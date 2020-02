Kamerlid Sjoerdsma: ‘Laat MH17-proces live vertalen in het Russisch’

De rechtszaak over het neerschieten van de MH17 zou een live-vertaling moeten krijgen in het Russisch. Zo krijgen Russische burgers de mogelijkheid zelf een oordeel te vellen over de rechtsgang, stelt D66’er Sjoerd Sjoerdsma.

Het Kamerlid reageert hiermee op de uitkomsten van het eerste opinie-onderzoek onder Russen over Nederland, waarvan de resultaten vandaag in Trouw staan. Ruim 1600 Russen beantwoordden aan huis meerkeuzevragen, speciaal samengestelde ‘focusgroepen’ kregen daarnaast open vragen.

Wat viel u het meest op in de resultaten?

“Dat een op de tien Russen ondanks alle overheidspropaganda toch denkt dat het eigen leger, Russische militairen, achter het neerschieten van de MH17 zit. En dat een kwart van hen antwoordt ‘weet ik niet’. Dat kan ook betekenen dat ze niet willen meegaan met de mistgordijnen die het Kremlin ophangt. Verder is het bemoedigend dat een groot deel van de Russen voorstander is van smartegeld aan de nabestaanden, als vaststaat dat hun land verantwoordelijk is. Dat is volgens mij een diepe menselijke allergie tegen onrecht, die Russen met ons delen. Er zijn genoeg Russen die een zoon zijn kwijtgeraakt, bijvoorbeeld in de zogenaamd niet-bestaande oorlog in Oekraïne.”

Rusland beschuldigt Nederland van vooringenomenheid bij het proces. Wat kan Nederland daar tegenin brengen?

“Alles open en bloot op tafel leggen, zodat ook Russen zelf een oordeel kunnen vellen. De filmpjes en bewijzen die het JIT-onderzoeksteam heeft verspreid zijn daarom van groot belang geweest. Het proces is live via internet te volgen, maar het zou goed zijn, als alles meteen in het Russisch wordt vertaald. Zodat Russen zelf een beeld kunnen vormen van het bewijsmateriaal, zodat de Russen ook kunnen zien dat de verdachten een eerlijke kans krijgen zich te verdedigen.”

Een van de Russen in het onderzoek zegt over de relatie tussen Rusland en Nederland: ‘Het zou niet slecht zijn, als Holland begreep dat men geen stap moet zetten richting de regering, maar toenadering moet zoeken tot het volk’. Heeft deze Rus een punt?

“Ja. Wij doen onvoldoende ons best voor rechtstreeks contact met de bevolking. Terwijl onze kritiek zich richt op de regering, niet op volk of cultuur. President Poetin maakt daar handig gebruik van: hij schildert ons af als vijand van het volk. Terwijl onze landen historisch een hechte band hebben. We moeten hem niet de kans geven een wig te drijven.”

Hoe kan een overheid dan een beter contact met een andere bevolking stimuleren?

“Bijvoorbeeld door de visumaanvragen. Die zijn voor Russen erg omslachtig, ze moeten er ver voor reizen en de kosten zijn voor velen te hoog. Hoe meer gewone Russen hier op bezoek komen, hoe beter. Vrijheden zijn besmettelijk, heb je ervan geproefd, dan wil je niet anders meer.”

Russen waarderen de vrijheid en rechten in Nederland, maar niet de homorechten. Moet Nederland daar in de relatie met Rusland rekening mee houden?

“Nee. Er is bijna geen ander land dat internationaal zo sterk opkomt voor rechten van seksuele minderheden. Als wij het niet doen, wie dan wel? Maar dat geldt ook voor journalistieke of religieuze vrijheden. Daar kunnen we misschien nog meer accent op leggen. Dat de Russische demonstrant die de straat opgaat, weet dat wij ook pal staan voor vrijheid van meningsuiting.”

