K-popartiest Moonbin dood aangetroffen. Nu is hij ‘een ster in de lucht’

“Oh Paardenbloem, spreid je vleugels en vlieg weg met de wind.”

Deze tekst, boven een foto van een uitgebloeide paardenbloem, is de laatste tweet die K-pop ster Moonbin plaatste op het officiële Twitteraccount van zijn band Astro. Moonbin overleed woensdagavond op 25 jarige leeftijd. Sindsdien is de Twitterpost een soort condoleanceboek geworden. Duizenden fans laten berichten achter om hem te herdenken.

Moon Bin (artiestennaam Moonbin) werd gevonden in zijn appartement in Seoul. De politie vermoedt dat het om zelfdoding gaat, maar dat moet nog definitief worden bevestigd door het autopsierapport.

Moonbin had ondanks zijn korte leven al een lange carrière achter de rug. Hij begon als kind met acteren. Daarnaast was hij model. Hij deed een opleiding aan de Hanlim Multi Art School, waar veel bekende K-popartiesten vandaan komen. In 2015 speelde hij in To Be Continued, een serie die als doel had om de K-popband Astro aan de wereld te introduceren.

Relatie tussen bands en artiesten

Dat past in een patroon om K-popartiesten populair te maken. In de populaire Zuid-Koreaanse pop draait het lang niet alleen om de muziek, maar ook om de relatie die bands en artiesten hebben met hun fans. Artiesten delen een groot deel van hun leven via social media, waardoor fans het idee hebben dat ze hun idolen heel goed kennen.

Beeld AFP

Die adoratie heeft ook een keerzijde. Het is bekend dat K-popartiesten leven onder enorme druk. Zo is het niet ongewoon als hun agentschappen hun gewicht proberen te controleren of clausules in contracten toevoegen die artiesten verbieden te daten. Dat zou de fantasie verpesten voor fans.

In 2019 pleegden twee K-popartiesten kort na elkaar zelfmoord, nadat ze slachtoffer waren van negatieve mediacampagnes en online pesten: zangeres Goo Hara (28) en haar goede vriendin, zangeres en actrice Choi Jin-ri (25). Zelfdoding komt überhaupt veel voor in Korea. Onder mensen tussen de 10 en 39 jaar oud is het zelfs doodsoorzaak nummer één.

Of die druk ook van invloed was op de dood van Moonbin is niet duidelijk. Er zijn weinig details naar buiten gebracht. Het agentschap schreef: “Astro-lid Moonbin heeft ons plotseling verlaten, en is nu een ster in de lucht.” Verder stelt het bericht dat nabestaanden geen pers te woord zullen staan, en dat de begrafenis in besloten kring wordt gehouden.

Online roepen fans ook dat Moonbin meer is dan alleen een volgende persoon op het lijstje overleden K-popartiesten. ‘Laat dit niet alles zijn waarmee hij wordt herdacht [...] Herinner hoe hij mensen liet lachen en de muziek die hij maakte.’

