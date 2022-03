Kernwapens zijn in Japan niet langer taboe

De oorlog in Oekraïne heeft gevolgen over de hele wereld, zelfs tot in Japan. Daar maken burgers en politici zich zorgen over de mogelijkheden van het land zichzelf te verdedigen. Ook Japan heeft een grote en machtige buurman, China, die volgens sommigen zint op gebiedsuitbreiding.

Al langer speelt de discussie over het Japanse leger, dat versterkt zou moeten worden. Sinds de Tweede Wereldoorlog heeft Japan officieel alleen een ‘zelfverdedigingsmacht’. Door de oorlog in Oekraïne kan het debat ineens nieuwe vaart krijgen.

Opwaardering van de Japanse defensie

In de Japanse politiek doet nu een vergaande optie de ronde die tot voor kort door niemand serieus werd genomen: het plaatsen van kernwapens. Ichiro Matsui, leider van de kleine Innovatiepartij, heeft gezegd dat het tijd wordt voor discussie.

Ook binnen de LDP, de partij die Japan al decennia regeert, slijt het taboe op kernwapens. Belangrijke partijbestuurders zeiden deze week dat de discussie gevoerd moet worden. En hun oproep is niet direct van tafel geveegd, zoals nog wel gebeurde toen een LDP-politicus in 2006 met hetzelfde idee kwam.

De drijvende kracht achter het nieuwe debat is een oude bekende: Shinzo Abe, voormalig premier en nog altijd een belangrijke stem binnen de machtige LDP. Abe, die het land regeerde van 2012 tot 2020, heeft zich altijd sterk gemaakt voor opwaardering van de Japanse defensie.

Knuppel in het hoenderhok

Kernwapens opstellen in Japan zou ingaan tegen de ‘drie non-nucleaire principes’ die in 1967 werden vastgelegd. Daarin belooft het enige land dat ooit in een oorlog met atoombommen is bestookt, in de steden Hiroshima en Nagasaki, zelf geen nucleaire wapens te bezitten, produceren of op te stellen.

Japan vertrouwt ondertussen voor zijn veiligheid op de ‘atoomparaplu’ van bondgenoot de VS. De Verenigde Staten hebben grote militaire bases in de regio, onder meer op het eiland Guam en op Okinawa, dat tot Japan behoort. Er zijn eerder plannen geweest om daar kernraketten te plaatsen, maar dat is nooit gebeurd.

Abe gooide zondag op televisie de knuppel in het hoenderhok. “Discussiëren over hoe de veiligheid in de wereld verdedigd moet worden, mag geen taboe zijn”, zei hij. De ex-premier ziet het meest in een regeling zoals die van de Navo in Europa: de Verenigde Staten plaatsen de kernwapens, met medeweten van de betrokken bondgenoot.

Met de opmerking van Abe en de oproep tot discussie van andere politici komt de huidige premier Fumio Kishida (ook LDP) onder druk te staan. Hij houdt tot nu toe vast aan de drie non-nucleaire principes. De wens tot plaatsing van kernwapens leeft vooral in de rechtervleugel van de LDP.

Regionaal conflict

Waar het dreigt het gevaar? Een directe aanval door China op Japan lijkt zeer onwaarschijnlijk, maar een conflict rond Taiwan behoort wel tot de serieuze mogelijkheden. China beschouwt dat eiland voor de kust als een opstandige provincie en heeft altijd gezegd dat Taiwan weer onder het bestuur van Peking moet komen, al is onduidelijk wanneer. Het gebruik van geweld is daarbij nooit uitgesloten.

Japan onderhoudt goede banden met Taiwan, ook op economisch vlak. Bovendien ligt het meest zuidelijke Japanse eiland maar iets meer dan honderd kilometer van Taiwan. Een Chinese invasie zou tot een regionaal conflict kunnen leiden, waarin ook Japan betrokken wordt.

Naast China is Noord-Korea een vijandige kernmacht in de regio. En dan grenst Japan in het noorden ook nog eens aan Rusland. Er bestaat een sluimerend conflict over de eilanden in dat gebied. Deze week vloog daar nog een Russische legerhelikopter door het Japanse luchtruim, net toen Tokio zich schaarde achter de sancties tegen Moskou.

