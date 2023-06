Kadafi's zoon in hongerstaking om uit een Libanese cel te komen

De laatste jaren zijn vrij eenzaam geweest voor Hannibal al-Kadafi, de een-na-jongste zoon van Muammar al-Kadafi, wijlen dictator van Libië. Zijn broers en zussen zijn dood, leven in ballingschap, of – in het geval van zijn oudere broer Saif – ambiëren zelf ooit leider van Libië te worden. Wat Hannibal ambieert is iets anders: verlossing uit zijn Libanese cel, waar hij al bijna acht jaar zit. Uit protest tegen zijn gevangenschap is hij begonnen aan een hongerstaking, zo maakte hij vorige week bekend.

Hannibal zit niet vast om iets wat hij heeft gedaan, maar om iets waar hij mogelijk meer van weet: de verdwijning van de sjiitische Libanese geestelijke Musa al-Sadr, meer dan veertig jaar geleden. Hannibal was destijds twee jaar oud.

Sadr was de oprichter van de sjiitische beweging Amal, en binnen Libanon een erg charismatisch en populair figuur. Maar toen de imam in 1978, samen met twee metgezellen, een bezoek aan Muammar al-Kadafi bracht – mogelijk om te vragen of de Libische leider de geldkraan naar de Palestijnse groepen in het zuiden van Libanon kon dichtdraaien – verdween hij.

Vermoord, of verloren in de cel

Volgens Kadafi senior had het drietal het vliegtuig naar Rome gepakt, maar volgens de Italiaanse autoriteiten waren ze daar nooit aangekomen. Er begonnen verschillende geruchten de ronde te doen; volgens sommigen kregen Sadr en Kadafi ruzie, waarna de kolonel de opdracht gaf de geestelijke te vermoorden. Anderen denken dat Sadr nog altijd vastzit in een Libische cel; áls hij nog leeft dan zou hij nu 95 zijn.

De geestelijke Musa al-Sadr stond bekend om zijn charisma en was in Libanon erg populair, niet alleen bij sjiieten. Beeld AFP

Decennia later houden Libanese sjiieten nog altijd hoop te ontdekken wat er met Sadr is gebeurd. Enkelen slaagden er in 2015 in om Hannibal, die toen asiel in Syrië genoot, de grens over te lokken – kennelijk met de belofte geïnterviewd te worden voor een krant – en te kidnappen. Ze wilden informatie: waar was Sadr? Hoewel Hannibal slechts een peuter was toen Sadr verdween, wordt er gedacht dat hij op latere leeftijd alsnog informatie rondom het lot van de imam opgepikt zou kunnen hebben.

Na een dag kwamen de Libanese veiligheidsdiensten hem bevrijden, even leek hij gered. Maar eenmaal in Beiroet werd hij opnieuw vastgezet en aangeklaagd wegens het ‘achterhouden van informatie’ rondom de verdwijning van de imam. Sindsdien zit Hannibal vast in de cel, zonder vorm van proces. In een verklaring eist hij gerechtigheid: “Hoe kan een politiek gevangene zoveel jaren worden vastgehouden zonder eerlijk proces?”. Zulke woorden zullen wrang klinken in de oren van de duizenden Libiërs die in de gevangenissen verdwenen tijdens het bewind van zijn vader.

Met 140 over de Champs Elysées

Het is overigens niet de eerste keer dat Hannibal aangehouden is in het buitenland, maar in eerdere gevallen was hij binnen de kortste keren altijd weer op vrije voeten. Het was een van de voordelen die de achternaam Kadafi toen nog met zich meebracht.

Zo viel hij in 2001 in een hotel in Rome drie politiemannen aan met een brandblusser. En in 2004 lokte hij een gevaarlijke politieachtervolging in Parijs uit toen hij in beschonken toestand en met 140 kilometer per uur, en op de verkeerde weghelft, over de Champs Elysées reed. Een jaar later, opnieuw in Parijs, mishandelde hij zijn hoogzwangere vrouw, de Libanese Aline Skaf, en zou vervolgens zijn pistool hebben gericht op de agenten die op het lawaai afkwamen. Maar in alle gevallen kwam Hannibal er goed vanaf; na een belletje met de Libische ambassade mocht hij weer gaan.

Zwitserse rel

Alleen Zwitserland pakte hem strenger aan; Hannibal en zijn vrouw werden in 2008 twee dagen vastgehouden nadat ze leden van hun eigen huishoudelijke staf hadden afgeranseld in een hotel in Genève. Het optreden van de Zwitsers ontketende een diplomatieke rel; Muammar al-Kadafi draaide de oliekraan dicht, arresteerde twee Zwitserse zakenmannen en diende enige tijd later tijdens een bijeenkomst van de Verenigde Naties een voorstel in om Zwitserland af te schaffen. De boodschap was duidelijk: wie het waagt een vinger uit te steken naar de telgen van Kadafi, zou het duur moeten bekopen. De Zwitserse president bood uiteindelijk publiekelijk zijn excuses aan voor de arrestatie.

Maar met de dood van zijn vader is die bescherming verdwenen, zoals Hannibal de laatste jaren in de Libanese cel heeft ondervonden. Hij is nog altijd een Kadafi, maar nu zonder een gewelddadige en onvoorspelbare dictator onder de sneltoets die hem uit de brand kan helpen.

Ondertussen lijkt het erop dat Hannibals oproep weer even de aandacht op zijn zaak heeft gevestigd. De Libische premier Abdulhamid al-Dbeibeh heeft afgelopen weekend een videoboodschap naar buiten gebracht waarin hij zegt de zaak aangekaart te hebben bij zijn Libanese collega Najib Mikati. Volgens Dbeibeh zal er binnenkort een ‘officiële Libische werkgroep’ naar Libanon reizen om de zaak te bespreken.

Kinderoppas Naast Hannibal is ook zijn vrouw, de Libanese Aline Skaf, berucht wegens haar aggressieve gedrag. Zo stuitten Libische rebellen en enkele journalisten in 2011 op de Ethiopische kinderoppas van Hannibal en zijn vrouw, in een van de luxe compounds van de Kadafi’s. De oppas was ernstig gewond. Ze vertelde dat Skaf haar regelmatig vastbond en overgoot met kokend water. Ook In Syrië, waar ze nu woont, is Skaf in opspraak geraakt; daar reed ze twee jaar geleden enkele agenten en omstanders omver toen een agent haar een boete wilde geven.

Lees ook:

Kindermeisje zoon Kadafi werd verbrand als straf

De omvang van de gruwel rond het regime van Kadafi wordt steeds duidelijker in Libië. Een cameraploeg van CNN bezocht het luxueuze huis waar zijn zoon Hannibal woonde en troffen daar het kindermeisje van het gezin aan.