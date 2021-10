Junta-leider laat duizenden politieke gevangenen vrij na diplomatieke vernedering

Was het toeval? Of zijn de militaire leiders van Myanmar toch een beetje geschrokken van de harde opstelling van Asean, het samenwerkingsverband van Zuidoost-Aziatische landen? De organisatie deelde afgelopen week een harde reprimande uit aan het regime, toen ze besloot dat juntaleider Min Aung Hlaing niet welkom is op de jaarlijkse Asean-top. Maandag maakte het regime bekend dat het eind oktober ruim 5600 politieke gevangenen zal vrijlaten ter ere van een belangrijke boeddhistische feestdag.

De 5636 mensen die (vanwege ‘humanitaire redenen’) amnestie krijgen, werden allemaal vastgezet in februari, toen het leger de gekozen regering van Aung San Suu Kyi omverwierp en daarmee een einde maakte aan een tienjarig democratisch experiment. Bij onlusten na de coup, toen de bevolking massaal de straat op ging, kwamen zeker 1178 mensen om en werden duizenden mensen opgepakt. Eerder, in juli werden ook al eens 2000 gevangenen vrijgelaten.

Ongekend strenge opstelling

De nieuwe amnestieregeling, door Min Aung Hlaing zelf op de staats-tv aangekondigd, is de grootste concessie van de junta tot dusver, eentje die zonder twijfel samenhangt met de ongekend strenge opstelling van Asean. Dat is een organisatie die doorgaans met meel in de mond spreekt en lidstaten die zich misdragen de hand boven het hoofd houdt. Dat ze zich nu zo hard opstelt, maakt de diplomatieke vernedering voor de Myanmarese militairen des te groter.

De organisatie nodigde in plaats van Min Aung Hlaing een niet-politieke vertegenwoordiger uit Myanmar uit, en noemde als reden de gebrekkige uitvoering van een vijfpuntenplan op weg naar vrede, dat Asean met de junta afsprak in april.

Min Aung Hlaing stelde daar tegenover dat de junta inmiddels een eigen vijfstappenplan heeft op weg naar het herstellen van de democratie. Maar, vindt de juntaleider tegelijkertijd, dat het met de terugkeer van democratie en de rust in het land niet opschiet, is niet de schuld van de militairen − of in ieder geval niet alléén hun schuld. “Veel geweld vindt plaats door de provocaties van terroristische groepen”, zei hij in zijn toespraak op tv. “Niemand kan dat geweld wat schelen, en alleen van ons wordt geëist dat we de problemen oplossen. Asean zou daar iets aan moeten doen.”

Oppositionele schaduwregering

Met ‘terroristische groepen’ doelt Min Aung Hlaing op de Nationale Eenheidsregering, een soort oppositionele schaduwregering waar ook leden van de oud-regeringspartij van Aung San Suu Kyi lid van zijn. Deze schaduwregering riep onlangs op tot een landelijke opstand tegen de militaire leiding, en is ook voorstander van de ‘volksmilities’ die overal in het land opgericht worden en veiligheidstroepen aanvallen.

Oppositieleider Aung San Suu Kyi zelf zit overigens nog altijd vast op basis van verschillende aanklachten − onder andere het illegaal bezit van een setje walkietalkies. Het is niet erg waarschijnlijk dat zij op de lijst van vrij te laten mensen staat. Ook is onduidelijk of een Asean-afgevaardigde Myanmar kan bezoeken. Min Aung Hlaing zei een dergelijk bezoek te verwelkomen, maar ook dat hij niet op alle voorwaarden van Asean in kan gaan. Eén van die voorwaarden is dat de gezant Aung San Suu Kyi kan ontmoeten in haar cel.

