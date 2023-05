Kamala Harris buigt zich over de ‘risico’s en gevaren’ van AI

De focus zal liggen op zowel de risico’s van het gebruik van kunstmatige intelligentie als de ethische implicaties ervan, aldus een brief waarin Sundar Pichai (Google), Satya Nadella (Microsoft), Sam Altman (OpenAI) en Dario Amodei (Anthropic) worden uitgenodigd in het Witte Huis. De regering-Biden wil een ‘eerlijk gesprek’ over de ‘risico’s die we zien in huidige en toekomstige ontwikkeling van AI’ zodat inwoners van de VS kunnen profiteren van AI, maar ook ‘worden beschermd tegen de gevaren ervan’.

Over die gevaren deed Geoffrey Hinton deze week een boekje open. Hinton, een pionier op het gebied van kunstmatige intelligentie die wordt gezien als de ‘godfather van AI’, legde zijn functie bij Google neer omdat hij zich zorgen maakt over de manier en snelheid waarop AI zich momenteel ontwikkelt. De lancering van chatbot ChatGPT door de Amerikaanse startup OpenAI bracht de ontwikkelingen rondom het gebruik van kunstmatige intelligentie in een stroomversnelling.

Niet van echt te onderscheiden

Wetenschapper Hinton, die in 2012 samen met twee studenten aan de Universiteit van Toronto de fundamenten legde voor de technologie die bots als ChatGPT mogelijk maakt, vindt dat techbedrijven zich in onbekend en potentieel gevaarlijk vaarwater bewegen nu ze het tegen elkaar opnemen in de strijd om AI-dominantie.

Hinton is vooral bang dat het internet op korte termijn zal worden overspoeld door niet van echt te onderscheiden foto’s, video’s en tekst die door AI zijn gegenereerd, waardoor de doorsnee gebruiker ‘er niet meer achter kan komen wat waar is’, zei hij tegen de New York Times. Ook vreest hij dat AI-technologie op termijn de arbeidsmarkt zal verstoren, als bepaalde routinetaken die nu nog door mensen worden uitgevoerd worden overgenomen door bots. Hinton pleit dan ook voor regulering van AI op globale schaal.

Niet alleen Hinton trekt aan de bel. De academische club Association for the Advancement of Artificial Intelligence, waar onder meer het Hoofd Wetenschap van Microsoft aan verbonden is, liet zich kritisch uit over de opkomst van AI. En meer dan duizend invloedrijke onderzoekers en mensen uit de techwereld, waaronder Twitter-baas Elon Musk, ondertekenden een open brief waarin wordt gepleit voor een moratorium van zes maanden op de ontwikkeling van nieuwe AI-systemen.

Vijf aandachtspunten

Het Witte Huis lijkt via de ontmoeting van Harris aan te sturen op strengere regulering. Vorig jaar oktober kwam de regering-Biden al met een lijstje richtlijnen voor ‘verantwoordelijk gebruik’ van AI. Meerdere onderwerpen op de lijst van vijf aandachtspunten, waaronder data privacy en het implementeren van veilige en effectieve automatisering, zullen door Harris worden besproken tijdens het AI-overleg met de techbedrijven.

De aankondiging dat de vicepresident zich bezig zal houden met AI komt vlak nadat president Joe Biden zich weer verkiesbaar stelt – naar verwachting is Harris wederom zijn running mate. Na een succesvolle campagne in 2020, waarbij de focus lag op Harris’ persoonlijke en professionele achtergrond en identiteit, was ze volgens critici zo goed als onzichtbaar. Alle aandacht werd naar Biden toe getrokken, die van zijn voorganger Donald Trump een uiterst verdeeld land erfde.

Harris treedt meer op de voorgrond

Harris hield zich op de achtergrond onder meer bezig met lastige portefeuilles als het asielbeleid en de bijbehorende migrantencrisis aan de grens, maar treedt de afgelopen maanden meer op de voorgrond. Zo bracht ze een serie bezoeken aan een serie Amerikaanse steden in het kader van de ‘Invest in America’-tournee, waarmee de regering de focus wil leggen op de economische vooruitgang die wordt geboekt onder leiding van Biden.

De huidige AI-richtlijnen van het Witte Huis stippen ook het economisch potentieel van kunstmatige intelligentie aan in sectoren als landbouw en de zorg, al mag deze vooruitgang niet ten koste gaan van ‘het recht op privacy’ en ‘mensenrechten en democratische waarden’.

Dat de regering-Biden zich over dat laatste zorgen maakt is met het oog op de presidentsverkiezingen van 2024 begrijpelijk; AI-bots zouden immers ook kunnen worden ingezet voor het creëren en verspreiden van nepnieuws.

