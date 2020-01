Khamenei: Zo verdrietig als wij zijn over de vliegtuigcrash, zo blij zijn onze vijanden ermee

Grootayatollah Khamenei gaat voor in het gebed in de Grote Moskee in Teheran. President Rouhani is links van hem te zien. Beeld AFP

Khameini riep op tot ‘nationale eenheid’ en haalde hard uit naar Irans vijanden. Volgens de grootayatollah proberen Amerika en andere westerse landen het recente neerschieten van een Oekraïens verkeersvliegtuig, dat per ongeluk werd neergehaald door de Iraanse Revolutionaire Garde, te gebruiken om Iran te ondermijnen.

“Zo verdrietig als wij zijn over de crash, zo blij zijn onze vijanden ermee”, aldus Khamenei. “Ze zijn verheugd dat ze iets hebben gevonden om twijfel te zaaien over de garde en de strijdkrachten.”

Het Iraanse bewind ontkende drie dagen lang dat zijn luchtafweer het Oekraïense toestel had neergeschoten; alle 176 inzittenden kwamen om. Nadat het regime had toegegeven dat zijn Revolutionaire Garde het vliegtuig per ongeluk met twee raketten had neergehaald, werd in Iran dagenlang tegen de machthebbers geprotesteerd.

Tot ergernis van Khamenei sprak de Amerikaanse president Donald Trump openlijk, via tweets in het Engels en het Farsi, zijn steun uit voor de demonstranten. Volgens de ayatollah tonen Trump en zijn mensen zich daarmee ‘clowns’, die ‘liegen’ en er op uit zijn het Iraanse volk ‘een vergiftigde dolk in de rug te steken’.

Khamenei’s theocratische bewind staat onder toenemende druk van de VS

Khamenei probeerde met de preek zijn verzwakte positie te versterken. Want zijn theocratische bewind staat onder toenemende druk van de Verenigde Staten, die Iran zware economische sancties hebben opgelegd.

Begin deze maand doodden de VS met een drone-aanval de Iraanse generaal Qassem Soleimani, die op bezoek was in Irak. Iran bestookte daarop twee Iraakse bases, waar Amerikanen gelegerd zijn, met raketten. Toen Iraanse militairen gespannen wachtten op een Amerikaanse vergeldingsactie die niet kwam, schoten ze per ongeluk het Oekraïense vliegtuig neer.

Intussen bleek donderdag dat bij de Iraanse raketaanval wel degelijk Amerikaanse militairen geblesseerd zijn geraakt. Trump verklaarde vorige week nog dat ‘alles in orde was’ en dat er geen Amerikaanse doden of gewonden waren gevallen. Het Pentagon meldde dat elf militairen een hersenschudding opliepen. Een aantal is ook uit voorzorg overgebracht naar militaire ziekenhuizen in Koeweit en Duitsland. Volgens het Pentagon is het bedoeling dat zij, zodra ze zijn hersteld, terugkeren naar Irak.

Lees ook:

Een nieuwe Iraanse revolutie zit er voorlopig niet in

De Amerikaanse eliminatie van de Iraanse Soleimani onderdeel was van een bredere campagne om Iraanse operaties in het hele Midden-Oosten te treffen, schrijft columnist Rob de Wijk. Die wetenschap verzwakt het netwerk van pro-Iraanse milities volgens hem niet. Zij zullen juist meer gemotiveerd raken om de Amerikanen te verdrijven.

Europeanen en Iran nu ook met elkaar in de clinch

Europa schaart zich steeds meer achter de Verenigde Staten, schrijft redacteur Ghassan Dahhan in een analyse. En Iran maakt geen onderscheid meer tussen de Europeanen en de Amerikanen.

Iran: Schuldigen neerhalen Oekraïens vliegtuig worden gestraft

In Iran zijn arrestaties verricht van mensen die verdacht worden van betrokkenheid bij het per ongeluk neerhalen van het Oekraïens passagiersvliegtuig vorige week. Dat meldt een Iraanse justitiewoordvoerder.