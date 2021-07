Justitie in VS opent aanval op Trump Organization

De openbaar aanklager van New York heeft de Trump Organization donderdag officieel in staat van beschuldiging gesteld. Het belangrijkste bedrijf van oud-president Donald Trump, waar honderden van zijn andere bedrijven onder vallen, wordt verdacht van belastingfraude.

De aanklacht volgt op een onderzoek dat al een paar jaar duurde, en dat verstrekkende gevolgen kan hebben voor de financiële positie van Trump, al is het nog moeilijk te voorspellen waar het onderzoek toe zal leiden.

Volgens aanklager Carey Dunne wordt de belastingontduiking al vijftien jaar lang ‘georkestreerd door de hoogste functionarissen’. Donald Trump zelf is op dit moment niet in staat van beschuldiging gesteld, maar Allen Weisselberg, de financieel topman van de Trump Organization, moest zich donderdag bij justitie melden en zijn paspoort inleveren omdat hij als vluchtgevaarlijk geldt. Later op de dag werd hij weer vrijgelaten.

Belastende verklaringen

Een mogelijk scenario, dat in zulke onderzoeken vaak gevolgd wordt, is dat justitie probeert om Weisselberg zo ver te krijgen dat hij belastende verklaringen over Donald Trump aflegt, door hem zaken ten laste te leggen, en hem vervolgens strafvermindering aan te bieden in ruil voor medewerking. Maar Weisselberg geldt als zeer loyaal, dus het is nog maar de vraag of dat lukt.

De Trump Organization ontkent schuld, en zegt dat de aanklacht een politieke afrekening met Trump is, door Democratische aanklagers. “Als de naam van dit bedrijf anders was geweest, waren deze aanklachten niet ingediend”, aldus advocaat Alan Futerfas van de Trump Organization.

Aanklager Dunne sprak die beschuldiging tegen. “Politiek speelt geen rol in de jurykamer, en ik kan u verzekeren dat het hier ook geen rol heeft gespeeld.”

