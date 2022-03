Kan Oekraïne met geavanceerdere wapens de Russische opmars stoppen?

“Vermoedelijk lagen er geen buitenlandse wapens in Javoriv, de Oekraïense basis nabij de Poolse grens die dit weekeinde getroffen werd door Russische raketten. Wel is aannemelijk dat zich daar buitenlandse strijders bevonden. Ik ken berichten dat het barst van de Oekraïense vrachtwagens bij de grensovergang nabij Lviv, die kennelijk wapens ophalen en afleveren in Oekraïne.

“De wapens die het Westen levert kun je makkelijk in vrachtwagens vervoeren. Als het moet kun je zelfs de anti-tankwapens en Stinger-raketten (tegen helikopters en laagvliegende vliegtuigen) in een personenauto vervoeren.

“Die wapens hebben de Russische opmars helpen vertragen. Gegevens over de Russische verliezen zijn per definitie zeer onbetrouwbaar. Twee weken geleden maakte Moskou bekend dat er 498 Russische militairen zouden zijn gesneuveld. De Oekraïense regering had het toen over 6000, en inmiddels gaan er berichten over 10.000 tot 12.000 gedode Russen. Je kunt niet zeggen dat de waarheid ergens in het midden ligt, we weten het gewoon niet. We weten zelfs nu niet eens hoeveel militairen precies zijn omgekomen bij de Slag om de Westerschelde (1944).

“Moskou zwijgt over materiële verliezen. De Oekraïners hebben een tijdje geleden gezegd dat ze vijftig gevechtstoestellen hebben neergehaald. Dat lijkt me héél erg veel.

“Er wordt wel gezegd dat Oekraïne veel zou hebben aan westerse drones met raketbewapening tegen tanks. De Oekraïners beschikken over de Turkse Bayraktar TB2 drone. Die schiet van bovenaf een raket af op een tank, en dan is het gebeurd met de tank. Aan het begin van de strijd zeiden de Oekraïners dat ze er twintig hadden. Inmiddels zullen ze er wel een paar hebben verloren.

Huiverig

“Geavanceerdere drones bestaan wel. De Nederlandse luchtmacht beschikt bijvoorbeeld over de Amerikaanse MQ 9 Reaper, een onbemand vliegtuig dat nu in Curaçao getest wordt voor verkenningsdoeleinden. Dat is de modernste Amerikaanse drone, die tot een hoogte van maximaal dertien kilometer kan vliegen, en lang in de lucht blijft. Ik denk niet dat de Amerikanen die zullen willen leveren. Mét de Reaper zou je ook een hoop technologie moeten leveren, de Amerikanen zijn heel huiverig dat zo’n toestel wordt neergehaald en die technologie in Russische handen komt. Om die Reaper te kunnen bedienen heb je bovendien een lange opleiding nodig.

“Datzelfde geldt voor het Israëlische luchtafweersysteem dat bekendstaat onder de naam Iron Dome (IJzeren Koepel). Met dat systeem zet Israël een ‘koepel’ over het land tegen raketten uit Iran, Libanon en de Gazastrook. Niet helemaal waterdicht, maar behoorlijk effectief. Maar dat gaan de Israëliërs echt niet leveren. Israël wil bemiddelen en zijn betrekkingen met Rusland niet op het spel zetten, en zal ook bang zijn dat de technologie fout terechtkomt.”

