Keerpunt in Oekraïne oorlog, maar einde nog lang niet in zicht

De 200ste dag van de Russische invasie in Oekraïne markeert zondag een keerpunt in de oorlog. Russische troepen slaan massaal op de vlucht in het noordoosten van Oekraïne, zuidelijk van de tweede grootste Oekraïense stad, Charkov. Met deze omslag is het einde van deze oorlog nog lang niet in zicht.

Het Oekraïense leger boekte de afgelopen dagen forse terreinwinst en heroverde, volgens eigen zeggen, circa 3000 vierkante kilometer bezet gebied op de Russische troepen. “We staan op nog geen vijftig kilometer van de Russische grens”, verklaarde de Oekraïense legerleider, Valeriy Zaluzhnyi op de berichtensite Telegram.

Russische troepen verlieten dit weekeinde in allerijl de stad Izjoem onder Charkov met achterlaten van veel zwaar materieel en wapens. In Izjoem zat het Russische hoofdkwartier van waaruit de aanval op de Donetsk provincie gecoördineerd werd om die in te nemen.

In de luren laten leggen door een mediaoffensief

Nog verder naar het oosten viel de stad Koepjansk, dat een knooppunt is van wegen en spoorlijnen. Voor Rusland is deze Oekraïense stad van cruciaal belang om de troepen te bevoorraden. Koepjansk ligt op de aanvoerroute van het Russische leger naar het zuiden, naar Marioepol, Cherson en de Krim. De inname van beide steden is voor het Oekraïense leger een grote overwinning. In de buurt van Koepjansk werd zondagavond nog wel gevochten.

De vlucht van het Russische leger uit deze regio wordt vergeleken met de gehaaste terugtrekking in maart van dit jaar van de troepen die Kiev, de hoofdstad van Oekraïne, moesten innemen en op zware en onverwachte tegenstand stootten. In Moskou werd de huidige terugtrekking een strategische heroriëntering genoemd voor militaire operaties elders in de Donetsk, waarmee Rusland het verlies van het gebied toegaf. Inmiddels worden met de grootst mogelijke spoed verse Russische troepen aangevoerd naar het front.

Rusland heeft zich in de luren laten leggen door het Oekraïense mediaoffensief dat de door de Russen bezette stad Cherson in het zuiden het zwaartepunt van de aanval van het Oekraïense leger zou worden. De Russen voerden daarom extra troepen aan uit de regio's Donbas en de Loehansk, waardoor de eigen posities daar verzwakten. Het Oekraïense leger boekte afgelopen weken ook terreinwinst in het zuiden bij Cherson.

Beeld Bart Friso

Inmiddels is duidelijk dat moderne westerse wapens het verschil in de oorlog beginnen te maken. De Amerikaanse Himars raketten blijven buiten bereik van de Russen, maar zijn erg effectief in de aanval. Ook Europese pantserhouwitsers uit bij voorbeeld Nederland en Duitsland helpen bij het keren van de kansen in Oekraïne. Ondertussen raakt de Russische munitie op en moet Moskou een beroep doen op granaten en kogels uit Noord-Korea. Het haalt nu ook drones uit Iran, die de nodige mankementen vertonen.

Het slechte materieel van de Russische troepen verzwakt de moraal van de soldaten, zo blijkt ook beelden in Izjoem waar van alles wordt achtergelaten op de vlucht naar de grens.

President Zelenski liet op zijn website weten dat de komende winter het definitieve keerpunt kan worden in de herovering van bezet Oekraïne. Hij riep Europa op zijn land financieel en met wapens te blijven steunen om de Russen te verslaan. Ondanks de recente successen van het Oekraïense leger zijn nog grote delen in het oosten van Oekraïne bezet en zal het verjagen van de Russische troepen nog een langdurige inspanning vergen.

Lees ook:

Russische verliezen leiden tot roep om Poetins aftreden en tv-discussies

Berichten dat het Russische leger in Oost-Oekraïne verliezen lijdt, beginnen tot discussies in het openbaar te leiden. Lokale politici hebben president Poetin gevraagd om af te treden.