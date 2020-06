Justitie VS vervangt Trump-jagende openbaar aanklager - die niet wil opstappen

Procureur-generaal William Barr maakte vrijdagavond in een persbericht bekend dat president Trump van plan is voorzitter Jay Clayton van de Amerikaanse beurswaakhond, te zullen voordragen om Berman te vervangen als openbaar aanklager in New York. Alleen zegt Berman zelf - die onderzoek deed naar Trump-vertrouwelijke Giuliani - van niks te weten en niet te zullen opstappen.

Hij zegt verbaasd te zijn over het bericht. “Ik heb vanavond in een persbericht van de procureur-generaal vernomen dat ik 'aftrad'. Ik ben niet afgetreden en ben ook niet van plan mijn functie neer te leggen”, aldus Berman in een verklaring. De openbaar aanklager is benoemd door justitie, niet door de federale overheid in Washington. En een officier die door rechters is benoemd - zoals Berman - kan volgens de Amerikaanse wet pas worden vervangen als de senaat een opvolger heeft benoemd.

Tot die tijd weet Berman van geen wijken. En hij liet weten dat ondertussen het onderzoek van zijn kantoor naar de handel en wandeling van Trump-vertrouweling Rudy Giuliani gewoon zal doorgaan.

Berman beet zich eerder vast in Trump

Sinds Berman in januari 2018 werd benoemd, schuwde hij het niet om invloedrijke figuren rondom Trump aan te pakken. Hij hield toezicht op de vervolging van Michael Cohen, de voormalige persoonlijke advocaat van Trump; klaagde twee Giuliani-medewerkers aan en lanceerde een onderzoek naar Giuliani zelf, in verband met diens werk in Oekraïne. Daar deed de presidentsadvocaat pogingen om vuile was boven water te krijgen van politieke tegenstanders van Trump, zoals Joe Biden, tegenstrever bij de komende presidentsverkiezingen. Deze zaak was ook inzet van het afgelopen impeachmentproces tegen de president.

Barr gaf in zijn persbericht geen nadere uitleg over waarom Berman uit zijn ambt wordt gezet. De patstelling zal ongetwijfeld zorgen voor verhoogde spanningen tussen de Democraten en Trump, die de president er al langer van beschuldigen het justitieel apparaat te misbruiken om onderzoeken naar zijn persoon, familie om machtsmisbruik te dwarsbomen.

