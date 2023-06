Kevin McGee heeft lak aan het stijgende water en verhuist naar de kust van Florida

Ollie Curran zit op het balkon van haar huis, waar ze al 47 jaar in woont. Het is het op een na oudste huis van Fort Myers Beach, gebouwd in 1913, en het is in ieder geval blijven staan toen orkaan Ian hier in september aan land kwam en een spoor van vernieling door zuidwest-Florida trok.

Maar acht maanden later, bij het begin van het nieuwe orkaanseizoen, zijn de kapotgewaaide ramen op de begane grond nog steeds niet hersteld. Om haar heen is het nog erger. Het lijkt wel oorlogsgebied, de meeste huizen zijn vernield en overal liggen hopen puin. Die verwoesting strekt zich aan de kust kilometers uit. Sommige mensen kamperen in caravans, anderen hebben een ‘Te Koop’-bord neergezet bij wat er over is van hun huis.

“Ik kan het eigenlijk helemaal niet aan om hier rond te kijken. Alle vrienden en buren die hier jarenlang gewoond hebben, zijn weg”, zegt Curran.

Verzekeringspremies schieten de lucht in

Ze wacht nog altijd op verzekeringsgeld om haar huis te renoveren. Het is een terugkerende klacht in het badplaatsje, net als het feit dat de verzekeringspremies voor nieuwe huizen de lucht in zijn geschoten nu verzekeraars de risico's van zeespiegelstijging steeds meer in gaan prijzen. Dat maakt het extra moeilijk voor bewoners om hun huizen te herbouwen.

Grote ontwikkelaars kunnen die hoge kosten wel betalen en kopen hier nu grond. In Fort Myers Beach wordt angstig gespeculeerd over hoe investeerders het karakter van het van oudsher weinig poenige badplaatsje zullen veranderen.

Eigenlijk zijn de verzekeringskosten nog altijd te laag in vergelijking met het reële risico, vertelt Zhong-Ren Peng, hoogleraar adaptatieplanning aan de Universiteit van Florida. In Florida worden de verzekeringspremies van bewoners aan de kust gesubsidieerd met belastinggeld, en zo kunstmatig laag gedrukt.

Bewoners zien de zeespiegel stijgen

De zeespiegel is in Florida het afgelopen decennium met bijna een centimeter per jaar gestegen. Dat leidt tot steeds grotere overstromingen. Peng: “Hier in Florida hoef je niemand te overtuigen van het feit dat de zeespiegel stijgt. Mensen kunnen het met hun eigen ogen zien.” Bijvoorbeeld in Miami, waar de zogeheten king tides heviger worden: in het najaar is het hoogtij daar soms zo heftig dat de straten blank komen te staan zonder dat het regent.

“Waarschijnlijk leidt de opwarming van de aarde ertoe dat er meer orkanen ontstaan”, zegt Peng. “Daarover is nog discussie. Maar dezelfde orkanen richten ook meer schade aan nu de zeespiegel stijgt.”

Zeewering zou het uitzicht bederven

De diagnose mag dan helder zijn, over de oplossing wordt getwist. Populair in Florida zijn seawalls: zeeweringen die een hoge barrière opwerpen om de golven te breken en zo hun impact te verminderen. Maar dat is eigenlijk geen echte oplossing, zegt Peng. “Fijn voor politici, die kunnen pronken dat ze hun stad beschermen. Maar als de zeespiegelstijging doorgaat, komen ze uiteindelijk ook weer onder water te staan. Dat zie je nu al.” Bovendien zorgen ze vaak voor kusterosie, wat de huizen uiteindelijk weer dichter bij het water brengt.

In Miami woedt nu een hevige discussie over een geplande zes meter hoge zeewering, die de stad zou moeten beschermen tegen overstromingen. Die muur bederft ook het uitzicht waar Miami zijn identiteit aan ontleent.

Andere oplossingen die genoemd worden, zijn het stimuleren van meer natuurlijke kustweringen, zoals mangrovebossen en koralen. En aangepast bouwen, zodat huizen orkanen en overstromingen beter kunnen weerstaan. In 2021 stortte nog een twaalf verdiepingen hoog appartementencomplex in Miami in dat aangetast was door opkomend vloedwater.

Terugtrekken op hoger gelegen gebieden

“Wat de oplossing is, ligt eraan op welke tijdschaal je kijkt. Is het vijf of dertig jaar?”, zegt Peng. “Veel ontwikkelaars denken: ik heb mijn investering in tien jaar terugverdiend, het zal mijn tijd wel duren. Als je langer vooruitkijkt, moet je je afvragen of mensen zich niet op hoger gelegen gebieden moeten terugtrekken.”

Daarvan is in Fort Myers voorlopig geen sprake. Op het strand zit Kevin McGee, die hier sinds een paar jaar vakantie viert, te vissen. Vorig jaar deed hij dat nog op de pier, maar daar is niets meer van over, behalve een paar staketsels die uit het water steken. Daar heeft een pelikaan zijn plekje ingepikt. Hoofdschuddend vertelt hij wat er allemaal was aan winkels en barretjes die helemaal zijn weggewaaid.

Toch hield het hem niet tegen om juist nu hiernaartoe te verhuizen. Hij kocht een paar maanden geleden een huis, om met pensioen te gaan. In zekere zin was het een goed moment. “Ik kon zien welke huizen bestand waren tegen een orkaan.”

Bang voor herhaling is hij niet al te zeer. “Zeespiegelstijging? Ach, wat die linkse mensen allemaal bedenken. Natuurlijk, er kan weer een orkaan komen, dat is een risico. Je kan ook door een beer worden opgegeten, of omkomen bij een bosbrand.” Hij lacht: “Ze zeggen dat Ian een storm was die maar eens in de duizend jaar voorkomt. Nou, dan hebben we weer 999 jaar te gaan!”

De pier van Fort Myers Beach is acht maanden na orkaan Ian nog altijd verwoest Beeld Seije Slager

