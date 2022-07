‘Justitie VS ziet Trump als verdachte rond verkiezingen 2020'

Het ministerie onderzoekt wie betrokken was bij de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021, maar ook bij de pogingen in de weken daarvoor om verwarring te zaaien over wie de verkiezing eigenlijk gewonnen had.

Daarvoor is een ‘grand jury’ bijeengeroepen, die in het geheim getuigen hoort. Naar nu blijkt worden die getuigen urenlang ondervraagd over vergaderingen die Trump hield met adviseurs, en over welke opdrachten hij zijn advocaten precies gaf.

Mocht Trump officieel in staat van beschuldiging worden gesteld, dan is dat de eerste keer in de geschiedenis dat een voormalige Amerikaanse president wordt vervolgd. De beslissing daarover zal worden genomen door minister van justitie Merrick Garland. Die zal moeten afwegen wat riskanter is: het vervolgen van een politicus die door tientallen miljoenen Amerikanen op handen gedragen wordt en die luidkeels zal verkondigen dat hij het slachtoffer is van een politieke heksenjacht, of het niet vervolgen van wat tientallen miljoenen andere Amerikanen zien als een klinkklare aanval op de democratie.

Garland gaf dinsdagavond een interview aan het tv-journaal van netwerk NBC, en werd naar dat dilemma gevraagd. Hij suggereerde, zonder Trump te noemen, dat hij voor vervolging zal kiezen: “Ons plan is om iedereen ter verantwoording te roepen die crimineel betrokken was bij de gebeurtenissen rond 6 januari, en bij enige poging om de wettige overdracht van de macht van de ene regering naar de andere te hinderen. Dat is ons werk. We letten nergens anders op.”

Hij zei ook het voor zijn aanklagers geen verschil zou maken als Trump zich binnenkort kandidaat stelt voor de presidentsverkiezingen van 2024.

Samenzwering en oplichting

De misdrijven die op Trump mogelijk van toepassing zijn, lopen uiteen van samenzwering tot een opstand tegen het gezag, tot oplichting.

De samenzwering zou dan betrekking hebben op de bestorming van het Capitool, die door Trump weken van tevoren gepland lijkt te zijn, en die hij tijdens de onlusten niet wilde afblazen. Hij gebruikte de periode waarin zijn aanhangers in het Capitool waren om senatoren te bellen en hen te vragen de definitieve vaststelling van de verkiezingsoverwinning van Joe Biden uit te stellen.

Het argument voor dat uitstel was, dat uit verschillende staten waar Biden maar nipt gewonnen had, alternatieve uitslagen waren ingezonden. In die staten waren Republikeinen bijeengekomen om zich uit te geven voor leden van het kiescollege dat in de VS de president uiteindelijk kiest. In officieel uitziende documenten die naar het Congres werden gestuurd, meldden ze dat ze voor Donald Trump hadden gestemd.

Die documenten werden door het Congres niet in behandeling genomen –vice-president Mike Pence, die op 6 januari de vergadering van het Congres voorzat, negeerde ze, tot woede van Trump. Als hij in detail van dat plan met de alternatieve uitslagen op de hoogte was, en er opdracht of toestemming voor gaf, kan hem dat op een vervolging wegens fraude komen te staan.

Trump zelf hield dinsdag een toespraak tot een met hem verbonden denktank in Washington, de eerste keer sinds zijn vertrek als president dat hij weer in de hoofdstad was. Gewoontegetrouw betitelde hij de verkiezingen van 2020 als gestolen, het onderzoek ernaar door een speciale commissie van het Huis van Afgevaardigden als op niets gebaseerd en zijn aanhangers die na de bestorming van het Capitool de gevangenis in draaiden als wreed mishandelde patriotten. “Ze willen mij beschadigen zodat ik niet opnieuw voor jullie aan het werk kan. Maar ik denk niet dat het ze lukt.”