Kamperen op de Spaanse camping en dan ineens code oranje

Dinsdagochtend in alle vroegte vertrokken er direct al drie Nederlandse gasten van camping Eurocamping aan de Catalaanse Costa Brava. Linea recta terug naar huis, nadat heel Spanje om middernacht oranje kleurde; het label van het ministerie van buitenlandse zaken dat niet-noodzakelijke reizen naar deze gebieden afraadt en thuisquarantaine bij terugkomst juist sterk aanraadt.

Het kwam als een donderslag bij heldere hemel voor zorgmedewerkster Ida Meilof uit Meppel die dinsdagmiddag nog op een stretcher voor haar caravan uitgebreid ligt te zonnen. “Ik baalde als een stekker. Ik heb helemaal geen zin om naar huis te gaan”, zegt Meilof, die al acht jaar naar deze camping komt. Vandaag worden de spullen gepakt en donderdag is het ook voor haar retour Nederland; een week eerder dan gepland. Uiteraard gaat zij in thuisquarantaine, want met haar baan moet zij extra voorzichtig zijn. Van de plotseling afgekondigde code oranje snapt zij maar weinig: “Iedereen houdt zich hier zo goed aan de regels, met mondkapjes en afstand houden. Daar kunnen ze in Nederland nog wat van leren”.

Feestende jongeren

Toch lopen de coronacijfers in Spanje de afgelopen tijd hard op: het land had de afgelopen weken van alle EU-landen het grootste aantal nieuwe besmettingen. Het snel loslaten van de strenge lockdown in juni en een gebrek aan handhaving van de nieuwe regels worden als oorzaken gezien. Veel nieuwe brandhaarden ontstaan bij familiebijeenkomsten en onder feestende jongeren, die dikwijls geen coronasymptomen vertonen.

Campingbeheerder Richard Nieland ziet al het hele vakantieseizoen minder bezoekers: aan de hele Costa Brava, in het noordoosten van Spanje, daalde het aantal Nederlandse campingbezoekers in juni met 96 procent en in juli met bijna 70 procent, becijferde de overkoepelende campingorganisatie. “Het is een desastreuze ontwikkeling. Gelukkig heeft de Spaanse markt het dit jaar toch gedeeltelijk nog een beetje goedgemaakt”.

Nu zijn er op zijn camping in Sant Antoni de Calonge nog maar twaalf plaatsen bezet door Nederlanders. De plotselinge afkondiging van nieuwe kleurcodes is volgens Nieland ‘verwarrend’ voor de gasten, want het is maar een advies: de een blijft, de ander vertrekt met de noorderzon.

Piek in Spanje Met gemiddeld ruim 6000 gevallen per dag heeft Spanje momenteel met een forse piek in het aantal coronabesmettingen te maken. Ook het aantal mensen dat met het virus in het ziekenhuis belandt, loopt heel snel op. Vorige week waren dat er volgens het ministerie van gezondheidszorg bijna 1500, het tienvoudige van het aantal ziekenhuisopnames per week begin juli. Vorige week overleden 135 mensen aan het coronavirus. De verzameling van data in Spanje loopt overigens regelmatig vertraging op omdat de verschillende regio’s hun gegevens eerst moeten melden bij het ministerie van gezondheidszorg. Toch kan voorzichtig de conclusie getrokken worden dat het percentage mensen dat aan het virus overlijdt kleiner is dan op het hoogtepunt van de eerste golf; toen overleden op sommige dagen meer dan 900 mensen. Dat verschil kan onder meer te maken hebben met de uitbreiding van de testcapaciteit: nu worden meer mensen met milde klachten getest dan tijdens de eerste golf. De leeftijd van de patiënten is gedaald, doorgaans worden jonge mensen minder ziek van het virus. Nu is de gemiddelde leeftijd van coronapatiënten nog geen veertig jaar. Op het hoogtepunt van de pandemie was de gemiddelde leeftijd ruim 60 jaar. Maar, waarschuwen experts, de leeftijd van de patiënten kan oplopen als jonge mensen bijvoorbeeld hun ouders besmetten.

‘Het was heel erg schrikken’

Gelukkig voor hem zijn er trouwe gasten die geen jaar overslaan. Zoals de gepensioneerde Laura en Ron van der Wouden uit Bodegraven. Zij komen al meer dan dertig jaar lang ieder jaar naar de camping. Daar mocht zelfs het coronavirus geen bres in slaan. Ook al zit het stel met de ventilator aan en de tulpen op tafel nu gemoedelijk voor de caravan te puzzelen, toch deed het overspringen van het coronastoplicht van geel naar oranje Laura wel iets: “Het was heel erg schrikken. We dachten waar komt dat nou opeens vandaan. We hebben ons hier geen enkel moment onveilig gevoeld”, zegt zij. Het stel zal waarschijnlijk ook op korte termijn vertrekken. Tenzij er in Spanje een nieuwe lockdown komt, dan zijn ze gelijk weg, zegt Ron beslist.

De Spaanse premier Pedro Sánchez kondigde dinsdag aan 2000 soldaten in te zetten om nieuwe coronabesmettingen op te sporen. Ook wil hij autonome regio’s die dat willen, helpen om op regionaal niveau de noodtoestand af te kondigen, zodat zij meer juridische handvatten krijgen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

