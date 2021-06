Juneteenth is nu een officiële feestdag, maar voor Opal Lee (94) is de strijd nog niet gestreden

Elk jaar op 19 juni herdenken veel Amerikanen de dag in 1865 dat de slavernij in de zuidelijke staten werd afgeschaft. Maar deze zaterdag vieren ze ‘Juneteenth’ voor het eerst als een officiële feestdag. En niemand is daar blijer over dan Opal Lee, die op haar 94ste geldt als het boegbeeld van de strijd om Juneteenth officiëel erkend te krijgen.

Ze voelt zich ‘off the chain’, vertelde ze deze week aan CNN, een gezegde dat extatische vreugde uitdrukt, maar ook een verwijzing bevat naar de kettingen die slaven vroeger om hadden.

Te voet van Texas naar Washington DC

President Biden ging zelfs op zijn knieën om Lee te verwelkomen. Ze was uitgenodigd om in Washington DC getuige te zijn van de ondertekening van een wet waar zij jarenlang tevergeefs voor gestreden had, maar die deze week dan eindelijk in sneltreinvaart door het Congres werd geloodst. Ook vanuit Republikeinse hoek klonken nauwelijks bezwaren.

Vijf jaar geleden was de toen 89-jarige Lee ook al eens in Washington geweest, destijds zonder officiële uitnodiging. Toen haalde ze het nieuws met een voettocht van haar huis in Texas naar de hoofdstad, om aandacht te vragen voor Juneteenth. Ze had de ruim 2000 kilometer helemaal zelf willen lopen, maar liet zich door haar naasten overtuigen om het bij ongeveer 500 kilometer te houden.

Dat haar belangrijkste doel nu is bereikt, betekent niet dat haar strijd gestreden is, vertelde Lee. Want er is nog genoeg onrecht over, bijvoorbeeld in het onderwijs. “Geen van ons is vrij, tot we allemaal vrij zijn. En we zijn nog niet vrij. Er zijn nog te veel ongelijkheden.”

