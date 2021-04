Keda kas, zeggen ze op Curaçao, maar het virus slaat hard toe

De ambulances rijden af en aan bij het nieuwe ziekenhuis in Willemstad, de hoofdstad van Curaçao. Patiënten die worden aangevoerd gaan niet meteen naar binnen, maar eerst naar de twee grote tenten die bij het ziekenhuis zijn opgezet.

Triage-tenten om te bepalen of mensen überhaupt behandeld moeten worden, denken de mensen. Maar zo ver is het nog niet, verzekert Ingemar Merkies, de directeur van het ziekenhuis. In de tenten wordt de eerste diagnose gesteld en bekeken waar de patiënt naartoe moet. Kiezen tussen wel en niet te behandelen patiënten is nog niet aan de orde. Code zwart wordt niet gehanteerd.

Maar de zorg op Curaçao kraakt onder de aanzwellende epidemie. Het eiland telt nu dagelijks zo’n 500 nieuwe besmettingen, op een bevolking van 160.000. De aantallen zijn de afgelopen dagen hard gestegen, en daarmee ook het besef van de ernst van de situatie.

Op straat heerst een bijna serene stilte

Een ommekeer was de persconferentie woensdag van de regering en de gezondheidsdienst. Izzy Gerstenbluth, arts, epidemioloog, de Jaap van Dissel van Curaçao als het ware, haalde toen fel uit naar het gedrag van mensen en maande hen in niet mis te verstane bewoordingen zich aan de regels te houden.

Daar heeft het tot nu toe aan ontbroken. Mensen hier knikten ja, maar gingen gewoon op familiebezoek zonder de overheidsadviezen te respecteren. Dat lijkt nu, na die persconferentie, anders. Op straat heerst een bijna serene stilte. Mensen zijn thuis. Keda kas, was de oproep tijdens de persconferentie, blijf thuis! En dat lijken de mensen nu te doen.

Alleen essentiële winkels zijn open. En je mag daar hooguit twee keer in de week naar toe. Op welke dagen wordt bepaald door je nummerbord. En het wordt ook gecontroleerd; mensen worden door de politie staande gehouden als zij zich op een verkeerde dag bij de winkel vertonen. Er is iets veranderd: Curaçao weet dat het menens is met corona.

Voorliefde voor roddels en samenzweringstheorieën

Het vaccineren is op 24 februari begonnen, maar sindsdien zijn er slechts 16.000 mensen geprikt, 10 procent van de bevolking. Het probleem is niet dat er te weinig vaccins zijn, maar dat te weinig mensen zich laten vaccineren. In peilingen bleek dat minder dan de helft van de mensen gevaccineerd wil worden. Het kan te maken hebben met een Curaçaose voorliefde voor roddels en samenzweringstheorieën, of met argwaan jegens vaccins die zo snel zijn ontwikkeld, maar de overheid heeft de grootste moeite om mensen ervan te overtuigen dat ze een prik moeten halen.

De ernst van de situatie begint nu wel door te dringen. Het nieuwe ziekenhuis van Willemstad, het Curaçao Medisch Centrum (CMC), dat twee jaar geleden werd geopend en waar nu die twee tenten staan, is helemaal vrijgemaakt voor covidpatiënten. Het oude ziekenhuis, dat ernaast staat, wordt gebruikt voor de overige zorg.

Volgens directeur Merkies zijn er nu zo’n dertig bedden op de ic bezet. De capaciteit volstaat nog, maar het grote probleem is een tekort aan medisch personeel. Er is vanuit Nederland extra materiaal en apparatuur gestuurd, maar het medisch personeel ontbreekt. Merkies hoopt dat Nederland bij het werven daarvan kan helpen. De ziekenhuisdirecteur benadrukt dat er niet alleen hoogbejaarden op de ic liggen, maar ook twintigers. De ernst van de situatie, zegt Merkies, wordt geschetst door een vrouw van 39, moeder van drie kinderen, die onlangs overleed.

