Kabinet roept Nederlanders op te vertrekken uit Oekraïne na waarschuwingen over Russische aanval

Ook het meeste personeel van de ambassade in Kiev zal het land verlaten. “De veiligheidssituatie was al zorgelijk, en is de afgelopen dagen steeds verder verslechterd. In overleg met de verschillende bondgenoten neem ik nu deze stap en roep alle Nederlanders op Oekraïne te verlaten”, aldus minister Wopke Hoekstra van buitenlandse zaken.

Het Duitse weekblad Der Spiegel vernam van bronnen bij Amerikaanse inlichtingendiensten dat er woensdag al een Russische aanval zou kunnen komen.

De veiligheidssituatie in #Oekraïne is verder verslechterd. Daarom roepen we Nederlanders op om zo snel mogelijk het land te verlaten, en niet meer naar Oekraïne te reizen. Voor heel Oekraïne geldt nu een rood reisadvies. We blijven de situatie op de voet volgen. — Wopke Hoekstra (@WBHoekstra) 12 februari 2022

De Amerikaanse president Joe Biden hield vrijdag een videovergadering met regeringsleiders van landen in de Navo en de EU, voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Raad Charles Michel en secretaris-generaal van de Navo Jens Stoltenberg.

Volgens een Duitse regeringswoordvoerder werd daar benadrukt dat de landen één lijn zullen trekken, en werden harde economische sancties besproken voor het geval Rusland inderdaad tot de aanval overgaat.

In de West-Oekraïense stad Lviv komt een trefpunt van de ambassade. Daar kunnen onder meer noodvisa worden uitgegeven. Nederlanders in Oekraïne worden opgeroepen zich te registreren bij de ambassade. Andere landen roepen hun burgers ook op Oekraïne te verlaten. Onder meer de Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Duitsland en België laten hun burgers weten dat ze beter snel uit het land kunnen vertrekken.

Biden en Poetin spreken zaterdag met elkaar

Biden en Poetin zullen, als alles volgens plan gaat, zaterdag met elkaar spreken. Ook de Franse president Emmanuel Macron gaat zaterdag opnieuw met de Russische president praten.

Eerdere pogingen van Biden en Europese leiders leidden niet tot een ontspanning van de situatie. Rusland eist dat Oekraïne tot de Russische invloedssfeer gaat behoren en nooit lid van de Navo zal worden. De VS en de andere Navo-lidstaten willen dat niet toezeggen.

Bidens adviseur nationale veiligheid, Jake Sullivan, zei in een persgesprek vrijdag dat de VS denken dat Poetin nog aarzelt. Maar als hij besluit tot een aanval, dan zou die beginnen met raketten en door vliegtuigen afgeworpen bommen, en zou inname van de hoofdstad Kiev een mogelijk doel zijn.

Hij riep Amerikanen in het land op, er binnen 24 tot 48 uur weg te gaan. De VS hebben de bezetting van hun ambassade verkleind.

Oekraïne roept op tot kalmte Oekraïne heeft opgeroepen tot kalmte nu de zorgen groeien over een mogelijke Russische inval. Het Oekraïense ministerie van buitenlandse zaken zei in een verklaring dat het van “cruciaal belang” is dat geen paniek wordt gezaaid. Ook moeten “destabiliserende handelingen” worden vermeden.

Aanval tijdens Spelen

Een aanval komende week zou betekenen dat Rusland een oorlog in Europa begint terwijl in China de Olympische Spelen nog aan de gang zijn – tot voor kort schatte de Amerikaanse regering dat Poetin dat zijn Chinese collega Xi Jinping niet aan zou willen doen.

Ze ontmoetten elkaar nog maar kort geleden toen Poetin in Peking was voor de opening van de Spelen, en tekenden een overeenkomst waarin ze elkaar nauwe samenwerking beloofden.

Rusland is al maanden bezig met het samentrekken van grote hoeveelheden militairen en materieel langs de grenzen van Oekraïne. In Rusland zelf in het oosten, op het door Rusland geannexeerde Oekraïense schiereiland Krim in het zuiden, in Moldavië in het Westen en in Wit-Rusland in het noorden.

Officieel gaat het daarbij om oefeningen, maar volgens westerse inlichtingendiensten is de legermacht inmiddels groot genoeg om Oekraïne binnen te vallen en op de knieën te dwingen. Dat blijkt niet alleen uit het aantal manschappen – rond de 130.000 – maar ook uit de aanwezigheid van ondersteunende voorzieningen, zoals veldhospitalen.

Details

Tegenover Der Spiegel noemden de Amerikaanse bronnen concrete details, zoals de routes waarlangs de invasie zou plaatsvinden, en welke eenheden het spits zouden afbijten.

Die bereidheid om gedetailleerd te openbaren wat inlichtingendiensten over de Russische plannen te weten zijn gekomen, is kenmerkend voor de aanpak van met name de VS de afgelopen weken. In december maakte Washington bekend dat Rusland 175.000 militairen wilde inzetten voor een offensief.

In januari zei de regering-Biden dat er een plan was om een groep Russen in Oekraïne zich te laten voordoen als Oekraïense militairen die een anti-Russische actie zouden uitvoeren, om Rusland zo een voorwendsel voor de inval te verschaffen. En vorige week werd zelfs gewag gemaakt van een video die Rusland de wereld in zou willen sturen waarin dat te zien zou zijn.

Die stroom van informatie over de Russische plannen zou bedoeld zijn om Poetin en het Russische leger het verrassingselement uit handen te slaan. Bovendien zou, door te laten zien hoeveel er informatie er lekt uit het Russische kamp, in de leiding daarvan onzekerheid en onderling wantrouwen kunnen worden gesticht.

Blufpoker

Concrete bewijzen krijgen de media daarbij niet aangeleverd, waardoor het ook mogelijk is dat ze werktuigen zijn in een spel blufpoker tussen Rusland en de Navo.

Een van de laatste zetten van de VS daarin is het sturen van 3000 extra militairen naar Polen, waardoor het totaal op 5000 komt. Die zullen worden ingezet bij het evacueren van Amerikanen uit Oekraïne, en vormen ook een versterking van de Poolse verdediging, mocht er een aanval van Russische kant komen. Maar ze zullen niet worden ingezet om Oekraïne te helpen verdedigen.