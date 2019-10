Kan het Nobelcomité Greta Thunberg passeren?

Vrijdag wordt in Oslo bekend wie de Nobelprijs voor de Vrede krijgt. De jonge klimaatactivist Greta Thunberg is de geheide kandidaat, maar zeker niet de enige.

Ze krijgt ‘m...

In iets meer dan een jaar groeide Greta Thunberg uit van een anonieme scholier in Zweden tot ’s werelds bekendste klimaatactivist. De zestienjarige steekt met kop en schouders uit boven andere kandidaten die getipt worden voor de vredesprijs, in media-aandacht en bij de wedkantoren.

In augustus 2018 begon zij haar schoolstaking voor het klimaat, ruim een jaar later deden vier miljoen mensen mee aan de wereldwijde klimaatactie op 20 september. Een paar dagen later stak Thunberg voor de leden van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York een redevoering af, waarin woede en teleurstelling de boventoon voerden.

“Hoe durven jullie? Jullie hebben mijn dromen en mijn kindertijd gestolen met jullie holle woorden”, zei zij. De speech riep veel reacties op, ook van mensen die menen dat Thunberg de speelbal is van haar ouders of van ervaren klimaatactivisten. Haar medestanders zien die verdachtmaking als een poging om de ongemakkelijke waarheid over de opwarming van de aarde opzij te schuiven.

Voor Thunberg als prijswinnaar pleit de grote invloed die zij in korte tijd wist te verwerven. Het verband met de vrede is ook duidelijk: klimaatverandering leidt tot meer migratie en onrust in grote delen van de wereld, vanwege voedselgebrek of de beperkte toegang tot schoon water. Een omslag in het gebruik van grondstoffen en energie is een van de beste manieren om gewapende conflicten te voorkomen.

Is Thunberg niet te jong en onervaren is om de prijs te winnen? Winnen brengt veel aandacht en verplichtingen met zich mee. De oplossing kan zijn om de prijs te delen, bijvoorbeeld met een ervaren activist uit een deel van de wereld dat nu al lijdt onder de klimaatverandering. Thunberg zou een mooi duo vormen met Raoni Metuktire, een 89-jarige leider van een groep oorspronkelijke bewoners in het Amazonegebied, die zich verzet tegen de houtkap.

Premier Abiy Ahmed van Ethiopië. Beeld REUTERS

...of ze krijgt ‘m niet

Vanuit de klassieke kijk op het bevorderen van de vrede is er een andere geheide prijswinnaar: de Ethiopische premier Abiy Ahmed. Hij beëindigde, met zijn collega Isaias Afewerki van Eritrea, het al twintig jaar durende conflict tussen de twee landen. In 2000 werd de vrede getekend na een oorlog die zeker 70.000 mensen het leven had gekost, maar aan de gespannen situatie tussen beide landen kwam pas na het aantreden van Abiy Ahmed een einde.

Opvallender nog zijn de hervormingen die Abiy in eigen land doorvoert. Hij wil alle bevolkingsgroepen in het verdeelde land een stem geven en zijn ministersploeg telt evenveel vrouwen als mannen. De mensenrechten worden in Ethiopië weer gerespecteerd, al stuit Abiy bij alle veranderingen op weerstand.

De Ethiopiër speelde bovendien een cruciale rol in beëindiging van het conflict in buurland Sudan. Hij vloog naar de hoofdstad Khartoum om de militairen daar in gesprek te krijgen met de oppositie. De Nobelprijs voor de Vrede is voor minder toegekend.

Er zijn meer serieuze kanshebbers voor de prijs. De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern wordt genoemd vanwege haar krachtige en empathische reactie na de terroristische aanslag in Christchurch, die 51 mensen het leven kostte. Ardern kwam ook met een praktisch antwoord in de vorm van strenge wapenwetten. Een prijs voor haar zou een signaal zijn aan andere landen die kampen met vuurwapengeweld, de Verenigde Staten voorop.

Ook instellingen worden genoemd, zoals VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Die won de vredesprijs eerder, maar de situatie aan de grens tussen de VS en Mexico en in Zuid-Europa zouden een nieuwe toekenning rechtvaardigen. Aandacht voor de vrije pers is ook een optie in deze tijden van fake news, met als kanshebbers Reporters without Borders of het Committee to Protect Journalists (CPJ).

Als het Nobelcomité echt actueel wil zijn, beloont zij de activisten die opkomen voor vrijheid en democratie in Hongkong. De vraag is alleen wie de prijs dan in ontvangst neemt, want de beweging heeft geen leiders.

Lees ook:

Nobelprijs voor strijders tegen seksuele oorlogsmisdaden

Nadia Murad en Denis Mukwege kregen in 2018 de Nobelprijs voor de Vrede vanwege ‘hun inspanningen om een einde te maken aan het gebruik van seksueel geweld als wapen in oorlogen en gewapende conflicten’.