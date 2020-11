Kamala Harris verbrijzelt het glazen plafond

Op de tonen van ‘Work That’ van soulzangeres Mary J. Blige loopt Kamala Harris zelfverzekerd het podium op. Keep your head up, zingt Blige onder meer, en dat doet Harris zeker. De 55-jarige dochter van migranten, uit Jamaica en India, presenteert zich zaterdagavond met trots en overtuiging aan alle Amerikanen als de 49ste vicepresident van het land: de eerste vrouw in dat ambt, en de eerste persoon van zwarte en Aziatische komaf.

Ze straalt zelfverzekerdheid en ambitie uit. Die heeft ze meegekregen van haar moeder, zo vertelde ze al vaak in interviews. Shyamala Gopalan kwam in 1958 als 19-jarige aan in de VS en werd onderzoeker in de biomedische wetenschappen aan de Universiteit van Berkeley in Californië. Ze ontmoette daar Donald J. Harris, een Jamaicaan die later hoogleraar economie werd aan de Stanford-universiteit.

Harris koost niet voor de wetenschap, maar voor de rechtspraktijk. Ze maakte carrière in het openbaar ministerie van de staat Californië, waar ze opklom tot de hoogste positie. In 2017 werd ze Senator van de VS. Haar carrière maakte haar niet per se populair bij progressieve Democraten; Harris heeft altijd het belang van een strenge rechtshandhaving beklemtoond. Ze is wel tegen de doodstraf, maar voert liever praktische en financiële argumenten aan dan principiële.

Harde klap voor Trump

In haar toespraak in Bidens woonplaats Wilmington staat Harris stil bij de Amerikaanse democratie, die volgens haar nooit voor lief genomen mag worden. “De Amerikaanse democratie is slechts zo sterk als onze bereidheid om voor haar te vechten”, citeert de zwarte politicus en leider van de burgerrechtenbeweging John Lewis. En zonder negatieve woorden te gebruiken deelt ze een harde klap uit aan president Donald Trump: ‘Onze democratie stond op het stembiljet’.

Ze dankt de kiezers en gaat door naar haar band met Joe Biden, de witte man op leeftijd die de ‘vermetelheid’ had om haar te kiezen als kandidaat voor het vicepresidentschap. En dan plaatst ze, zonder dat het ijdel overkomt, zichzelf op een voetstuk: “Ik denk aan mijn moeder en aan de generaties van zwarte vrouwen, Aziatische, witte, latina’s en oorspronkelijke Amerikaanse vrouwen die de weg hebben geplaveid voor dit moment. Ik sta op hun schouders.”

Ze noemt geen wegbereiders bij naam, niet Geraldine Ferraro die in 1984 de eerste vrouwelijke kandidaat-vicepresident was en zeker niet Sarah Palin, de door links gehate ‘running mate’ van de Republikein John McCain in 2008. Ook Hillary Clinton, de Democratische presidentskandidaat die vier jaar geleden verloor van Donald Trump, krijgt geen vermelding. Harris noemt wel, onder groot gejuich, ‘de zwarte vrouwen die de ruggengraat van onze democratie vormen’.

Maar het echte werk moet nog beginnen, erkent ze. President Biden en zijzelf moeten aan de slag, al is dit niet het moment om concrete plannen te lanceren. Liever kijkt ze vooruit naar toekomstige generaties die nog meer werk moeten verzetten hoopt ze een voorbeeld voor hen te zijn. Ze roept alle kinderen op ‘te dromen met ambitie en te leiden met overtuiging’. “Ik mag dan wel de eerste vrouw zijn in dit ambt, ik zal niet de laatste zijn. Ieder klein meisje dat vanavond kijkt, ziet dat dit een land van mogelijkheden is.”

Lees ook:

Kamala Harris is meer dan een kleuraccent voor Biden

Met de keuze voor Kamala Harris als running mate kwam Joe Biden belangrijke groepen en vleugels van de Democratische partij tegemoet. Maar aanstaande vice-president Harris is meer dan dat: ze is in staat het roer van Biden over te nemen.