Kan de nieuwe minister van financiën Mehmet Simsek de Turkse economie redden?

President Recep Tayyip Erdogan gaat zijn derde decennium in als leider van Turkije met een nieuw economisch team. De meeste ogen zijn gericht op de nieuwe minister van financiën, Mehmet Simsek, die de Turkse economie moet repareren.

Donderdag werd daarnaast Hafize Gaye Erkan aangesteld als nieuwe gouverneur van de Turkse centrale bank, die vanuit de Amerikaanse bankenwereld terugkeert naar Ankara. Het versterkt het vermoeden dat de twee onder meer de rente zullen verhogen, om zo de inflatie terug te dringen.

Simsek is een internationaal zeer gewaardeerd econoom, die een orthodox economisch beleid uitdraagt – in tegenstelling tot Erdogan zelf. Tussen 2009 en 2018 was Simsek ook al verantwoordelijk voor economisch beleid, eerst als minister van financiën en later als vicepremier.

“Transparantie, consistentie, voorspelbaarheid en het naleven van internationale normen zullen onze basisprincipes zijn bij ons doel om de sociale welvaart te verhogen”, zei Simsek vlak na zijn beëdiging. “Turkije heeft geen andere keus dan terug te keren naar rationeel beleid”, voegde hij toe.

Lage rente, hoge inflatie

De economische koers onder Erdogan was daar het tegenovergestelde van. Als zelfverklaard tegenstander van hoge rente introduceerde hij zijn ‘nieuwe economische model’: met een lage rente om de economische groei en export te stimuleren. Mede als gevolg daarvan schoot de inflatie de lucht in: volgens officiële cijfers was de prijsstijging op jaarbasis 39,6 procent in mei, na een piek van 85 procent in oktober vorig jaar.

Tegelijkertijd bleef de centrale bank de rente verlagen tot 8,5 procent, wat recht indruist tegen het internationaal geaccepteerde economische beleid, waarbij de rente juist verhoogd wordt om geldontwaarding tegen te gaan.

Door dit onconventionele economische beleid en de schommelingen van de lira, zijn veel investeerders vertrokken. Hoewel de aanstelling van Simsek voor hen een positief signaal is, zal het nog wel even duren voordat het vertrouwen van buitenlandse investeerders is teruggewonnen. Eerdere veranderingen van economisch beleid duurden nooit lang.

Miljarden dollars verkwist

Maar hoge inflatie is niet het enige problemen waar Simsek mee te maken krijgt. In de aanloop naar de verkiezingen heeft Erdogan met financiële voordeeltjes gestrooid (gratis gas, verhoging van de lonen, vervroegde pensioenen) en er is een enorm tekort op de betalingsbalans.

Met het kunstmatig hooghouden van de waarde van de Turkse lira zijn daarnaast miljarden dollars verkwist, waardoor de centrale bank bijna geen buitenlandse valutareserves meer heeft.

Toen het stutten van de lira woensdag werd losgelaten, daalde de munt in één dag met 7 procent van de waarde ten opzichte van de dollar. Een dollar was in het weekend 23,40 lira waard, een recordlaagte. Analisten verwachten dat die daling verder kan doorzetten.

Geen tovenaar

Simsek is een capabele econoom die ongetwijfeld weet wat voor maatregelen hij zal moeten nemen, maar hij is geen tovenaar. De terugkeer naar orthodoxie zal op de korte termijn pijn gaan doen. Met de hogere rente kan de economische groei afnemen, tot stilstand komen of zelfs resulteren in een recessie.

De waardedaling van de lira kan positief zijn voor exporteurs, die daardoor een betere concurrentiepositie hebben. Maar de overheid krijgt ook een rekening gepresenteerd. Zo is er een regeling waarbij burgers werden aangemoedigd het geld op hun rekening in lira’s te behouden en niet om te zetten in dollars. De staat compenseert het verschil in wisselkoers als de lira waarde verliest, wat veel geld gaat kosten als de lira verder daalt.

Uiteindelijk is de grote vraag hoeveel speelruimte Simsek krijgt van Erdogan, die in de afgelopen jaren meerdere ministers en bazen van de centrale bank de laan uit heeft gestuurd, omdat ze het niet eens waren met zijn controversiële economische opvattingen. Een eerste test zal 22 juni zijn, wanneer de centrale bank het rentepercentage bekendmaakt.

