Kan hij Trump verslaan? Omstreden miljardair Mike Bloomberg mengt zich in de verkiezingsstrijd

Welke Mike Bloomberg zullen de Amerikanen woensdag zien aantreden in het Democratische kandidaten­debat in Las Vegas? De grofgebekte ondernemer die een fortuin van 62 miljard dollar vergaarde? De eigen­gereide burgemeester van New York van 2002 tot 2013? Of de gulle gever aan progressieve goede doelen van de laatste tien jaar?

De afgelopen maanden speelde Bloomberg (78) zijn eigen spel in de strijd om de Democratische nominatie. Hij voerde geen campagne in de vier kleine staten die met hun vroege voorverkiezingen traditioneel de proeftuin zijn voor kandidaten. In plaats daarvan gaf hij honderden miljoenen dollars uit aan advertenties in de grote groep staten die stemmen op Super Tuesday, 3 maart, wanneer er 1357 afgevaardigden naar de ­Democratische conventie te vergeven zijn.

Bloomberg deed ook niet mee met het verzamelen van donaties, tot nu toe een van de voorwaarden voor deelname aan de tv-debatten. Maar de Democratische Partij heeft die regel laten vallen. En dus staat hij woensdag voor het eerst tussen de ­andere kandidaten, die alle reden hebben om flink op hem af te geven. Want met al die tv- en Facebook-­advertenties is hij in de landelijke peilingen al naar 15 procent gestegen, een solide derde plaats achter Bernie Sanders en Joe Biden.

Bloomberg kan nog meer de alleenheerser uithangen dan Trump nu al doet

Zijn geld verdiende Bloomberg als informatieleverancier aan de financiële wereld met het naar hem ­genoemde bedrijf dat hij in 1981 oprichtte, na een studie bedrijfskunde aan de Harvard-universiteit en een carrière bij investeringsbank Salomon Brothers. In 2001 stelde hij zich kandidaat als burgemeester van New York, als opvolger van Rudy Giuliani.

Als manager en als burgemeester had Bloomberg hetzelfde handelsmerk: het beleid mocht onconventioneel zijn, als het maar werkte, en aan politieke correctheid had hij al helemaal geen boodschap. Bij media­bedrijf Bloomberg leidde dat tot groot succes, maar ook tot controverses. Hij schikte onder andere een rechtszaak met een medewerkster die hij toevoegde, toen ze vertelde dat ze zwanger was: “Maak het dood.”

Ook uit zijn burgemeesterschap neemt hij erfenissen mee die bij ­grote groepen kiezers slecht zouden kunnen vallen. Het willekeurig aanhouden en fouilleren van burgers, op zoek naar wapens en drugs, werd ­onder hem flink uitgebreid. In de praktijk werden vooral zwarte mannen en ­latino’s aangehouden. Amerikaanse moslims hebben misschien ook nog een appeltje met hem te schillen: onder zijn bewind infiltreerde de politie in moskeeën op zoek naar terroristen.

Voor het fouilleringsbeleid heeft Bloomberg vorig jaar excuses aangeboden, kort voordat hij zich kandidaat stelde. En zwarten wijzen hem niet massaal af. Hij heeft bijvoorbeeld de steun van de burgemeester van de hoofdstad Washington, ­Muriel Bowser. Haar argument: niemand is beter in staat om Donald Trump te verslaan.

Dat zou best kunnen, maar er schuilt een gevaar in, denkt Ross Douthat, een conservatieve columnist van The New York Times. Na ­miljonair Donald Trump, die van geen beperking van zijn macht wil weten, zou Amerika dan miljardair Michael Bloomberg aan de leiding krijgen, die in zijn New Yorkse tijd diezelfde neiging vertoonde. En die, omdat hij veel competenter is, nog meer de alleenheerser zal kunnen uithangen dan Trump nu al doet.

