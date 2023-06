Kapitein verliet het schip met honderden migranten al voor het zonk

Wat is er gebeurd?

Ergens in de nacht van dinsdag op woensdag, kapseist een gammele vissersboot in het zicht van de Griekse kustwacht, die het bootje dan al uren volgt. Aan boord zijn honderden migranten, op zoek naar een beter leven. Tientallen, mogelijk honderden van hen verdrinken in de Middellandse Zee, zo’n tachtig kilometer verwijderd van het Griekse kustplaatsje Pylos.

De boot was vertrokken vanaf het Libische Tobruk en onderweg naar Italië. Volgens schattingen op basis van luchtfoto's en getuigenverklaringen zaten er zo’n 500 tot 750 opvarenden opeengepakt.

Dinsdagmiddag komen de eerste hulptelefoontjes vanaf de boot binnen bij Alarm Phone, een activistische organisatie die fungeert als signaleringspost. Er is geen eten en drinken aan boord, de situatie is nijpend, horen ze daar. De kapitein zou het schip met een kleiner bootje hebben verlaten. De Griekse autoriteiten zijn dan al op de hoogte, evenals naar verluidt die van Italië en Malta. Ook Alarm Phone belt met de Griekse autoriteiten, de EU-grensbewakers van Frontex en de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR om ze te waarschuwen van de op handen zijnde ramp. Toch wordt er nog geen reddingsoperatie op touw gezet, wel sporen schepen van de Griekse kustwacht de boot op en blijven ze hem volgen.

In de nacht van dinsdag op woensdag gaat het mis: het overvolle schip kapseist. Honderden mensen slaan overboord of zitten vast in het ruim. Donderdagochtend meldt de Griekse kustwacht dat er 104 mensen uit het water zijn gehaald, zeker 79 opvarenden zijn verdronken, maar er moeten nog veel meer vermisten zijn. De overlevenden – Syriërs, Pakistanen, Egyptenaren en Afghanen – zijn opgevangen in een loods in de Griekse havenplaats Kalamata en zijn ‘in shock’, volgens een vertegenwoordiger van UNHCR, die de plek bezoekt.

Een van de overlevenden van de ramp in de haven van Kalamata. Beeld REUTERS

Waarom greep de kustwacht niet eerder in?

De Griekse kustwacht zegt in een eerste verklaring vanaf dinsdagmiddag het schip te hebben gevolgd en direct hulp te hebben aangeboden. Alleen zou dat door de opvarenden van het schip zijn afgehouden.

Dat wijt Alarm Phone aan de reputatie van de Griekse kustwacht onder migranten. De Grieken staan erom bekend zich schuldig te maken aan pushbacks, het gewelddadig en onwettige terugsturen van de migranten. Terug de grens over met Turkije, bijvoorbeeld, waar veel migranten vandaan komen die Europa via Griekenland hopen te bereiken. De opvarenden zouden bang zijn geweest teruggesleept te worden naar Libië.

Dat vond Martijn van der Linden van Vluchtelingenwerk Nederland misschien nog wel het meest schokkende aan dit nieuws: “Die mensen moeten door hebben gehad dat ze in levensgevaar waren. Dat ze liever het risico nemen om door te gaan naar Italië, zegt veel over hoe diep we gezonken zijn als EU.”

Veel migranten willen Griekenland en de Balkan-landen overslaan. Die landen zijn vaak lastig en gevaarlijk voor migranten om doorheen te komen. Liever willen ze in één keer Italië te bereiken. Vanaf daar is het makkelijker om Noordwest-Europa binnen te komen, waar ze vaak al familie hebben.

De kustwacht heeft verklaard dat de kapitein erop stond door te varen naar Italië. Alarm Phone zegt dat de kapitein het schip had verlaten net voordat het zonk. Vincent Cochetel, speciaal afgevaardigde van VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR, schreef op twitter dat het schip overduidelijk niet zeewaardig was, en dat ongeacht wat de opvarenden zouden hebben gezegd, de mate van nood nooit ter discussie had moeten staan.

Donderdagmiddag komt de kustwacht met een andere lezing: tegenover de Griekse omroep ERT verklaart een woordvoerder dat er niet zou zijn ingegrepen omdat de kustwacht bang was dat het vaartuigje zou omslaan wanneer haar schepen het te dichtbij zouden naderen.

Worden de mensensmokkelaars nooit aangepakt?

De mensensmokkel over de middellandse zee levert criminele netwerken miljoenen op. Terwijl, zo schrijft de EU zelf in een verklaring, ‘de pakkans klein is’. In februari dit jaar verdronken zeker 94 opvarenden voor de kust van het Italiaanse Calabrië na de ramp met een bootje vertrokken vanuit Turkije. In de nasleep ervan wist de Italiaanse politie drie mensensmokkelaars, twee Pakistanen en een Turk, te arresteren. Volgens de politie hadden ze per migrant zo’n 8000 euro geïnd voor de noodlottige reis.

Maar de meesten komen ermee weg, zegt Van der Linden. “Mensensmokkel is een markt. Waar vraag is, is aanbod: hoe wanhopiger mensen zijn, hoe hoger de prijs. En hoe moeilijker Europa het maakt een beroep te doen op asiel des te meer dat een markt creëert voor mensensmokkelaars.”

Fort Europa is een illusie, denkt hij. “Als er een deel van de route wordt afgesloten met een hek of een muur, ontstaat er altijd een nieuwe route. Er zullen altijd mensen zijn die willen profiteren van het leed van anderen. In zekere zin helpt Europa mensensmokkelaars door het zo moeilijk mogelijk te maken op een veilige en legale manier Europa binnen te komen.”

Daarnaast is het overvolle vissersbootje vertrokken vanuit een gewild vertrekpunt op de route naar Europa. Niet per se vanwege de nabijheid van Griekenland en Italië, maar vooral vanwege de voortdurende instabiliteit in Libië. Mensensmokkelaars profiteren van het gebrek aan autoriteiten in het land, waardoor het een van de populairste vertrekplaatsen voor mensensmokkelaars is geworden - ondanks de deal tussen de EU en Libië waarbij Libische milities geld krijgen om zoveel mogelijk migranten tegen te houden.

Hoeveel mensen kwamen er dit jaar al om?

De ramp voor de kust van Griekenland wordt gezien het aantal vermisten beschouwd als het dodelijkste ongeluk op de Middellandse Zee in de afgelopen jaren. Voor de ramp van afgelopen woensdag zijn er dit jaar volgens officiële cijfers 1039 migranten verdronken in de Middellandse Zee. Dat cijfer zal in werkelijkheid veel hoger liggen, gezien het feit dat veel bootjes ten onder gaan zonder dat iemand er ooit van hoort.

