit een bruin doek en stopt de stukken als lont in een fles. “Als Poetin komt, dan wordt-ie heet onthaald”, zegt hij stoer. “Deze hufter begon een oorlog hier maar wij zijn niet bang voor hem en zullen vechten.”

De tientallen molotovcocktails zijn niet alleen bedoeld voor deze buurt. “We verspreiden ze over alle plekken waar de Russen oprukken aan de rand van de stad.” De mannen doen hun werk met enthousiasme. Jevgen legt nog even uit wat het recept is voor een goede molotovcocktail: “Twee delen benzine, één deel olie en een lapje stof. Dan aansteken, gooien en daarna weer opnieuw beginnen.”

‘Als zij stoppen dan stoppen wij ook’

Ivan denkt dat de Russische troepen vaak niet weten waarin ze zijn terechtgekomen. “Poetin loog tegen hen, ze dachten te gaan trainen en ineens zaten ze in een oorlog in Oekraïne.” Maar heeft hij dan geen medelijden met dat soort troepen? “Niet als ze op onze burgers schieten, op kinderdagverblijven. Maar als zij stoppen dan stoppen wij ook. Ik heb wel medelijden met Russen die nu onderdeel van de crisis zijn geworden, terwijl zij die ook niet hebben gewild.”

De spierbundels in het fitnesscentrum geloven dat de oorlog snel voorbij is en gewonnen zal worden door Oekraïne. De trainer van het centrum, George Osipenko, is een medaillewinnaar op de deadlift, waarbij je een halter van de grond pakt en er recht mee gaat staan, met de armen langs het lichaam. Hij ziet wel een vergelijking met wat Poetin doet in Oekraïne. “Hij heeft zich gewoon vertild aan Oekraïne.”

