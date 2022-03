Kabinet ziet recessie naderen en wil strenge Europese begrotingsregels loslaten

“De oorlog heeft ons wakker geschud”, zei minister Sigrid Kaag van financiën gisteren in Maastricht. Daar deed ze in een lezing uit de doeken hoe het huidige kabinet over Europa denkt. Positief en opbouwend, zo blijkt. Het land ziet zich zelfs een leidende rol spelen.

Met de komst van Kaag op de positie van Financiën hoopte Brussel al dat de Nederlandse standpunten wat minder streng zouden worden. Dat Nederland in Brussel niet altijd de zuinige dominee zou blijven, die altijd maar bleef hameren op de regels. Met haar speech gaf Kaag voeding aan die hoop – wat haar betreft kunnen de strenge begrotingsregels op de schop.

Het moet klaar zijn met het kibbelen over regeltjes, vindt Nederland nu. “De inval door Poetin betekent een ongemeen harde realiteitscheck.”

Defensiekracht vergroten

“Deze situatie vraagt om een andere Unie. Een Unie die niet voortmoddert, maar vooruitkijkt”, zei Kaag. Volgens haar moet Nederland, met een kritische blik overigens, ‘vol inzetten’ op Europese samenwerking. “Dit kabinet wil een voortrekkersrol spelen in een stabiele en slagvaardige Unie.”

Kaag sprak over de noodzaak om als Unie gezamenlijk de defensiekracht te vergroten. Ze sprak over de noodzaak om gezamenlijk het klimaatprobleem aan te pakken. Ze waarschuwde de burgers voor een recessie die de Oekraïne-oorlog en de hoge energieprijzen teweeg zullen brengen en zei ook daar te hopen op Brusselse oplossingen. Maar haar hoofdboodschap ging over de Europese begrotingsregels, het zogenoemde stabiliteits- en groeipact. “De komende tijd”, zei ze, “ga ik de discussie aan over modernisering van dit pact.”

In het stabiliteits- en groeipact spraken de Europese landen in 1997 af dat ieder land ervoor moest zorgen dat het begrotingstekort niet boven de 3 procent van het nationaal inkomen mocht komen en dat de staatsschuld niet meer dan 60 procent ervan mocht zijn. Het zat vol regels over hoe het moest als het toch te ver uit de hand was gelopen.

Duitse steun voor plannen van Kaag

Nederland ergerde zich in het verleden luidkeels over de lakse uitvoering van al die regels door andere lidstaten, bijvoorbeeld over de vraag in hoeveel jaar een te hoge staatsschuld moest worden afgebouwd. Nu is ‘snelle afbouw niet realistisch’, aldus Kaag. Ze wil landen de ruimte geven om ook te investeren.

Aan de Tweede Kamer schreef ze vlak voor het weekeinde dat een van de lessen van financiële crisis is geweest dat investeringen vaak als eerste worden geschrapt als landen worden gedwongen te bezuinigen. “Ze moeten bij economische neergang voldoende ruimte hebben om hun economie met begrotingsbeleid te ondersteunen, zonder dat de houdbaarheid van hun overheidsschuld in het geding komt.”

Kaag stelt namens Nederland nu voor om lidstaten zelf te laten voorstellen hoe zij de staatsschuld willen verminderen, om zo ook het draagvlak voor de regels te vergroten. In ruil hoeven landen die een minder hoge schuld hebben dan aan minder regels te voldoen.

Kaag weet nog niet hoe groot de steun van andere lidstaten voor haar plannen is. Maandag reisde ze al wel naar Berlijn om dit plan met haar Duitse collega Christian Lindner te overleggen. In Maastricht liet ze doorschemeren hoop te hebben dat de Duitse regering het idee zal steunen. “Zij zijn hier nog niet, maar we hebben de laatste maanden gezien dat ze over wel meer onderwerpen van standpunt kunnen veranderen.”

Op dit moment hoeven de 27 lidstaten zich overigens niet aan de begrotingsregels te houden. Die zijn tijdelijk opgeschort vanwege de coronapandemie. Het oorspronkelijke plan was dat ze per 2023 weer van kracht zouden worden, maar dat wordt waarschijnlijk 2024, nu vanwege de oorlog.

