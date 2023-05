Jury verklaart Trump schuldig aan seksueel misbruik, vijf miljoen schadevergoeding

De jury had maar een paar uur nodig om tot een oordeel te komen in de zaak die de journaliste E. Jean Carroll tegen oud-president Donald Trump had aangespannen. In 1996 zou Trump haar in een pashokje verkracht hebben, nadat de twee elkaar waren tegengekomen in een warenhuis in New York, en aanvankelijk een beetje lacherig in een kleedhok terecht waren gekomen.

Die claim, dat ze verkracht zou zijn, achtte de jury niet bewezen. Maar dat er sprake was geweest van een vorm van aanranding wel, en ook dat Trump zich sindsdien schuldig heeft gemaakt aan het besmeuren van de goede naam van Carroll. De jury stelde de schadevergoeding die Trump aan haar moet betalen vast op alles bij elkaar vijf miljoen dollar.

Het was een civiele zaak, geen strafrechtelijke, dus het oordeel levert Trump geen strafblad of gevangenisstraf op. Het kan hem wel op andere manieren dwarszitten, bijvoorbeeld doordat andere vrouwen die door hem aangerand zijn, of zeggen te zijn, inspiratie opdoen, en ook rechtszaken aanspannen. En hoewel zijn trouwe aanhangers hem tot nu toe bijna al zijn misstappen vergeven, zal het hem niet bij het hele electoraat in een goed blaadje zetten, als hij in zijn campagne voor de presidentsverkiezingen van 2024 allemaal rechtszaken als een blok aan zijn been meesleept.

De Amerikaanse organisatie tegen seksueel geweld Rainn, reageerde opgetogen op het oordeel: “Deze zaak laat zien dat alle daders, hoe machtig ook, verantwoordelijk kunnen en zullen worden gehouden”.

Videoboodschap

Terwijl de jury nog overlegde, nam Trump vast een voorschot op een eventuele uitspraak, en klaagde hij dat hij zich niet had mogen verdedigen. In een past op zijn sociale netwerk Truth Social schreef hij dat “ik, ondanks dat ik een politieke kandidaat ben (presidentskandidaat, red.) en voorsta op alle anderen in alle partijen, niet de toestemming heb om me uit te spreken of mezelf te verdedigen, zelfs niet terwijl journalisten vragen naar me schreeuwen”.

Dat was een vrij drieste leugen van de oud-president. Trump koos er zelf voor om niet in de rechtszaal te verschijnen. Slechts in een videoboodschap richtte hij zich tot de jury. Kennelijk gokte hij erop, dat de zaak van Carroll te zwak en te vaag was. Dat was ook wat zijn advocaten betoogden: Carroll wist alleen te melden dat het voorval zich op een donderdagavond in de lente van 1996 had voorgedaan, maar welke precies, dat kon ze niet meer reproduceren. Dat maakte het Trump ook onmogelijk om bijvoorbeeld een alibi te geven.

Carroll verklaarde dat ze pas na de publiciteit over het misbruik door filmproducent Harvey Weinstein, die de aanleiding vormde voor de #MeToo-beweging, besloten had dat ze de openbaarheid op wilde zoeken met haar verhaal.

De advocaten van Carroll compenseerden de verstreken tijd met getuigenissen van vriendinnen, die vertelden hoe Carroll hen destijds al op de hoogte had gesteld van het voorval. Ze voerden andere getuigen op, die vergelijkbare incidenten met Trump beschreven. Bovendien gebruikten ze opnames van Trump uit het verleden, zoals de beruchte Access Hollywood-tape (waarin Trump opschept over het zonder toestemming in het kruis grijpen van vrouwen), om aan te geven dat hij in het verleden nog trots was op het gedrag waarvan hij nu beweerde dat hij zich er nooit aan schuldig had gemaakt.

Wat bij het jury-oordeel ook meespeelde, was dat het een civiele zaak was, waarin de de drempel voor schuld lager lag dan het in het strafrecht gebruikelijke ‘beyond a reasonable doubt’. De rechter instrueerde de jury dat ze moest beoordelen of de kans groter was dan 50 procent dat er zich een verkrachting had voorgedaan, of een andere vorm van seksuele aanranding.

Andere zaken

Donald Trump gold decennialang als iemand die permanent in tientallen rechtszaken verstrikt was, maar van wie alle juridische problemen altijd afgleden. De afgelopen tijd lijkt dat een beetje te veranderen. Zo werd hij onlangs, als eerste oud-president, ook officieel in staat van beschuldiging gesteld in een strafrechtelijke zaak, die draait om betalingen aan porno-actrice Stormy Daniels, en valsheid in geschrifte om die te verdoezelen.

Analisten vragen zich nog af hoe sterk die zaak precies zal blijken te zijn, maar er lopen ook nog enkele andere justitiële onderzoeken naar mogelijke misdaden die hij tijdens en na zijn presidentschap speelde. Een onderzoek gaat over de rol van Trump bij het proberen te veranderen van de verkiezingsuitslag in Georgia, een ander over de rol van Trump bij de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021, en weer een ander onderzoek naar de staatsgeheime documenten die hij mee naar huis had genomen en na zijn presidentschap weigerde terug te geven.

