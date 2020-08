Justitie New York wil opheffing van wapenlobby NRA

De Amerikaanse belangenorganisatie van wapenbezitters, de National Rifle Association (NRA), is door en door corrupt en heeft daarom geen bestaansrecht meer, vindt de procureur-generaal van de staat New York, Letitia James.

James heeft een rechtbank gevraagd om de NRA te ontbinden. Ze eist daarnaast dat twee belangrijke functionarissen en twee ex-werknemers miljoenen aan weggesluisd geld terugbetalen. Dat werd onder andere besteed aan hoge salarissen die ze zichzelf toekenden en aan dure ‘zakenreizen’, waarbij chartervliegtuigen hen en hun gezinnen naar tropische bestemmingen brachten.

Vijf miljoen leden

Een van die vier is Wayne LaPierre, die de NRA al 39 jaar leidt. De NRA werd in die periode een belangrijke machtsfactor in de Amerikaanse politiek. De organisatie gaf geld aan voornamelijk Republikeinse politici die pal stonden voor een onbelemmerd recht op wapenbezit.

Congresleden die op dat gebied concessies overwogen met betrekking tot beperkingen op wapenbezit, werden bij de les gehouden doordat de meer dan vijf miljoen leden, die de organisatie zegt te hebben, doorgaans trouw het stemadvies van de NRA volgen. Vooral in voorverkiezingen, waar de opkomst vaak laag is, kon de NRA zo carrières maken of breken.

Volgens openbaar aanklager James was die politieke macht van de NRA de reden dat tot nu toe de zelfverrijking door de leiding nooit is aangepakt. Zelf voerde James voor haar verkiezing tot hoofdaanklager in 2018 campagne met de belofte dat ze de organisatie zou aanpakken. Ze suggereerde toen dat de NRA zijn status als liefdadige organisatie, vrijgesteld van winstbelasting, zou moeten kwijtraken. Uit onderzoek sinds 2019 trekt ze echter de conclusie dat opheffing de enige remedie is.

Trump verdedigt de organisatie

De NRA steunde in 2016 de kandidatuur van president Donald Trump, en doet dat ook dit jaar weer. Trump verdedigde de organisatie direct na de bekendmaking van de aanklacht. Volgens hem moet de NRA onmiddellijk naar Texas verhuizen, waar de overheid meer respect heeft voor het recht op wapenbezit.

Maar dat zal de rechtszaak in New York niet stoppen. Inclusief hoger beroep zal die nog jaren slepen. Het zal afbreuk doen aan de macht van de NRA, die door onthullingen over de financiële schandalen, een mislukte coup tegen LaPierre vorig jaar en geldgebrek toch al aan het slinken was.

